Jasper Pääkkönen on mukana ostamassa Röykän sairaalaa – Näyttelijä kertoo HS:lle, mitä upean kivilinnan tulevaisuuteen voisi kuulua

Nurmijärvellä sijaitsevalla alueella on yhteensä noin 20 eri kuntoista- ja ikäistä rakennusta

Helsingin kaupunki on myynyt Nurmijärvellä sijaitsevan Röykän sairaalan. Ostaja on Röykkä Invest oy, johon kuuluu HS:n tietojen mukaan muun muassa näyttelijä Jasper Pääkkönen.

Viime vuoden lopussa myyntiin laitettu seitsemän kiinteistön kokonaisuus myytiin 1,5 miljoonan euron myyntihinnalla. Röykkä Investin tarjous oli tarjouskilpailun korkein kuudesta jätetystä tarjouksesta.

Helsingin kaupungin tiedotteen mukaan vuodesta 1956 Helsingin kaupungin omistuksessa ollut kohde on toiminut vuosikymmenten saatossa yksityisenä keuhkotautiparantolana ja psykiatrisena sairaalana. 45 kilometrin päässä Helsingistä sijaitseva sairaala on tunnettu jugend-tyylisestä päärakennuksesta, jonka on suunnitellut yliarkkitehti S.M. Schjerfbeck.

Alueella on yhteensä noin 20 eri kuntoista- ja ikäistä rakennusta.

Jasper Pääkkönen tunnetaan Löyly-saunakompleksin yrittäjänä.

HS tavoitti Jasper Pääkkösen perjantaina iltapäivällä kommentoimaan kauppaa tekstiviestitse työkiireiden keskeltä.

Pääkkönen ei toistaiseksi paljasta tarkasti, mitä suunnitelmissa on. Yksi vaihtoehto on alueelle perustettava hotelli, mutta senkään kanssa ei ole kiire.

”Emme kiirehdi asian kanssa, vaan luomme suunnitelman rauhassa ja harkiten. Yksi tutkittavista vaihtoehdoista on korkealaatuisen hotellitoiminnan kehittäminen Röykkään. Kohde on keskellä puhdasta luontoa, lähdepohjaisen kauniin järven rannalla, suojeltavan metsän keskellä, ja alle tunnin päässä keskustasta”, Pääkkönen viestittää.

Pääkkösen mukaan ostopäätöksen vaikutti kivilinnan ainutlaatuisuus.

”Röykkä on upea kohde. Ajatuksemme on, että Röykkää tulee pitkällä tähtäimellä kehittää kiinteistön arvoa kunnioittaen.”

