Poliisi pyytää vihjeitä Hertto­niemen­rannassa tapahtuneesta ryöstöstä, johon liittyy kaksi BMW-merkkisillä autoilla liikkunutta nuorten miesten seuruetta – ”Asia on hyvin sekava”

Poliisi kaipaa ulkopuolisten näkemyksiä, koska tapahtumista liikkuu ristiriitaisia kertomuksia.

Helsingin poliisi kaipaa kansalaisten vihjeitä epäillystä ryöstörikoksesta, joka tapahtui Herttoniemenrannassa tiistaina 22. maaliskuuta kello 1.25–1.50.

Poliisia kiinnostaa erityisesti havainnot kahden vaalean ja lyhytperäisen BMW-merkkisen henkilöauton liikkeistä.

Poliisin mukaan Laivalahdenkaaren ja Laivalehden puistotien tuntumassa liikkui tapahtuma-aikana kaksi seuruetta, joista toisessa oli kaksi ja toisessa kolme nuorta miestä.

Seurueet ovat liikkuneet autoilla katualueella ja mahdollisesti katujen varsilla olevien talojen sisäpihoilla.

Poliisi on kuitenkin vaitonainen siitä, millaisesta ryöstörikoksen epäilystä on kyse.

”Asia on hyvin sekava. Sen takia on haluttu lisätietoja, että selviäisi, kuka on tehnyt ja mitä”, sanoo tutkinnanjohtaja Tapio Hyvönen.

Poliisi on yrittänyt saada selkoa tapahtumiin muun muassa teippaamalla paikalliseen ruokakauppaan vihjeilmoituksen.

Toistaiseksi poliisin ilmoitus ei ole poikinut yhteydenottoja ulkopuolisten tekemistä havainnoista.

”Kaikki ei ole välttämättä mennyt niin kuin meille on kerrottu. Tapahtumien kulusta on ristiriitaisia kertomuksia, eikä voi sanoa, mitä tosiasiassa on tapahtunut.”

Hyvösen mukaan poliisi ei voi valottaa tapauksen yksityiskohtia enempää, ettei asian selvittämän vaikeutuisi entisestään.

Tapauksen osapuolia Hyvönen kuvailee henkilöiksi, jotka ”eivät ole ihan tavallisia veronmaksajia”.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista puhelimitse numeroon 050 412 2956 tai sähköpostitse osoitteeseen ryosto.helsinki@poliisi.fi.