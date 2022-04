Husin sairaala-apteekki tarvitsee kipeästi uusia tiloja, koska nykyinen rakennus kärsii homeongelmista.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) hallitus päätti maanantaina palauttaa uudelleen valmisteluun Meilahden sairaala-alueelle Helsinkiin sijoittuvan uudisrakennuksen toteuttamisen.

Sairaaloiden kannalta keskeiseen rakennukseen oli tarkoitus muuttaa Husin sairaala-apteekki ja keskuskeittiö. Lisäksi sinne kaavailtiin 350:ä parkkipaikkaa.

Nyt Husissa on tarkoitus selvittää kesäkuun aikana, onko uudisrakennushankkeelle olemassa vaihtoehtoisia ja taloudellisesti edullisempia ratkaisuja.

Rakennushankkeen hinnaksi on laskettu 210 miljoonan euroa.

UusillE tiloille on tarve, sillä Husin sairaala-apteekin nykyinen, vuonna 1917 valmistunut rakennus on niin pahasti homeessa, että toiminta on jouduttu keskeyttämään pari­kymmentä kertaa runsaan vuoden sisällä.

Myös hallintorakennuksessa toimiva keskuskeittiö on huonossa kunnossa.

Husin hallituksen piti päättää rakennushankkeesta jo maaliskuussa, mutta hallitus jätti asian tuolloin pöydälle. Lopullisen päätöksen tekee Husin valtuusto.