Helsingin energiayhtiö Helen ilmoitti maaliskuun alussa, ettei se enää jatkossa osta kivihiiltä Venäjältä.

Helsingin energiayhtiö Helenille saapuu kevään aikana viimeisiä kivihiilikuormia Venäjältä.

Energiayhtiö jatkaa myös venäläisen maakaasun käyttöä Venäjän Ukrainaan kohdistamasta hyökkäyksestä huolimatta.

Helen kertoi maaliskuun alussa Venäjän hyökättyä Ukrainaan, ettei se enää jatkossa osta kivihiiltä Venäjältä.

Kivihiiltä kuitenkin saapuu Venäjältä Helsinkiin vielä muutamia kuormia, kertoo Helenin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Maiju Westergren.

”Meille saapuu tiistaina aamulla yksi viimeisistä kivihiililasteista Venäjältä. Nämä liittyvät meidän pitkäaikaisiin sopimuksiimme venäläisten toimittajien kanssa”, Westergren sanoo.

Helen on tilannut aiemmin sopimustensa puitteissa tietyn määrän kivihiiltä venäläisiltä toimittajilta. Sopimusten päätyttyä kivihiiltä ei enää osteta Venäjältä.

”Nämä ovat voimassa olevan sopimuksen häntiä.”

Helen ei siis ole esimerkiksi Venäjään kohdistuneiden pakotteiden vuoksi katkaissut voimassa olevia sopimustaan kivihiilen hankkimisesta, vaan odottaa sopimuksen päättymistä.

”Energia ei kuulu pakotteiden piiriin. Ihan yksiselitteisesti näin.”

Pääosa kivihiilikuormista tulee Helenille talvikauden aikana. Lasteja kuitenkin ajoitetaan myös lämmityskauden loppuun, eli kaikki eivät tule kerralla.

”Näin olemme toimineet aina. Kuormia tulee pitkin vuotta, mutta pääsääntöisesti talvikaudella.”

Westergren ei osaa sanoa, kuinka paljon Helenille on vielä tulossa venäläistä kivihiiltä. Kyse on kuitenkin korkeintaan muutamista kuormista.

Noin 45 prosenttia Helenin tuottamasta energiasta tuotetaan kivihiilellä. Viime joulukuussa energiayhtiö ilmoitti luopuvansa kivihiilen käytöstä kokonaan. Vuoden kuluttua Helen sulkee Hanasaaren hiilivoimalan. Salmisaaren hiilivoimala taas suljetaan viimeistään huhtikuussa 2024, jolloin kivihiilen käyttö päättyy kokonaan.

Lähestulkoon kaikki Helenin käyttämä kivihiili on tähän asti tuotu Venäjältä, Westergren kertoo. Syyt ovat olleet logistiset ja laadulliset.

”Venäläinen kivihiili on hyvälaatuista”, hän sanoo.

Viimeiset Venäjältä tulevat kivihiililastit eivät riitä kahden vuoden tarpeisiin, vaan jatkossa kivihiili hankitaan muualta, Westergren kertoo.

Helen kuitenkin jatkaa edelleen venäläisen maakaasun käyttöä.

Vuonna 2021 maakaasun osuus Helenin tuottamasta kaukolämmöstä oli noin 30 prosenttia. Westergrenin mukaan maakaasun merkitys on kuitenkin vähentynyt viime syksystä lähtien. Maakaasun hinta on ollut poikkeuksellisen korkealla jo pitkään, ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut kaasun hintaa entisestään.

”Käytämme edelleen maakaasua, mutta sen rooli on pienentynyt kallistuvan hinnan myötä”, Westergren kertoo.

Maakaasua tulee Helenille sekä suoraan Venäjältä että Balticconnector-putken kautta Virosta. Se kytkee Suomen kaasuverkoston Baltian kaasuverkostoon ja sitä kautta maailmanmarkkinoille.

Myös Viron kautta tuleva maakaasu on osin venäläistä.

Toistaiseksi Helenillä ei ole suunnitelmissa luopua Venäjältä tuotavan maakaasun käytöstä.

”Tällaista päätöstä ei ole tehty, mutta katsomme erilaisia hankintavaihtoehtoja”, Westergren sanoo.