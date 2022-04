Lapsille luvataan vertaistukea ja ryhmätoimintaa kerran viikossa, huoltajille tietoiskuja.

”Hyvät huoltajat, tarvitsetteko apua ja tukea alakouluikäisen lapsenne painonhallintaan?”

Moni helsinkiläinen vanhempi hätkähti maanantaina saatuaan tällaisen viestin kodin ja koulun väliseen viestipalvelu Wilmaan.

Viestissä luvattiin, että lapsille olisi saatavilla vertaistukea ja liikunnallista ryhmätoimintaa, huoltajille puolestaan tietoiskuja ja vinkkejä arjen hallintaan.

Helsingin kouluterveydenhuollon ylihoitaja Marianna Niemi-Korhonen sanoo, että viestin oli määrä lähteä kaikille alakouluikäisten oppilaiden vanhemmille.

Jakelu on laaja, sillä Niemi-Korhosen mukaan Helsingissä on 1.-6. luokilla on noin 6 000 oppilasta per luokka-aste.

Onko Helsinki näin huolissaan oppilaiden painosta?

”Kouluterveyskyselyissä ja terveystarkastuksissa on käynyt ilmi, että oppilaiden painon kehitys on lähtenyt kasvamaan. Sillä tavalla olemme huolissamme, että halutaan olla mukana tukemassa ja muuttamassa elintapoja jo varhaisemmin”, Niemi-Korhonen sanoo.

Niemi-Korhosen mukaan viestin toivotaan tavoittavan erityisesti ylipainoiset lapset ja heidän vanhempansa.

”Pääsääntöisesti näin. Mutta perheet itse päättävät, haluavatko osallistua tai onko tämä heille mielekästä toimintaa ja onko mahdollista arki-iltoina panostaa tähän. Kaikki eivät halua.”

Tukea luvataan niin sanotun Easysport-starttiryhmän muodossa. Easysport on Helsingin kaupungin tarjoama palvelu, joka tarjoaa maksutonta liikunta- ja harrastustoimintaa alakouluikäisille lapsille eri puolilla kaupunkia.

Ryhmässä on mukana muiden muassa kouluterveydenhoitaja, liikunnanohjaaja, ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti, koulupsykologi ja koulukuraattori, Niemi-Korhonen kertoo.

”Sillä aikaa kun huoltajat ovat koulun luokkatilassa keskustelemassa ohjatusti, oppilaat liikkuvat liikunnanohjaajien kanssa tai ravitsemusterapeutti pitää heille kasvisten maistelukerran. Fysioterapeutti voi kertoa oppilaille tuki- ja liikuntaelimistöstä tai miten ryhtiä voi parantaa ja rasitustiloja ehkäistä liikkumalla”, Niemi-Korhonen havainnollistaa.

Vastaavia, kaupungin järjestämiä painonhallintaan ja liikuntaan keskittyviä ryhmiä alakouluikäisille on ollut Niemi-Korhosen mukaan Helsingissä aiemminkin, mutta koronan aikana ne ovat olleet tauolla. Seuraavat ryhmät aloittavat ensi syyskuussa.

Suosio ei ole kuitenkaan ollut suurta, sillä perinteisesti ryhmiä on toteutunut vain kaksi koko Helsingin alueella: yksi 1.-3.-luokkalaisille ja yksi 4.-6.-luokkalaisille. Kummassakin ryhmässä on ollut 10– 12 oppilasta, Niemi-Korhonen kertoo.

”Näitä tarjotaan kaikille halukkaille, mutta vähän se vaihtelee vuosittain, paljonko halukkaita on ja onko perheillä voimavaroja tällaiseen.”

Ponnistuksia vaaditaankin, sillä ryhmiin osallistuminen on oppilaalle melko sitovaa: tapaamisia olisi kerran viikossa koulupäivän jälkeen koko kouluvuoden ajan.

Tällä hetkellä ainakin Kontulan ala-aste ja Kannelmäen peruskoulu ovat antaneet luokkatiloja käyttöönsä ryhmiä varten, Niemi-Korhonen kertoo.

”Tämä on yhteinen tavoite koko perheelle. Ei ole pelkkä syöminen, vaan myös asenteet ja tavat.”

Lasten paino-ongelmien kasvu ei ole uusi asia, vaan suuntaus on ollut nähtävissä pidempään. Toisaalta on iso joukko lapsia, jotka miettivät painoaan liikaakin, ja syömishäiriöitä esiintyy jo alakouluikäisillä.

Viime lauantaina THL:n entinen pääjohtaja Pekka Puska ja sisätautien ja aineenvaihdunnan erikoislääkäri Pertti Mustajoki kirjoittivat Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla, että Suomessa on 200 000 ylipainoista lasta.

Puskan ja Mustajoen mukaan ylipainon yleistyminen puraisee pahimmin lapsia. ”Viidestä ylipainoisesta lapsesta neljä on ylipainoisia myös aikuisena”, he kirjoittivat.

