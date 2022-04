EU:n pakotepäätöksen ehdot estävät lasteista kieltäytymisen korvauksitta.

Euroopan unionin pakotepäätös venäläisestä kivihiilestä aiheuttaa päänvaivaa Helsingin kaupungin energiayhtiö Helenille.

Helen oli toivonut, että pakotepäätös olisi tullut voimaan välittömästi. EU päätti viime viikolla, että ennen päätöstä tehtyjen sopimusten siirtymäaika ulottuu elokuun 10. päivään saakka.

Jos päätös olisi tullut heti voimaan, Helen olisi voinut kieltäytyä vielä puuttuvista lasteista ja jättää ne maksamatta.

Nyt tilanne on sellainen, että Helen joutuisi todennäköisesti maksamaan Venäjälle lasteista, jos Helen yksipuolisesti irtaantuisi sopimuksesta.

Helenin hiilisopimus on sveitsiläisen välitysyhtiön kanssa. Sopimusten riita-asiat on määrä käsitellä Ruotsissa.

Kevään aikana Helsinkiin on matkaamassa laivan koosta riippuen vielä 5–8 laivalastillista venäläistä kivihiiltä. Toimitussopimus päättyy kevään aikana.

Helsinkiin on tullut Venäjän Ukraina-hyökkäyksen aikana kaksi hiililaivaa. Viime viikolla ympäristöjärjestö Greenpeace järjesti mielenosoituksen Ruoholahdessa venäläisen hiililaivan vuoksi.

Helen viestitti tiistaina harmistaan tiedotteella, jossa se listaa, miten se irrottautuu venäläisistä polttoaineista.

Helenin tukkusopimus venäläisestä maakaasusta päättyi maaliskuun lopussa. Loppukevään ajan kaasu tulee Baltian yhdysputken kautta, ja se on nesteytettyä lng-maakaasua.

Biopolttoaineita Helen ei ole ostanut Venäjältä. Pelletit ostetaan Suomesta ja Virosta. Myös hake tulee Suomesta.

Helen suunnittelee hakkeen ostamista myös Baltian alueelta. Öljyn hankintasopimus on suomalaisen toimittajan kanssa.

Helen luopuu kivihiilen polttamisesta kahdessa vaiheessa. Vuoden kuluttua hiilenpoltto loppuu Hanasaaren voimalassa ja kahden vuoden kuluttua Salmisaaren voimalassa.

Yhtiö on investoinut tuulivoimaan. Katri Valan seitsemäs lämpöpumppu on valmistumassa. Ympäristövaikutusten arviointi on tekeillä sekä Salmisaareen sijoittuvasta merivesilämpöpumpusta että Kilpilahden hukkalämmön siirtoputkesta.