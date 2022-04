Lakko sekoittaisi lapsiperheiden arjen pääkaupunkiseudulla – Espoolaisella Annabella Leivolla on tarkka suunnitelma päiväkodin sulkeutumisen varalle

Lakko uhkaa sulkea kouluja ja päiväkoteja pääkaupunkiseudulla. Espoolainen Annabella Leivo laati lakon varalle tarkan suunnitelman.

Naistenklinikan kätilö Silva Hänninen on ollut viime perjantaista alkaen hoitoalan lakossa. Jo kahdesti lakon aikana hänet on kutsuttu suojelutyöhön.

Nyt Hännistä stressaa, miten hän hoitaa perhearjen, jos myös lasten opettajat aloittavat pääsiäisen jälkeen lakon ja häntä pyydetään silloin suojelutyöhön.

Pääsiäisen jälkeen pääkaupunkiseudulla on mahdollisesti alkamassa kunta-alan lakko, jossa ovat mukana muun muassa opettajat ja varhaiskasvatuksen opettajat.

Lakkoa on mahdollista siirtää kolme vuorokautta ennen alkamisajankohtaa. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala ei ole vielä tiedottanut lakon siirtämisestä. On siis vielä mahdollista, että lakkoa siirretään.

Lakko sulkisi todennäköisesti kaikki koulut ja valtaosan päiväkodeista Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla ainakin tiistaina. Tämän lisäksi lakko koskisi muun muassa Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen työntekijöitä ja lukuisia ammattiliittoja.

Lue lisää: Lakko uhkaa sulkea kouluja pääkaupunki­seudulla ensi tiistaista lähtien – Tällaisia seurauksia lakolla olisi

Espoon Laajalahdessa asuvan Hännisen lapset ovat seitsemän ja yhdeksän vuotta. Hänellä on miehensä kanssa yhteishuoltajuus ja selkeä vuoroviikkojärjestelmä lasten kanssa. Mies on yrittäjä, jolla on paljon töitä ja Hännisen viikolla lapset ovat aina äitinsä luona.

”Eivät lapset selviä mitenkään keskenään kotona. En ole edes jaksanut ajatella sinne saakka, että miten suojelutyövelvoite menee, jos lapsilla ei ole koulua eikä kukaan ole kotona heidän kanssaan.”

Hänninen tosin tietää realismin Naistenklinikalla.

”Eihän meitä kätilöitä liikaa ole ollut ennen lakkoakaan. Uskon, että esihenkilölläni menee lakon ulkopuolellakin iso osa aikaa siihen, että hän koettaa etsiä sijaisia ja paikkaajia vuoroihin.”

Espoolainen kätilö Silva Hänninen laittaa ruokaa pojilleen Remulle, 9, (oik.) ja Renelle, 7. Rene esittelee piirrostaan äidille.

Hänninen on kysynyt tutulta opettajalta, onko mahdollista, että lakon aikana koulussa järjestettäisiin opetusta niille lapsille, joiden vanhempien on pakko mennä töihin. Eli siis vähän vastaavasti kuin korona-aikana oli. Hän on varautunut siihen, että ei järjestetä.

Vaikka arjesta voi tulla hankalaa, Hänninen korostaa, että hän seisoo täysin opetusalan lakon takana.

”Kannustan kaikkia matalapalkkaisia julkisen puolen ihmisiä taistelemaan, että työolot saadaan kuntoon. Hyvinvointivaltiomme pohja on terveydenhuollossa ja opetuksessa.”

Hänninen on jo oman ratkaisunsa tehnyt ja on vaihtamassa alaa palkkauksen ja työolojen takia.

”Haluan sanoa vielä sen, että meidän lakkommekaan ei ole vain taistelu hoitajien palkan puolesta, vaan taistelu julkisen terveydenhuollon puolesta. Samoin laadukas perusopetus ja varhaiskasvatus ovat tärkeitä julkisia palveluita.”

Silva Hänninen ei ole vielä ehtinyt ajatella, mitä tekee, jos Remu ja Rene eivät voi mennä opettajien lakon takia kouluun ja hän on itse yhtä aikaa kätilönä suojelutyössä hoitoalan lakon takia.

Espoon Leppävaarassa Annabella Leivo on miehensä kanssa jo tehnyt varautumissuunnitelman, jos kunta-alan lakko alkaa ja lasten päiväkoti on kiinni.

”Helsingissä asuva sukulaiseni on fysioterapeutti ja hän on jäämässä lakkoon samaan aikaan, kun päiväkodit menevät kiinni. Hän on luvannut hoitaa kotonaan 4- ja 6- vuotiaita lapsiamme.”

Vanhemmille tulee toki aamulla tavallista enemmän kuljetusmatkaa, koska lapset pitääkin viedä Helsinkiin oman päiväkodin sijaan.

”Jos lakko on se kaksi päivää, niin pitää kysyä, sopiiko, että lapset jäävät sukulaiseni luokse yöksi Helsinkiin.”

Perhe on tehnyt myös varasuunnitelman, jos sukulaisen luo meno ei onnistukaan vaikka sairastumisen takia.

”Silloin teemme molemmat mieheni kanssa etätöitä ja lapset ovat kotona. Teemme molemmat vaativaa asiantuntijatyötä, niin se on väliin vaikeaa 4- ja 6-vuotiaan kanssa.”

Korona-aikana siitäkin on tullut kokemusta, joten Leivo tietää, että tarvittaessa se onnistuu.

”Pidämme tauot ja ruokikset eri aikaan ja silloin voi toinen vanhempi olla lasten kanssa. Muun ajan lapset voivat leikkiä keskenään, piirtää, katsoa Ryhmä Hauta ja pelata Nintendoa.”