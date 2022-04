Kaupunki kaavailee uutta luonnonsuojelualuetta Malmin lentokentän kupeeseen, Kivikon pohjoisosaan.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut valmistelee esitystä uudeksi luonnonsuojelualueeksi Kivikon ja Jakomäen rajalla sijaitsevalle kallioalueelle.

Tulevan suojelualueen nimi on Kivikon linnoituskallioiden luonnonsuojelualue.

Paikka on tunnettu ensimmäisen maailmansodan aikana rakennetusta linnoituksesta, joka koostuu pääasiassa lukuisista kaivannoista. Kohteen merkittävin luontoarvo on erityislaatuinen ja osittain uhanalainen kasvilajisto. Lisäksi kallioalue on geologisesti merkittävä kohde.

Alueelle on laadittu viime vuodesta lähtien hoito- ja käyttösuunnitelmaa, joka valmistuu loppukeväästä 2022.

Ympäristöpalvelut järjestää hoito- ja käyttösuunnitelmasta yleisötilaisuuden verkossa keskiviikkona 13. huhtikuuta.

Tilaisuudessa maisema-arkkitehdit esittelevät suunnitelmaa ja vastaavat yhdessä ympäristöpalvelujen edustajan kanssa kaupunkilaisten kysymyksiin.

