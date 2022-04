Koulut ovat todennäköisesti kokonaan kiinni, mikäli hoitoalan lakko laajenee pääsiäisen jälkeen.

Kunta-alan lakko uhkaa sulkea pääkaupunkiseudun päiväkodit ja koulut pääsiäisen jälkeen.

Kunta-alan työkiista jatkuu, ja jos työehtosopimusneuvotteluissa ei saada sopua, eikä lakkoa siirretä, lakko laajenee pääkaupunkiseudulle.

Se tarkoittaa, että tiistaina 19. huhtikuuta lakon piirissä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla olisi 31 000 palkansaajaa. Työnseisaus kestäisi 25. huhtikuuta asti.

Lakko vaikuttaisi muun muassa kouluihin, päiväkoteihin ja terveydenhuoltoon.

Helsinki varautuu keskeyttämään perusopetuksen kokonaan 19.–25. huhtikuuta, mikäli lakko toteutuu pääkaupunkiseudulla.

Helsingissä on perusopetuksessa yhteensä noin 46 000 oppilasta.

”Meillä ei arviomme mukaan ole henkilöstöä niin, että opetus voitaisiin järjestää turvallisesti ja se voisi täyttää sille asetetut tavoitteet ja tehtävät”, sanoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas.

Kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunnan alainen jaosto päättää asiasta keskiviikkona järjestettävässä ylimääräisessä kokouksessaan.

Tällä hetkellä näyttää myös siltä, että iso osa Helsingin päiväkodeistakin on kiinni mahdollisen lakon aikana. Varhaiskasvatuksessa on jo aiemmin kerätty tietoa siitä, millaisia lastenhoitotarpeita huoltajilla on ja miten paljon työntekijöitä kaupungin päiväkodeissa on lakkoviikolla.

”Näkymä on sellainen, että [päiväkotien] sulkemisia tulee paljon”, Järvenkallas sanoo.

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee tiistain kokouksessaan myös mahdollisuuksia hyvittää varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja työtaistelun ajalta.

Kaupungin on määrä tiedottaa tarkemmin lakon vaikutuksista koulujen ja päiväkotien toimintaan keskiviikkona.

Vantaalla esi-, ja perusopetukseen valmistava opetus suunnitellaan keskeytettäväksi lakon ajaksi kokonaan. Apulaiskaupunginjohtaja voi kuitenkin päättää opetuksen järjestämisestä osittain tai kokonaan, mikäli lakon alkaessa paikalla on riittävä määrä työntekijöitä toiminnan toteuttamiseksi.

Vantaan kasvatuksen ja oppimisen lautakunta pitää tiistai-iltana ylimääräisen kokouksen, jossa asiaa käsitellään.

Perusopetuksen johtajan Ilkka Kalon mukaan lukioissa ensimmäinen lakkopäivä ollaan etäopetuksessa. Sen jälkeen arvioidaan, miten loppuviikko voidaan toteuttaa.

Päiväkodeista suurin osa pidetään todennäköisesti suljettuna koko lakkoviikon ajan, kertoo Vantaan varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä. Mahdollisuuksien mukaan jotkut päiväkodit ovat auki.

Suunnittelua on vaikeuttanut se, että kaupungilla ei ole tietoa siitä, kuinka moni työntekijä osallistuu lakkoon.

”Ensisijaisesti toivomme, että perheet pystyisivät järjestämään hoidon näinä päivinä muilla tavoin”, Mäkelä sanoo.

Vantaa suunnittelee hyvittävänsä perheille varhaiskasvatusmaksut niiltä päiviltä, jolloin palveluita ei pystytä tarjoamaan.

Espoossa päiväkodit ja koulut, lukiot mukaan lukien, ovat kokonaan kiinni ainakin ensimmäisenä lakkopäivänä, kertoo kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri Rinta-Aho.

”Emme tiedä, mikä on lakkoon osallistumisen aste. Ensimmäisen lakkopäivän jälkeen meillä on käsitys siitä, paljonko meillä on työvoimaa käytössä. Sen jälkeen yritämme järjestää erityisesti varhaiskasvatuksen palvelua siltä osin kuin resursseja on”, hän kertoo.

Mahdollisen lakon aikanakin varhaiskasvatuksessa on pidettävä kiinni lakisääteisistä ryhmäkoista. Se tarkoittaa, että vaikka päiväkodit avaisivatkin ovensa, kaikkia lapsia ei välttämättä voida päiväkoteihin ottaa lakon aikana.

”Elämme maassa, jossa kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti, eikä meillä ole oikeutta lähteä priorisoimaan mitään asiakasryhmiä. Se on sitten vähän että first come, first served”, Rinta-aho sanoo.

Lakkoon osallistuvat lähes kaikki julkisalojen järjestöt. Rinta-ahon mukaan se näkyy myös haasteina kiinteistöpalveluiden ja erityisesti kouluruokailun osalta. Kaikille oppilaille ei välttämättä pystytä toimittamaan lämmintä ruokaa koulupäivien aikana.