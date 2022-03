Kaupunki tarjoaa työvälineitä, jos kaupunkilaiset innostuvat itse järjestämään siivoustalkoita yleisillä viheralueilla.

Häiritseekö lähiympäristön roskaisuus? Haluaisitko toimia puistojen ja luonnon hyväksi?

Helsingin kaupunki tarjoaa kaupunkilaisille mahdollisuuden osallistua talkoisiin yleisillä viheralueilla, metsissä, rannoilla, tienpientareilla ja puistoilla.

Talkoista innostuva voi valita mieleistään tekemistä eli siivousta, kitkemistä, istuttamista tai kunnostusta.

Helsingissä siivoustalkoita on järjestetty vuodesta 1984 alkaen. Innokkaat kaupunkilaiset voivat järjestää omatoimisia talkoita haluamallaan alueella. Talkoojärjestäjä ilmoittaa talkoopaikan ja ajankohdan ja saa käyttöönsä roskapihdit ja jätesäkkejä. Myös muita työvälineitä voi mahdollisuuksien mukaan saada lainaan.

Välineet toimittaa alueellinen viherurakoitsija. Ilmoittautuessaan talkoojärjestäjä saa alueellisen yhdyshenkilön yhteystiedot ja voi tarvittaessa vielä sopia talkoiden yksityiskohdista.

Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen talkoita. Siivoustalkoita voi järjestää ympäri vuoden lumettomaan aikaan.

Kaupunkiympäristön toimiala järjestää myös itse talkoita, joihin voi osallistua. Kaupunki järjestää esimerkiksi vieraslajitalkoita, kukkasipulien istutustalkoita, kesäkukkien istutustalkoot Karhupuistossa ja haravointitalkoot Kaivopuistossa.

Helsingin viheralueilla on useita vieraslajeja, jotka uhkaavat kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Monille alueille on hankalaa päästä koneilla tai koneellinen poisto ei ole mahdollista. Siksi jokainen käsipari on tarpeen taistelussa vieraslajeja vastaan.

Karhupuistoon tehdään vuosittain oma istutussuunnitelma ja taimet toimitetaan Kaupunginpuutarhalta. Kesäkukkien istutus tehdään talkoovoimin yleensä kesäkuun alussa. Kaivopuiston haravointitapahtuma järjestetään lokakuun lopussa.

Talkoot ilmoitetaan sähköisesti netissä osoitteessa puistotalkoot.hel.fi. Talkoot voi ilmoittaa myös puhelimitse kaupunkiympäristön asiakaspalveluun, puh. 09 310 22111.

Kaupungin järjestämät talkoot löytyvät Facebookista, Helsingin puistokummit -sivulta puistokummit@hel.fi.