Energiayhtiö Helen tarkastelee asiakashintoja vasta kesän jälkeen seuraavan kerran.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja kansainväliset pakotteet ovat nostaneet energian maailmanmarkkinahintoja muutamassa viikossa tuntuvasti. Pakotteet näkyvät jo elinkustannuksissa esimerkiksi polttoaineiden hinnoissa.

Siten pakotteet tuntuu jo nyt asukkaiden kukkarossa pääkaupunkiseudulla.

Helsingissä kaukolämmön asiakasmaksut nousivat viime vuoden lopulla siten, että energiayhtiö Helen nousi isojen kaupunkien kärkipaikalle hintavertailussa. Venäjän hyökkäys on tuonut aivan uusia hinnankorotuspaineita.

On siis syytä kysyä toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckströmiltä, millaisiin hinnankorotuksiin asiakkaiden tulisi nyt varautua?

”Energian tulevasta hinnasta ei voi varmuudella sanoa mitään, koska hinta riippuu raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnoista, päästöoikeuksien hinnoista ja verotuksesta”, Weckström vastaa sähköpostitse.

Hän muistuttaa, että kaukolämmönhinta muodostuu kahdesta osasta: sopimusvirtamaksusta ja energiamaksuista. Sopimusvirtamaksun osuus on noin 30 prosenttia, ja sillä tarkoitetaan tuotannon kiinteitä kuluja, jotka ovat pysyneet melko vakaina.

Sen sijaan varsinaiset energiamaksut vaihtelevat maailmanmarkkinatilanteen vuoksi. Energiamaksuihin vaikuttavat raaka-aineiden ja päästöoikeuksien hinnat sekä verotus, jotka kaikki olivat nousussa jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että kustannukset ovat nousussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Mutta tilanne elää voimakkaasti päivittäin, joten on vielä liian aikaista sanoa, mikä taso tulee olemaan myöhemmin syksyllä.”

Kuinka pitkäksi aikaa Helenin hinnat on lyöty lukkoon eli mikä on se viive, jolla energian hinnannousu voisi näkyä kuluttajien laskuissa?

”Vesivirtamaksujen hinnasto on ilmoitettu vuodelle 2022. Kaukolämmön energiamaksut vaihtuvat kausien mukaan, joita vuodessa on neljä. Näistä olemme jo ilmoittaneet kolme ensimmäistä kautta, ja neljännen kauden hintoja tarkastellaan kesän jälkeen. Tämä viimeinen eli syyskausi alkaa 1.10.”

Helen tarjoaa myös kiinteähintaista kaukolämpötuotetta, jossa hinta on tiedossa seuraavalle kolmelle vuodelle.

Kuluttajahintojen nostopaineita lievittää jonkin verran se, että Helen ottaa loppuvuodesta käyttöön Vuosaaren uuden biolämpölaitoksen ja ensi vuoden alussa Katri Valan seitsemännen lämpöpumpun

”Ne leikkaavat kallista fossiilista tuotantoa”, Weckström sanoo.

Helenin omien ratkaisujen lisäksi kuluttajahintoihin vaikuttavat omistajan eli Helsingin kaupungin taloudelliset tavoitteet omalle yhtiöilleen.

Miten paljon Helen maksaa osinkoa kaupungille tänä vuonna, konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström?

”Vuoden 2022 tuloutuksen eli vuoden 2021 tuloksen perusteella maksettavan osingon osalta Helenin yhtiökokouksessa päätettiin 19 miljoonan euron osingosta kaupungille.”

Näiden lisäksi Helen maksaa kaupungille myös maanvuokraa ja korkoja kaupungin välittämistä lainoista. Kaupungin perimää kuuden prosentin korkoa on pidetty markkinatilanteeseen verrattuna kovana.

”Pääomalainaan liittyen ehtoja ei ole kaupungin ja yhtiön välillä muutettu. Korkoehto on edelleen sama kuin pääomalainan myöntämisvaiheessa.”

