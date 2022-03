Kyse on elokuussa 2021 Vantaalla tapahtuneesta kahden katujengin välisestä yhteenotosta, jossa molempien jengien jäsenten epäillään ampuneen aseella toisiaan kohti.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on vanginnut Milan Jaffin epäiltynä murhan yrityksestä. Asia vahvistetaan HS:lle Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta.

Tilanteessa loukkaantui kaksi henkilöä, toinen lievästi ja toinen vakavasti.

Tapahtumiin liittyen Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on vanginnut torstaina Jaffin todennäköisin syin murhan yrityksestä epäiltynä.

Aiemmin esitutkinnassa on vangittu vuonna 1997 ja 1998 syntyneet miehet, joita epäillään niin ikään murhan yrityksestä, poliisin tiedotteessa kerrotaan. Lisäksi poliisi on pidättänyt yhden vuonna 1999 syntyneen henkilön tapahtumiin liittyen.

”Esitutkinnassa on selvitetty tapahtumien kulkua ja tutkinnan perusteella laukauksia on vaihdettu puolin ja toisin. Poliisin käsityksen mukaan ampumistilanteen taustalla on jengien välienselvittely”, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Masi Puolakka Keskusrikospoliisista tiedotteessa.