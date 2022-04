Järjestö syyttää Helsinkiä ja Vantaata rehtoreiden painostamisesta – ”Kunta-alalla kaikilla on laillinen oikeus työtaisteluun”

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko on tehnyt tutkintapyynnön työnantajan pyrkimyksistä rajata lakko-oikeutta.

Työnantaja on painostanut rehtoreita eroamaan ammattiliitosta sekä suunnittelemaan opetusta mahdollisen lakon ajalle, väittää Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko.

Järjestö kertoo tehneensä poliisille tutkintapyynnön Helsingin ja Vantaan kaupunkien pyrkimyksistä rajata lakko-oikeutta.

Vantaan kaupungin perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo on tietoinen tutkintapyynnöstä. Hänen tietojensa mukaan poliisi ei ole ollut yhteydessä kaupungin viranhaltijoihin.

”Itselläni ei ole tietoa tällaisista tapauksista. Päin vastoin, olemme käsitelleet tätä asiaa juuri niin kuin sitä kuuluukin käsitellä”, Kalo sanoo.

Vantaalla on Kalon mukaan noudatettu kuntatyönantajan valtakunnallista ohjeistusta, kun henkilöstöltä on kysytty, ovatko he suunnitelleet olevansa töissä lakon aikaan.

”Työntekijä saa itse päättää, miten vastaa, vai vastaako ollenkaan”, Kalo kertoo.

Kalo kertoo, että jokainen virkasuhteessa oleva saa itse päättää miten toimii, mutta kieltää minkäänlaisen painostuksen työnantajan puolelta.

”Rehtorit voivat itse päättää, ovatko he työnantajan edustajia ja tekevät tätä työtä vai osallistuvatko lakkoon”, Kalo sanoo.

JUKO:n järjestöpäällikkö Jarmo Niskanen pitää erikoisena, että työnantajat pyrkivät estämään näin perustavaa laatua olevaa oikeutta.

”Emme tietenkään voi hyväksyä tällaista menettelyä. Kunta-alalla kaikilla on laillinen oikeus työtaisteluun, ja sitä täytyy kunnioittaa”, Niskanen kommentoi.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) päätti tänään torstaina siirtää kunta-alan työntekijöiden lakkoa kahdella viikolla. Perusopetus ja päiväkodit menevät lakkoon toukokuussa, mikäli sovintoa ei siihen mennessä saada.