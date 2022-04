Päivystyslääkärin mukaan tilanne näyttää samankaltaiselta kuin koronan alkaessa: ihmiset välttelevät hoitoon lähtöä. Eniten hän pelkää suuronnettomuutta.

Sairaalapäivystyksissä viikonloppu on yleensä kiireistä aikaa. Kuvassa Peijaksen sairaalan päivystys Vantaalla viime vuoden maaliskuussa.

Sairaaloissa on eletty hoitajalakon alkamisen jälkeistä aikaa perjantaista lähtien. Töissä ovat vain välttämätöntä suojelutyötä tekivät sairaanhoitajat.

Sairaalapäivystyksissä viikonloppu on tavallisesti kiireistä aikaa, mutta työvoiman vähyyden takia entistäkin vaativampaa.

Kaikkia tarvittavia tutkimuksia ei ole kyetty tekemään, eikä kaikkia hoitoa tai tarkkailua tarvitsevia potilaita ole kyetty siirtämään vuodeosastoille.

Tämän kokivat myös Helsingin Sanomien haastattelemat potilaat, jotka hakivat apua päivystyksestä perjantaina. Asian arkaluontoisuuden vuoksi tässä jutussa haastatellut eivät esiinny omilla nimillään.

Helsinkiläinen 58-vuotias syöpäpotilas meni perjantaina oireiden pahennuttua sairaalan päivystykseen kahden aikaan iltapäivällä. Hän pääsi pitkän odottamisen jälkeen hoitoon vasta illalla.

”Minulle tehtiin operaatio, minkä jälkeen normaalisti olisi pitänyt päästä vuodeosastolle tarkkailuun”, mies kertoo.

”Vuodeosastot olivat kuitenkin niin täynnä, että vietin yön päivystyksessä.”

Miehen hoitoa olisi pitänyt jatkaa lauantaina, mutta siihen ei ollut riittävästi työvoimaa. Hänet kotiutettiin, vaikka normaalisti potilasta olisi tarkkailtu vielä päivä tai pari vuodeosastolla.

”Lauantai-iltana kotona olo oli sellainen, että tajusin olevani väärässä paikassa. Minut kotiutettiin aivan liian aikaisin. Ensi viikolla pitää mennä takaisin, että operaatio saadaan loppuun.”

HS:n haastattelema mies ei kuitenkaan kasaa kaikkia vastoinkäymisiään hoitajalakon syyksi.

”Juttelin sairaanhoitajien kanssa tilanteestani, ja he sanoivat, että tällaista tämä on ollut jo ennen lakkoa. Työvoimaa on liian vähän, mutta heitä ei ole kuunneltu. Lakko vain pahensi asioita.”

Vantaalainen 32-vuotias mies sai perjantaina aamupäivällä huimauskohtauksen ja päätyi ambulanssilla päivystykseen. Hän joutui odottamaan puolestatoista tunnista kahteen pääsyä tutkimusten jokaiseen vaiheeseen.

”Kyllä siinä perslihaksia tuli treenattua. Hoitajat kyllä pahoittelivat tilannetta”, mies kertoo.

”Päivystyksessä oli kiire. Lääkärit ja hoitajat juoksivat välillä huoneesta toiseen.”

Aivojen kuvaamisen jälkeen mies siirrettiin yöksi vuodeosastolle tarkkailuun. Lauantaina päästä olisi pitänyt ottaa magneettikuvat, mutta kuvaukseen ei kuitenkaan ollut henkilökuntaa.

Mies kotiutettiin viikonlopun ajaksi. Maanantaina odottaa paluu sairaalaan.

”Kyllä tässä on vähän ahdistunut olo, kun ei tiedä, mikä itseä vaivaa.”

Tilanteestaan huolimatta vantaalaismies tuntee sympatiaa lakkoilevia hoitajia kohtaan. Hänen siskonsa on lääkäri, äiti mielenterveyshoitaja ja toinen sisar kouluterveydenhoitaja.

”Vaimoni oli sairaanhoitajana kotihoidossa mutta paloi loppuun ja opiskelee nyt röntgenhoitajaksi. Työ kotihoidossa oli niin aikataulutettua, että aikaa ei ollut kuin lääkkeiden jakamiseen. Työstä puuttui kaikki inhimillisyys”, mies kertoo.

”Tiedän ihan omasta kokemuksesta, että hoitajilla työn vaativuus ja resursointi ei vastaa palkkatasoa.”

Itä-Uudellamaalla asuvan päivystyslääkärin mukaan tilanne on ollut Husin sairaalapäivystyksissä tähän mennessä melko rauhallinen. Hän kuitenkin pelkää, että kyse on tyvenestä myrskyn edellä.

”Kun korona alkoi kaksi vuotta sitten, niin potilasmäärät vähenivät päivystyksissä dramaattisesti. Ei tultu valittamaan pikkuongelmista. Uskon, että nytkin saattaa kyse olla samasta ilmiöstä.”

Lääkäri kuitenkin pelkää, että tilanne voi muuttua nopeasti pahemmaksi. Suurimpana ongelmana hän pitää sitä, ettei potilaita saada päivystyksestä vuodeosastoille, jotka ovat täynnä.

”Entä jos sattuu vaikkapa suuronnettomuus? Mistä silloin saadaan tarvittava työvoima ja hoitopaikat. Pahimmassa skenaariossa päivystyksestä tulee hirvittävä painekattila.”

Lääkäri sanoo kunnioittavansa lakko-oikeutta, ja hänen mukaansa hoitajat ovat ansainneet palkankorotuksen. Silti lääkäri pitää outona, että hoitajajärjestöt määrittelevät sen, kuinka paljon työvoimaa välttämättömään suojelutyöhön annetaan.

”Toisessa vaakakupissa on lakko-oikeus ja toisessa ihmisten henki ja terveys. Ei sen niin pitäisi olla. Ihmettelen suuresti, ettei palkka-asiassa päästy kuluneina viikkoina kompromissiin.”