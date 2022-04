Päärautatieaseman vuokrattavat työtilat eli ”spacehubit” joutuivat nopeasti aivan toisenlaiseen käyttöön kuin ne alun perin tarkoitettiin.

Spacehub-koppeja on Rautatieasemalla sekä läntisen sisäänkäynnin luona että länsisiivessä apteekin vieressä.

Helsingin päärautatieaseman Spacehub-koppien tarkoitus oli mahdollistaa rauhalliset työskentelytilat työmatkalaisille, mutta kopit ovat nopeasti päätyneet aivan toisenlaiseen käyttöön: asunnottomille, päihteidenkäyttäjille ja nuorisolle.

Päihteitä käyttävät henkilöt ovat järjestötyöntekijöiden mukaan ottaneet tavakseen kerätä yhdessä rahaa vuokratakseen kopin muutamaksi tunniksi käyttöönsä. Järjestötyöntekijöiden mukaan kopit ovat tarjonneet rauhallisen tilan esimerkiksi huumeiden käyttöön.

Edullisimmillaan yksityisen työtilan voi vuokrata 15 minuutiksi 2,5 eurolla. 10 euron kolehdilla on siis mahdollista saada rauhallinen tila tunniksi.

Erilaisia hybridityöratkaisuja tarjoava Steerpath Oy sijoitti kaksi äänieristettyä koppia Rautatieasemalle kesällä 2021.

Yrityksen toimitusjohtaja Tuomas Ilola on tietoinen, että viime kuukausina tiloissa on tehty ilkivaltaa: näyttöjä on rikottu ja tiloja sotkettu.

”Päihteiden käytöstä meillä ei ole tietoa, mutta muiden väärinkäytösten takia koppien käyttöaikoja on jouduttu rajaamaan”, Ilola sanoo.

Koppeja ei tällä hetkellä voi käyttää iltaisin eikä viikonloppuisin.

A-klinikkasäätiön työntekijät tarjosivat vettä, ruokaa ja hygieniatarvikkeita kopin vieressä aikaa viettävälle asunnottomalle naiselle.

Puhelinliittymän avulla tapahtuva varaus on onnistunut myös alaikäisiltä, joita ei periaatteessa hyväksytä palvelun käyttäjiksi. Jatkossa käyttäjiltä vaaditaan myös luottokortin rekisteröimistä.

”Me emme ensimmäiseksi halunneet alkaa miettiä, miten estää ihmisiä käyttämästä tätä palvelua. Nuoriso voisi olla mielenkiintoinen käyttäjäryhmä, koska heiltä puuttuvat hyvät ajanviettopaikat, mutta nyt jakamistalouden periaatteita ei ole aina noudatettu”, Ilola sanoo.

Kahdesta Rautatieasemalla sijaitsevasta Spacehub-tilasta syrjemmässä sijaitseva sai kylkeensä kieltotarrat.

Nyt kopit ovat lähdössä Rautatieasemalta.

VR Groupin kiinteistöyksikön hankepäällikkö Jani Jääskeläinen kertoo, että tulevat remontit pakottavat siirtämään alun perinkin tilapäisiksi tarkoitetut kopit pois. Rautatieaseman uudistuksessa keskiössä on aseman vahva arkkitehtuuri eikä moderneille kopeille löydy Jääskeläisen mukaan luontevaa paikkaa.

”Tämä oli tällainen kokeilu, jolla haluttiin tarjota ihmisille mahdollisuus tavata toisiaan ja pitää palavereita. Katsottiin, miten ne kopit tänne istuu ja todettiin, että ei se oikein täällä toimi”, Jääskeläinen sanoo.

Koppeihin kohdistunutta ilkivaltaa Jääskeläinen ei halua kommentoida kuin yleisellä tasolla.

”Tällainen keskeisellä sijainnilla oleva paikka mihin on helppo tulla, niin totta kai tämän tyyppisiä lieveilmiöitäkin on. Väistämättä yhteiskunnan ja kaupungin ongelmat näkyvät täälläkin”, Jääskeläinen sanoo.

Koppien vuokrasopimus päättyy kesällä, mutta Tuomas Ilolan mukaan kopit saatetaan siirtää pois asemalta lyhyelläkin varoitusajalla. Niille on hänen mukaansa tällä hetkellä enemmän kysyntää kuin tarjontaa.