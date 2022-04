Helsinki kilpailutti koulutarvikkeiden hankinnat. Lopputulos on niin epäselvä, että kaikki osapuolet syyttelevät toisiaan. Uuden yhteistyökumppanin näkemyksen mukaan sopimus on kaupungille edullinen.

Helsingin koulumaailmassa on syntynyt kiista siitä, onko kouluilla enää rahaa ostaa lapsille kunnollisia vihkoja, teroittimia, liimoja ja muita koulutarvikkeita. Kiista kietoutuu uuden tarviketoimittajan ympärille, ja siinä kaikki osapuolet syyttelevät toisiaan.

Koulujen näkökulmasta uusi sopimuskumppani nyhtää tarvikkeista kiskurihintoja. Helsingin kaupunki taas syyttää koulujen henkilökuntaa siitä, etteivät nämä osaa hankkia kalliimpien tarvikkeiden ohella tarjolla olevia halvempia tarvikkeita.

Sopimuskumppani hankittiin kilpailutuksella. HS:n haastattelemat kouluissa työskentelevät virkahenkilöt arvostelevat koko kilpailutusta epäonnistuneeksi.

Uusi hankintasopimus astui voimaan tammikuun lopussa. Silloin kaupungin sopimuskumppaniksi koulu- ja askartelutarvikkeiden osalta nousi yritys nimeltä Lekolar-Printel.

Uuden tavarantoimittajan hinnasto on ollut kouluille järkytys. HS:n tietojen mukaan alkuvuonna monessa koulussa on jouduttu miettimään entistä enemmän sitä, miten varat saadaan riittämään välttämättömiin koulutarvikkeisiin. Tarvikemäärärahat ovat olleet laskusuunnassa jo ennestään.

”Me olemme joutuneet elämään tarkan euron elämää monta vuotta, mutta tämä oli sellainen yllätys, että täytyy oikein miettiä miten tämän kanssa tullaan toimeen”, sanoo Pohjois-Haagan ala-asteen koulun rehtori Esa Tammi.

Yleisin esiin nouseva esimerkki koulujen taholta on vihkot.

”Meidän koulussamme perusvihkoja tilataan tuhansia, ja tänä vuonna ne ovat olleet hurjan hintaisia”, Tammi sanoo.

Helsingin Sanomat sai erilaisia kouluvihkoja koskevan hintavertailun, jossa Lekolarin hintoja verrattiin kaupungin muiden kaupungin tavarantoimittajien hintoihin.

Esimerkiksi A4-kokoisten kirjoitusvihkojen kappalehinta on Lekolarilla 2,75 euroa, kilpailijalla 0,61 euroa. Jos koulu tilaa esimerkiksi tuhat vihkoa, hintaero tilauksessa kasvaa lähes 2 000 euroon.

Helsingin kaupunki kilpailutti hanketoimittajan määrittämällä esimerkit koulutarvikkeista, joita koulut tarvitsevat. Osa Lekolarin tuotteista onkin tosiasiallisesti edullisia. HS:n saamassa hintavertailussa kaksi vihkotyyppiä on verrokkejaan halvempia.

Loput kahdeksan vihkotyyppiä ovat kuitenkin huomattavasti verrokkejaan kalliimpia. Hintaero on kymmeniä prosentteja.

Tilanne ajaa koulujen henkilökunnan mukaan kouluja ahdinkoon. Helsinkiläisessä alakoulussa luokanopettajana toimiva henkilö kertoo esimerkin omasta koulustaan. Hän ei halua esiintyä jutussa nimellään oman asemansa vuoksi.

”Siinä missä viime vuonna yli 200 oppilaan koulussa koko lukuvuoden kaikki vihkot maksoivat tonnin, tänä vuonna se summa oli 8 000 euroa. Kyllä se kolahtaa.”

Samoilla linjoilla on Pohjois-Haagan ala-asteen koulun rehtori Esa Tammi. Tammi kauhistelee esimerkiksi yli kuusi euroa maksavia teroittimia.

”Koulujen näkökulmasta kilpailutus on toteutettu huonosti.”

” A4-kokoisten kirjoitusvihkojen kappalehinta on Lekolarilla 2,75 euroa, kilpailijalla 0,61 euroa.

Koulujen toiminnasta vastaa Helsingin kaupungin organisaatiossa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Koulujen tyytymättömyys uuteen hankintasopimukseen on kantautunut myös toimialan hallintoon.

Hankintapäällikkö Kari Salovaara myöntää, että hintojen noususta on tullut palautetta. Hänen näkemyksensä mukaan kouluilla on mahdollisuus ostaa edullisia tuotteita, mutta itse ostoprosessi ei ole uuden tarviketoimittajan kanssa sujuva.

”Saimme kilpailutuksessa edulliset hinnat määrittämiimme koulu- ja askartelutarvikkeisiin. Käytännön ongelmaksi on kuitenkin tullut se, miten nämä edulliset hinnat on löydettävissä palveluntarjoajan verkkokaupasta, jossa vastaavia tuotteita on paljon. Tämä on osoittautunut haasteelliseksi”, Salovaara sanoo.

