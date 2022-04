Hakaniemen kauppahalli ei avaudu välttämättä vielä edes lokakuussa, Helsingin kaupunki varoittaa.

Hakaniemi on nyt suurten muutosten kourissa. Kadunkulkija törmää tuon tuosta työmaa-aitaan, ja on etsittävä kiertoreitti.

Hakaniemen kauppahallin edustalla ammottaa suuri monttu, joka on piilotettu aitojen taakse. Käynnissä on hallin maanalaisen huoltopihan ja yhdyskäytävän rakentaminen.

Tulevaisuudessa Hakaniemen metroaseman lippuhallista pääsee suoraan kauppahalliin ostoksille.

Tavoitteena on, että vuosia peruskorjattu halli pääsee avautumaan asiakkaille lokakuussa.

Täysin varmaa avautumisaika ei kuitenkaan ole. Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota ja siitä johtuva materiaalipula uhkaavat viivästyttää monia rakennushankkeita.

Tämä haittaa rakentamista myös Hakaniemessä, ja viivästymismahdollisuudesta on varoiteltu kaikilla työmailla, kertoo keskustan aluerakentamisen projektinjohtaja Sirpa Kallio Helsingin kaupungilta.

Hakaniementorilta ei tarvitse kauan kävellä, kun vastassa on lisää työmaa-aitoja.

Kauppahallin läheisyydessä on käynnissä Hakaniemen metroaseman pohjoisen lippuhallin peruskorjaus, minkä vuoksi aseman sisäänkäynti Toisella linjalla on suljettu. Pohjoisen lippuhallin peruskorjauksen on määrä valmistua keväällä 2023.

Oheiselta videolta voi katsella, miltä Hakaniemen alueen myllerrys näyttää ilmasta käsin. Videolla kuvauskopterin kamera kääntyilee ja tarkkailee työmaita kuin lihapiirakkaa tai jäätelötötteröä kärkkyvän lokin pää.

Hakaniemenrannan tuntumasta on puolestaan purettu Näkinsilta. Väliaikainen silta on käytössä, kunnes uusi Näkinsilta valmistuu näillä näkymin vuoden 2022 lopulla. Sillan rakentaminen alkaa huhtikuussa.

Rakenteilla on myös uusi Hakaniemensilta, jonka kansirakenteita aletaan asentaa syyskuussa. Nykyinen Hakaniemensilta poistuu käytöstä, kun uusi silta valmistuu vanhan länsipuolelle 2024.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden pinnoja kiristävä työmaa ulottuu Hakaniemensillan molemmin puolin. Hakaniemenrannassa tehtävä paalulaatoitus liittyy Kruunusiltojen hankkeen valmisteluun.