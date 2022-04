Meripelastusjohtaja muistuttaa, että jäätilanne on tässä kohtaa kevättä monin paikoin huono.

Mies meni jäistä läpi Helsingin Kallahdella sunnuntaina. Merivartiosto sai asiasta hälytyksen aamupäivällä kello 11 aikaan.

Suomenlahden merivartioston meripelastusjohtaja Jarkko Takala kertoo, että mies putosi jäihin Kallahdenniemen ja Ramsinniemen välillä. Mies oli ollut jalan liikkeellä jäällä noin puolen kilometrin päässä mantereesta.

Silminnäkijän mukaan mies oli mennyt jäästä läpi ensin kerran, mutta päässyt sieltä omin voimin pois, kertoo Takala. Tämän jälkeen hän putosi uudelleen, ja paikalle osui retkiluisteluseurue, joka sai pelastettua miehen avannosta.

”Erinomaisen tärkeää toimintaa heiltä.”

Helsingin merivartioaseman ilmatyynyalus poimi kylmettyneen miehen kyytiin, ja rannasta ambulanssi vei hänet jatkotutkimuksiin.

Takalan mukaan aurinkoinen sää on sunnuntaina houkutellut monia ulkoilijoita jäille, vaikka jäätilanne on jo huono. Esimerkiksi Kallahdella on avovettä monin paikoin.

”Nyt tässä kohtaa kevättä kannattaisi jo pysyä poissa jäiltä.”