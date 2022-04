Ukrainaan apua vienyt Operaatio Toivo vaihtaa nimeään. Aiemmin toiminnasta on vetäytynyt sivuun pariskunta, jonka taustalla on useita rikostuomioita.

Kuukauden ajan Ukrainan pakolaisia auttaneen Operaatio Toivon toiminta supistuu merkittävästi.

Operaatio Toivo kertoi Facebook-sivullaan torstaina avustushankkeen päättyvän nykymuodossaan.

Avun vieminen Ukrainaan ei kuitenkaan ole loppumassa, vaan toimintaa supistetaan, kertoo Operaatio Toivon toiminnassa alusta asti mukana ollut Miika Ahonen.

Ahonen on yksi toimijoista, joka vastaa operaation tarvikehankinnoista.

Lisäksi operaation nimi vaihdetaan väärinkäsitysten vuoksi. Uusi nimi on Operation Hope.

”Turussa on samanniminen yhdistys, ja heille on tullut hirveästi yhteydenottoja ja kysymyksiä meidän toimintaamme liittyen”, Ahonen kertoo.

Toiminnan supistaminen johtuu siitä, että kaikilla operaatioon osallistuneilla ei riitä enää aikaa.

”Tässä on ollut iso porukka mukana. 11 ihmistä on tehnyt tätä melkein päätyökseen, ja he haluavat jättäytyä sivuun. Aika ja jaksaminen eivät riitä. Kiitän kaikkia jo tehdystä työstä”, Ahonen sanoo. Ahosen mukaan projektissa jatkaa kolme ihmistä.

HS seurasi maaliskuun alussa Operaatio Toivon avustusmatkaa Suomesta Puolan Varsovaan ja takaisin.

Operaatio Toivon toiminnasta on jo aiemmin vetäytynyt sen alullepanija Säde Westerlund ja hänen miehensä. Westerlund vetäytyi toiminnasta, kun hänen ja hänen miehensä Juha Kråkbackan rikoshistoria nousi esiin.

Organisaation toiminta alkoi helmikuun lopussa Westerlundin ja Kråkbackan ideasta.

Pariskunnalla on taustallaan useita rikostuomioita.

Esimerkiksi vuonna 2020 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi Westerlundin 11 eri rikoksesta. Hänet tuomittiin muun muassa useista lähestymiskiellon rikkomisista ja vainoamisesta. Lisäksi hän on ollut vastaajana useissa velkomusasioissa Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan käräjäoikeuksissa viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Kråkbacka taas on tuomittu vuosien aikana useista talousrikoksista.

Vaasan hovioikeudesta hänellä on kaksi tuomiota vuodelta 2016. Ensimmäisellä kerralla hänet tuomittiin muun muassa törkeästä kirjanpitorikoksesta, törkeästä eläkevakuutusmaksupetoksesta sekä törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Toisella kertaa hänet tuomittiin muun muassa törkeistä kirjanpitorikoksista ja törkeästä veropetoksesta.

Vuonna 2016 Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi Kråkbackan kahden vuoden vankeuteen 12 talousrikoksesta. Oikeus katsoi Kråkbackan syyllistyneen muun muassa törkeisiin kirjanpitorikoksiin ja törkeisiin veropetoksiin. Lisäksi Kråkbacka määrättiin liiketoimintakieltoon.

Pariskunnan rikostaustasta kertoi ensimmäisenä Seiska.

Westerlund kieltäytyi antamasta haastattelua HS:lle.

Aiemmin maaliskuussa irtautuessaan Operaatio Toivon toiminnasta Westerlund kirjoitti Facebookissa jättäytyvänsä pois, jotta hänen menneisyytensä ei varjostaisi Operaatio Toivon tekemää työtä. Hän myös korosti, etteivät hänen menneisyytensä ja operaatio liity mitenkään toisiinsa.

Miika Ahosen mukaan Westerlundin ja Kråkbackan rikostuomioilla ei ole ollut vaikutusta Operaatio Toivon toimintaan.

Westerlund ja Kråkbacka eivät ole olleet vastuussa organisaation rahankeräyksestä, ja operaation pienkeräysluvat ovat olleet eri nimissä. Poliisihallituksessa tarkastetaan luvanhakijoiden taustat eikä lupaa myönnetä, jos rahankeräyksen luotettavuus vaarantuu.

”Avuntarjoajien kanssa nämä asiat eivät ole nousseet kertaakaan esiin. Nämä aiemmin tuomitut ovat saaneet paljon hyvää aikaan projektin aikana. Ihmiset luottavat meihin tosi paljon.”, Ahonen kertoo.

Ahosen mukaan organisaation sisällä osa on saattanut miettiä, voisiko asiasta olla heille jonkinlaista mainehaittaa. Rikostuomiot eivät kuitenkaan ole syynä siihen, että osa jäsenistä jättäytyy nyt pois organisaatiosta, hän kertoo.

Alkuvaiheessa Operaatio Toivo toi Ukrainasta pakenevia ihmisiä Suomeen.

Tästä toiminnasta on luovuttu, mutta tarvikekuljetuksia Ukrainan rajalle on tarkoitus jatkaa. Ahonen on itse lähdössä ensi viikolla viemään tarvikekuormaa Ukrainaan.

Ihmisillä riittää edelleen halua auttaa ukrainalaisia.

”Meillä on ollut paljon yritysyhteistyötä ja sponsoreita, joilla on edelleen lahjoitushalukkuutta. Meillä on myös uusi rahankeräyslupa vetämässä. Jaamme vielä sen verran apua kuin kohtuudella ja omien resurssien kanssa pystytään”, Ahonen sanoo.