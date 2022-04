Meilahdessa mieltään osoittaneet hoitajat eivät niele väitettä siitä, että lakko vaarantaisi potilasterveyden.

Perjantaina aamulla alkoi hoitoalan lakko, koska kunta-alan työntekijöiden ja viranhaltijoiden palkoista ja muista työehdoista ei ole päästy sopuun.

Perjantaiaamuna Meilahden sairaalan edustalla järjestettiin lakkoa tukeva mielenosoitus, johon osallistui noin 500 ihmistä. Mielenilmauksen jälkeen paikalle jäivät sairaanhoitajien ja lähihoitajien järjestöjen Tehyn ja Superin lakkovahdit.

Tunnelma on ristiriitainen. Kukaan ei haluaisi lakkoilla, ja kaikki toivovat, että neuvotteluissa syntyisi pian sopu.

”Olen pettynyt, että tähän pisteeseen on jouduttu”, sanoo Mervi Klapuri-Kari.

”Olen todella pettynyt, että meitä uhkaillaan pakkotyöllä”, Minna Päivinen jatkaa.

Hän viittaa hallituksen valmistelemaan potilasturvallisuuslakiin, jonka myötä lakon piiriin kuuluvaa henkilöstöä voitaisiin määrätä tekemään tarvittaessa välttämätöntä suojelutyötä.

”Pikavauhtia yritetään säätää lakia. Yritetään edetä neuvottelemisen sijaan pakolla. Missä ovat meidän ihmisoikeudet?” kysyy Satu Launonen-Tiala.

Paikalla olevat hoitajat ovat todella turhautuneita alan työtilanteeseen. Jatkuva kiire, henkilöstön vähyys sekä suuri vaihtuvuus ja palkan pienuus tuntuvat masentavalta ja aiheuttavat uupumusta.

Kaikki ovat väsyneitä ja tilanne tuntuu kestämättömältä, he kertovat.

”Kaikilla varmaan on jossain vaiheessa käynyt mielessä ajatuksia, että jaksaako tätä tehdä eläkeikään asti”, Klapuri-Kari sanoo

”Viimeksi eilen”, Ulla Kotiluoto toteaa.

Jatkuvan kiireen ja väsymyksen takia hoitajat kokevat, että he eivät kykene aina hoitamaan potilaitaan niin hyvin kuin haluaisivat.

”Tämä on henkisesti todella raskasta työtä. Jos ei voi olla eettisesti hyvä omatunto, kun laittaa työpaikan oven kiinni, niin ei sellaista työtä halua tehdä. Tällaisia päiviä on ollut viimeisen viiden vuoden aikana enemmän ja enemmän”, Launonen-Tiala kertoo.

Hoitajat muistuttavat, että Suomi käyttää julkista rahaa terveydenhuoltoon selvästi niukemmin kuin muut Pohjoismaat.

”Tällä miehityksellä valtiovalta murentaa hyvinvointiyhteiskuntaa, joka perustuu osaavalle, korkeatasoiselle terveydenhuollolle. Hyvinvointiyhteiskuntaa on rapautettu jo pitkään”

Useissa sairaanhoitopiireissä on siirretty kiireetöntä hoitoa lakon vuoksi. Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit julkaisivat keskiviikkona kannanoton, jossa he esittävät huolensa lakon vaikutuksista potilasterveyteen. Myös perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén on todennut, että lakko näyttäisi uhkaavan henkeä ja terveyttä.

Hoitajat eivät niele väitettä, että lakko vaarantaisi terveyden. He huomauttavat, että mikäli hoitajat ovat jatkuvasti uupuneita, se vaikuttaa muutenkin potilaisiin.

”Miksi sellaiset tahot, jotka eivät ole koskaan aiemmin välittäneet hoitajien hätähuudoista, ovat nyt huolissaan potilasterveydestä?” Launonen-Tiala kysyy.

Samoilla linjoilla on myös mielenosoituksessa mukana ollut Nina Huru.

”Työnantaja on tietoinen siitä, että me teemme näitä töitä päivästä toiseen aika lailla minimimiehityksellä. Miksi heitä ei muulloin kiinnosta potilasturvallisuus?” hän kysyy.

Mielenosoitukseen osallistuneet hoitajat ja lakkovahdit ovat vahvasti sitä mieltä, että lakolle löytyy laajaa tukea niin alan sisältä kuin kansalaisiltakin.

”Jokainen potilas, joka meillä Töölössä käy, on kiitollinen siitä, miten hyvin heitä tilanteeseen nähden hoidetaan. He näkevät meidän kiireemme ja silti kiittävät”, Nina Huru sanoo.

Työnantajapuolen tilanne tuntuu toiselta.

”Me emme ole saaneet arvostusta oikeastaan korona-aikanakaan. Työ muuttuu jatkuvasti hektisemmäksi ja vaativammaksi. Apotti-järjestelmäkään ei ole tuonut helpotusta, vaan lähinnä vaikeuttaa elämää”, Huru kertaa.

”Husin arvoihin kuuluu potilaan kohtaaminen. Mutta miten jatkuvassa kiireessä voi kohdata potilaan?” Minna Päivinen tiivistää.