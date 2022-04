Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan kuluva viikko tulee jaktumaan talvisena ja sateisena.

Toiveet keväisestä säästä voi heittää romukoppaan. Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle saapunut takatalvi jatkuu ainakin tämän viikon, eikä merkkejä keväisestä säästä ole näköpiirissä.

Helsingissä herättiin tiistaiaamuna märkään lumisateeseen.

Takatalvi johtuu Suomen päällä kulkevasta matalapaineen alueesta, joka tuo mukanaan sateita.

Samalla Suomen ylle virtaa kylmää ilmamassaa, minkä takia sateet ovat lumisia, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Cecilia Wolff.

”Tänään on hyvin lumisateinen päivä, ja tuulikin voimistuu. Pääkaupunkiseudulla sateet väistyvät illemmalla ja sää poutaantuu. Yöllä mennään reilusti pakkasen puolelle”, Wolff kertoo.

Lumikertymissä on pääkaupunkiseudulla isoja eroja. Esimerkiksi Espoon Nuuksioon on tullut 12 tunnin aikana 14 senttimetriä lunta, kun taas Helsingissä lunta on tullut vain pari senttiä, Wolff kertoo.

Kaikki lumi ei todennäköisesti myöskään sula pois kylmän ilman takia. Vaikka päivällä voikin olla pari astetta plussaa, öisin lämpötila laskee pakkasen puolelle.

”Eiliset sateet sulivat aika nopeasti pois, koska pinnat olivat lämpimiä. Aamuinen lumi taas on alkanut jäämään maahan.”

Verkkosivuillaan Ilmatieteen laitos varoittaa ajokelin muuttuvan tämän viikon aikana huonoksi tai erittäin huonoksi suuressa osassa maata. Maan etelä- ja keskiosissa satava raskas lumi voi aiheuttaa paikoin myös sähkökatkoja.

Keskiviikko tulee ennusteiden mukaan olemaan tiistaita poutaisempi. Kuluva viikko etenee kuitenkin talvisessa säässä, ja luvassa on lisää sateita.

”Sadealueita tulee myöhemmin tälläkin viikolla lisää. Todennäköisesti torstaina tai myöhemmin torstain jälkeisenä yönä tulee toinen sadealue. Vielä on epävarmaa, onko sade rannikkoseudulla vettä vai lunta. Maan keskiosissa sade tulee pääosin lumena”, Wolff sanoo.

Pidemmät ennusteet ovat Wolffin mukaan epävarmoja, mutta seuraavien kymmenen päivän aikana ei todennäköisesti ole odotettavissa keväisempiä säitä.

”Jos on selkeämpiä päiviä tai jos Suomen ylle tulee lämpimämpää ilmamassaa, niin päivisin noustaan plussan puolelle, mutta edelleen kylmempää ilmamassaa on todennäköisesti jatkossakin Suomen päällä.”

Esimerkiksi maaliskuun puolivälin tienoilla koettuja kevätpäiviä, kun lämpötila oli yli kymmenessä plusasteessa, ei ole ennusteiden mukaan lähiaikoina luvassa.

”Kunnon kevään merkkejä ei ole näköpiirissä”, Wolff sanoo.