Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijöille on lähetetty viime viikolla viestejä, joissa heiltä on tiedusteltu, aikovatko he tulla töihin mahdollisen kunta-alan lakon aikaan.

Jos kunta-alan työehtosopimusneuvotteluissa ei saada sopua, eikä lakkoa siirretä, alkaisi kunta-alan lakko pääkaupunkiseudulla pääsiäisen jälkeen.

Se tarkoittaa, että tiistaina 19. huhtikuuta lakon piirissä Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla olisi 31 000 palkansaajaa ja työnseisaus kestäisi viikon. Lakko vaikuttaisi muun muassa kouluihin, päiväkoteihin ja terveydenhuoltoon.

Eräs Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen erityisopettaja kertoo, että hänen työpaikkansa esihenkilö laittoi työpaikan yhteiseen keskusteluryhmään viestin, jossa ryhmiä pyydettiin ilmoittamaan ammattinimikkeittäin, kuinka monta aikuista missäkin ryhmässä on töissä lakon aikana.

”Viestissä painotettiin, että liittoon kuulumista ei meiltä kysytä. Tällä siis yritettiin kiertää suoraan kysyminen siitä, kuka aikoo olla lakossa”, hän sanoo.

”Meille ei kerrottu perusteita, miksi tällaista kysytään. Johtaja kertoi minulle, että ylemmältä taholta olivat tulleet nämä ohjeet, joiden mukaan hän toimii.”

HS ei kerro haastateltavan nimeä, sillä se voisi asettaa hänet hankalaan asemaan työpaikallaan.

HS on nähnyt kaksi viestiä, joissa varhaiskasvatuksen työntekijöiltä kysytään heidän työssäolostaan mahdollisen lakon aikana.

Toisessa viestissä sanotaan, ettei työntekijöiden tarvitse kertoa, kuuluvatko he liittoon. Työntekijöitä pyydetään ilmoittamaan tekstiviestitse, ovatko he töissä pääsiäisen jälkeisellä viikolla.

HS:n näkemässä sähköpostiviestissä kerrotaan, että lakon aikana työssä olevan henkilöstön määrä kootaan ylös ammattinimikkeittäin. Samassa viestissä sanotaan, että jokaiseen työntekijään ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

Työelämän tietosuojalain mukaan työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Arkaluonteisten tietojen käsittely on lähtökohtaisesti kiellettyä. Esimerkiksi ammattiliiton jäsenyys on arkaluontoinen henkilötieto.

Työnantaja ei saa kysyä osallistuuko työntekijä lakkoon tai onko hän ammattiliiton jäsen.

Helsingin va. varhaiskasvatusjohtaja Ulla Lehtonen kertoo, että kaikkia kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lähiesihenkilöitä on ohjeistettu kysymään työntekijöiltä, ovatko he mahdollisen lakon aikana töissä.

Ohje on lähetetty päiväkotien johtajille, perhepäivähoidon ohjaajille sekä johtaville leikkipuisto-ohjaajille.

”Konkreettisesti ohje on lähtenyt minun sähköpostistani, mutta tätä on valmisteltu toimialan sisällä ja yhdessä kaupunginkanslian kanssa”, Lehtonen kertoo.

Työntekijöitä on myös pyydetty selvittämään perheiltä varhaiskasvatuksen tarvetta lakkoviikon aikana.

Lehtosen mukaan kyselyt ovat osa mahdolliseen lakkoon valmistautumista.

”Laki velvoittaa meidät järjestämään varhaiskasvatusta siinä muodossa ja mittasuhteissa kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää, vaikka lakko olisi päällä”, Lehtonen sanoo.

”Sitten tullaan siihen kysymykseen, että mistä me tiedämme, missä mittakaavassa palvelun järjestäminen on mahdollista. Meidän täytyy tietää, kuinka iso osa henkilökunnasta on töissä, eli olemme lähteneet selvittämään, kuinka paljon ihmisiä on tuottamassa palvelua ja kuinka paljon meillä on asiakkaita.”

Lehtosen mielestä kyse ei ole siitä, että työntekijöiltä kysyttäisiin, osallistuvatko he lakkoon.

”Me emme saa missään nimessä kysyä, kuuluuko työntekijä liittoon tai osallistuuko hän lakkoon. Olemme tarkistaneet juristeilta sanamuodot, mitä voimme ja emme voi kysyä. Esihenkilöille on annettu selkeät ohjeet, että voimme kysyä työntekijöiltä sitä, ovatko he tulossa töihin.”

Lehtosen mukaan työntekijät saavat itse päättää, mitä esihenkilöilleen vastaavat.

”Hyväksymme kaiken, mitä työntekijät ilmoittavat, emmekä lähde esittämään lisäkysymyksiä. Kysymme, onko työntekijä tulossa töihin ja otamme vastaan sen vastauksen, minkä työntekijä kertoo”

”Hyväksymme myös sen, että ei vastata mitään.”

Lehtosen mukaan työntekijöiden vastauksista kerätään vain tiedot työssä olevien määristä.

Esimerkiksi sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry kritisoi Helsingin kaupungin toimia yrityksenä murtaa lakko ja painostaa työntekijöitä, jotta nämä eivät uskaltaisi ottaa osaa työtaisteluun.

”Me varmistamme lakon aikaista toimintaa siten kuin se on mahdollista. Velvoite tulee laista. Olemme myös tarkistaneet toimivamme lain mukaisesti. Tilanne on herkkä, ja tässä on erilaisia näkökulmia. Yritämme huomioida ne ja toimia mahdollisimman oikein”, Lehtonen sanoo.

HS:n haastattelema varhaiskasvatuksen erityisopettaja kertoo, ettei hän itse vastannut kyselyyn mitään.

”Kuulin jälkeenpäin, että osa oli vastannut kysymykseen. Harmittaa, että kaikki eivät tienneet omaa oikeuttaan”, hän sanoo.

