Husin mukaan lakon alusta on selvitty ”välttävästi”, mutta työvoimapula vaarantaa kriittisessä tilassa olevien potilaiden hoidon.

Perjantaina alkanut hoitajalakko on näkynyt työvoimapulana heti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sairaaloissa. Husin mukaan sairaalapäivystyksiin ja vuodeosastoille on saatu liian vähän työntekijöitä suojelutyötä varten.

Suojelutyö on työtaistelun aikana tehtävää työtä, jota pidetään välttämättömänä potilaiden hengen tai terveyden vaarantumisen takia.

Hus on joutunut neuvottelemaan päivittäin siitä, kuinka paljon hoitajia suojelutyöhön saadaan. Toistaiseksi henkilökuntamäärä on ylilääkäri Veli-Matti Ulanderin mukaan ollut monessa yksikössä riittämätön.

”Elämme kädestä suuhun ja neuvottelemme jatkuvasti, kun tilanteita tulee eteen. Nyt viikonlopun aikana neuvotteluja on käyty kiireellisitä tarpeista ja ensi viikon työvuoroista”, Ulander sanoo.

”Suojelutyön kannalta ensimmäinen päivä on selvitty päivystyksissä välttävästi. Sairaaloiden yleinen toimintakyky on laskenut huomattavasti, ja useamman kriittisen potilaan hoitaminen samanaikaisesti on vaarantunut.”

Päivystyksiä tukevat vuodeosastot ovat Ulanderin mukaan kovilla, sillä Hus-alueella vuorokaudessa keskimäärin 250 potilasta joudutaan siirtämään päivystyksestä osastolle.

”Pahimmat ruuhkat ovat nyt olleet Meilahdessa ja Malmin sairaalassa.”

Ulander on huolissaan etenkin syöpäleikkausten ja diagnostiikan toteutumisesta sekä verituotteiden saatavuudesta, jos tilanne jatkuu samanlaisena vielä ensi viikollakin.

Lakko tarkoittaa myös kiireettömistä hoidoista luopumista. Husissa jatketaan ajanvarausten perumista ensi viikon osalta. Potilaat saavat tiedon tekstiviestillä tai sähköpostilla. Lisätietoa Husin palveluista lakon aikana löytyy osoitteesta www.hus.fi/lakko.

Hoitajalakko koskee ensi vaiheessa Husia ja viittä muuta yliopistosairaalaa, mutta parin viikon päästä lakko laajenee ehkä muihinkin sairaanhoitopiireihin.

Pääkaupunkiseudun terveysasemat voivat olla vuorossa myöhemmin, sillä niihin vaikuttaa 19. huhtikuuta alkavaksi ilmoitettu kunta-alan laajempi lakko.

Toistaiseksi terveysasemat kuitenkin ovat auki ja muutkin peruspalvelut koetetaan pitää avoinna mahdollisimman normaalisti. Helsingin kaupunki esimerkiksi torstaina tiedotti erikseen, että koronarokotukset hoidetaan kuten tavallista.