Koulujen hankintasopimus kilpailutettiin yhdessä kaupunginkanslian toteuttaman toimistotarvikekilpailutuksen kanssa kesällä 2020. Myös muita toimisto- ja tulostintarvikkeita sisältävän hankinnan arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa on 5,4 miljoonaa euroa.

Tarjouskilpailuun oli valittu 122 tuotteen valikoima sen perusteella, mille kouluissa on eniten kysyntää. Tarjouspyyntöön oli sisällytetty esimerkiksi kahdeksan erilaista vesivärisivellintä mutta ei yhtään teippiä.

Opettajien tehtäväksi jää kiireisen kouluarjen keskellä etsiä sopimuksessa kilpailutetut edulliset sakset yli sadan erilaisen vaihtoehdon joukosta.

Jos erehtyy valitsemaan esimerkiksi Fiskarsin yleissakset, maksavat ne koululle 35 euroa. Prismasta samat sakset saa alle 20 eurolla.

Kaupungilta nähdään, että ongelma on erityisesti siinä, etteivät koulut ole vielä mukautuneet uuteen järjestelmään. Uudessa hankintasopimuksessa olevat tuotteet eivät ole niitä, joita koulut ovat tottuneet tilaamaan.

Keskusteluissa nousee toistuvasti esiin Eri Keeper -liima. Koska laki ei salli kilpailuttamista tuotemerkkien perusteella, on kilpailutuksessa etsitty edullisinta yleiskäyttöön soveltuvaa vesiohenteista liimaa, joka on kuivuttuaan hajutonta ja väritöntä.

Mutta kouluissa halutaan ostaa Eri Keeperiä. Asiaa kommentoiva opettaja sanoo, että vaikka Lekolarin liimasta ei ole vielä kokemusta, on koulujen kovassa kulutuksessa haluttu käyttää tuttuja, laadukkaiksi todettuja merkkejä.

”Eri Keeper on hyvä esimerkki. Tarjouskilpailun yhteydessä Lekolarin tarjoama yleisliima on huomattavasti edullisempi kuin samankokoinen pullo Eri Keeperiä, joka maksaa yli 10 euroa”, sanoo hankintapäällikkö Jorma Lamminmäki kaupunginkansliasta.

”Olisi toivottavaa, että kouluissa tilattaisiin sopimuksen mukaista liimaa.”

Kari Salovaara kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta kertoo, että kouluille on yritetty viestiä vaihtoehdoista.

”Olemme lähettäneet kouluille ohjeistusta siitä, mitkä ovat ne kilpailutuksessa mukana olleet edulliset koulutarvikkeet. Kouluja on ohjeistettu hankkimaan nimenomaan näitä tuotteita”, Salovaara sanoo.

” Opettajien tehtäväksi jää kiireisen kouluarjen keskellä etsiä sopimuksessa kilpailutetut edulliset sakset yli sadan erilaisen vaihtoehdon joukosta.

Helsingin hankintamalli ei ole aivan yksinkertainen. Kouluilla on sopimuskumppani, jolta koulu- ja askartelutarvikkeita voi tilata suoraan toimipisteeseen.

Tammikuusta alkaen se on ollut helsinkiläinen koulutarvikkeisiin erikoistunut Lekolar-Printel. Jos koulut haluavat tilata tarvikkeita suoraan koululle, sen voi tehdä vain Lekolarin kautta.

Nyt, uutena mahdollisuutena, kouluilla on mahdollisuus tilata tuotteita myös kaupungin oman liikelaitoksen Staran kautta. Malli ei kuitenkaan ole vielä kouluille laajemmin tuttu.

Stara voi ostaa tuotteita Lekolarin lisäksi myös toimistotarvikkeiden osalta kilpailutuksen voittaneelta RCK Finland Oy:lta. Staralla on myös muita hankintasopimuksia.

”Meidän toimintamme ydin on valita hankintasopimuksista aina se edullisin vaihtoehto kaupungille. Lekolarin osalta on käynyt ilmi, että he ylihinnoittelevat joitain tuotteitaan huomattavasti”, sanoo Staran logistiikan yksikönjohtaja Sami Aherva.

Staralta hintaeroja Lekolarin ja kaupungille muita toimistotarvikkeita toimittavan RCK Finland Oy:n välillä kuvataan räikeiksi.

Lekolar-Printelin toimitusjohtaja Taneli Kivistö kommentoi aihetta sähköpostitse. Kivistön mukaan yksittäisiä tuotteita voi löytää sopimushintoja edullisemmin muista ostopaikoista, mutta kokonaisuudessaan sopimusehtojen mukaisesti toimitetut sopimustuotteet ovat kokonaistaloudellisesti edullisia.

TÄLLÄ hetkellä koulut voivat kiertää Lekolarin kalliita hintoja tilaamalla tarvikkeita Staran kautta, jolloin he voivat hyödyntää muiden sopimuskumppaneiden edullisempia hintoja.

Kaksivuotisessa sopimuksessa on optio kaksivuotiselle jatkokaudelle, eli sopimusta arvioidaan uudelleen ensi vuonna.