Malmströmin mukaan käypä korkotaso selvitettiin lainapäätöksen yhteydessä ulkopuolisten asiantuntijoiden tuella, jotta voitiin varmistua siitä, että korko on perusteltu eikä valtiontukinäkökulmasta liian alhainen tai toisaalta verotuksen kannalta liian korkea.

Eurooppalainen energiakriisi oli itänyt jo ennen koronaviruksen aiheuttamaa pandemiaa. Kun koronatilanne alkoi helpottaa viime vuonna, energiatuotteiden maailmanmarkkinahinnat alkoivat nousta taloudellisen toimeliaisuuden elpyessä.

Viime syksyn aikana maakaasun hinta nousi moninkertaiseksi ja sähkön ja kivihiilen hinta kaksinkertaistuivat. Nousu on nyt jatkunut.

Markkinatilannetta on kiristänyt sekin, että venäläiset eivät syksyllä tarjonneet lyhytaikaisia sopimuksia maakaasusta eli Euroopan maat eivät pystyneet täydentämään varastojaan.

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä, millainen on suomalaisen kuluttajan tulevaisuudennäkymä juuri nyt?

”Lyhyen aikavälin näkymä on, että maailmanmarkkinoiden valtavien hinnannousujen vuoksi meillä on edelleen painetta kuluttajahintoihin. Jos katsotaan vähänkin pitemmällä aikajänteellä, tilanne helpottaa.”

Leskelän arvion mukaan kustannustaso on jo lähitulevaisuudessa merkittävästi alempi kun isot investoinnit on tehty. Esimerkiksi Helsingissä ei kahden vuoden kuluttua enää kivihiili pala, ja vuosikymmenen loppuun mennessä maakaasun tarve on pudonnut vähäiseksi.

”Yhtiöt, jotka ovat lopettaneet kivihiilenpolton ovat kyenneet laskemaan kaukolämmön hintaa. Esimerkiksi Turussa on tehty näin.”

Mutta eivätkö kalliit investoinnit uusiin lämmitysmuotoihin nimenomaan tarkoita korotuspaineita kuluttajahintoihin?

”Investoinnit maksetaan pitkäaikaisilla lainoilla, joten niiden vaikutus kuluttajahintoihin on hyvin rajallinen. Uudet energianlähteet kuten hukkalämpö ovat sellaisia, ettei niistä juuri aiheudu polttoainekustannuksia. Myös bioenergian hinta on ollut vakaampi kuin fossiilisten polttoaineiden.”

Leskelän mukaan irtaantuminen fossiilisista polttoaineista tapahtuu nyt nopeasti, ja tulevaisuudessa kaukolämmön hintakehitys on myös tasaisempaa.

”Haluaisin viestittää kaukolämmön asiakkaille, että sota ja energiakriisi näyttäisivät kuitenkin olevan väliaikaista. Tulevaisuuden näkymä on hyvä, kun nämä isot investoinnit on tehty.”

Mutta hyvä tulevaisuuden näkymä ei paljon lohduta, jos pari seuraavaa vuotta, lämmityksen hinta nousee?

”Hinta tietysti ohjaa käyttäytymistä niillä ihmisillä, joilla on mahdollisuuksia muuttaa käyttäytymistään. Voi miettiä, laskeeko huonelämpötilaa 1–2 astetta tai onko tarpeellista ajaa autolla jotain tiettyä matkaa. Tietysti on paljon ihmisiä, jotka ovat tiukoilla, eivätkä voi muuttaa energiankulutustaan, jos esimerkiksi maalämpöön tai sähköautoon ei ole varaa.”

Leskelä arvioi, että tähän asti Suomessa on oltu suojassa pahimmalta. Euroopassa kaasunhinta on moninkertaistunut ja korotukset ovat tulleet voimaan jo aiemmin.

”Nyt on menossa valtava kriisi, jolla on isoja seuraamuksia. Yhteiskuntana me kyllä kestämme tämän.”