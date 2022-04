Attendo ja Mehiläinen pyörittävät yhdessä noin 40 prosenttia Espoon vanhusten hoivasta, joten uutta sopimusta koetetaan kiivaasti sorvata.

Mehiläinen ja Attendo ovat kuunvaihteessa sanoneet irti sopimuksensa vanhusten hoivasta Espoon ja eräiden muiden Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa.

Syy on raha. Yksityisten mielestä Espoon tarjoamat eurot eivät riitä, kun nykyistä korkeampi hoitajamitoitus astuu voimaan vuoden päästä.

Irtisanomisaika sopimuksissa on myös vuosi. Irtisanominen ei siksi vaikuta hoivakodeissa jo asuviin tai heidän maksamiinsa maksuihin heti millään tavalla, mutta uusia asiakkaita ei voida Espoolta ottaa.

Sekä Espoo että yksityiset sanovat haluavansa löytää tilanteeseen ratkaisun pian. Jätit tuottavat kaksin noin 40 prosenttia espoolaisten vanhusten hoivasta, kun kaupungin itse hoitama siivu on 20 prosenttia.

Mehiläisen irtisanomisilmoitus koskee suoraan Espoota, Lohjaa ja kuntayhtymä Karviaista, Attendon muitakin Länsi-Uudenmaan kuntia.

Sote-uudistus siirtää vuodenvaihteessa vastuun vanhustenhoidosta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Espoo muutti vuosikymmenen vaihteessa tapaa, jolla se ostaa hoivaa vanhuksille.

Aiemmin palvelu kilpailutettiin eli yksityiset laitettiin hinnan ja osin laadun perusteella järjestykseen. Tilalle haluttiin malli, jossa iäkkäät omaisineen voivat itse valita paikan sen laadun perusteella.

Niinpä Espoo kertoo nykyisin yrityksille hinnan, ja siihen suostuvat yksityiset allekirjoittavat Espoon kanssa puitesopimuksen. Espoon kaupungin sivuilla on palvelu nimeltä hoivakotiportaali, joka auttaa ihmisiä valitsemaan sopimuksen allekirjoittaneista hoivakodeista mieleisensä.

Tämä ei toimi kuten toivottiin.

”Kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, joten käytännössä asiakkailla ei juuri ole valinnan mahdollisuutta”, sanoo Espoon vanhusten palvelujen johtaja Minna Hoffström.

Hoivakoteihin on vuosia ollut vaikea saada riittävästi ammattilaisia, mutta pula on pandemia-aikana pahentunut merkittävästi. Hoitajamitoituksen nosto puolestaan tarkoittaa suoraan tuhansien uusien hoitajien palkkaamista, pahentaa työvoimapulaa ja luo painetta nostaa palkkoja.

Espoo on keskustellut tulevista muutoksista yksityisten kanssa ja laskenut alustavasti, paljonko sen tarjoamaa hintaa pitää muuttaa lakimuutosten ja rekrytointiongelmien takia.

Jätit irtisanoivat sopimuksensa sen jälkeen, kun ne saivat Espoo hahmottelemat luvut.

Attendon mukaan tarjottu 140 euroa vuorokaudessa ei riitä ja muualla Uudellamaalla maksetaan reilummin.

”Olemme alusta asti tuoneet esiin, että näillä hinnoilla ei ole mahdollista tuottaa vastuullista ja laadukasta hoivaa”, sanoo Attendon aluejohtaja Simo Saaranen.

Myös Mehiläisellä nähdään, että Espoon tarjoamalla rahalla tulisi ensi vuonna tappiota.

”Hinta ei huomioi merkittävää kustannusten nousua. Uskomme kyllä, että tähän löytyy ratkaisu ja pahoittelemme tämän asiakkaille aiheuttamaa epävarmuutta”, arvioi Mehiläisen Mainiokotien liiketoimintajohtaja Niklas Härus.

Kummatkin korostavat, että nykyiset hoivakotien asukkaat voivat olla rauhallisin mielin. Attendoon ei ennen uuden sopimuksen solmimista ohjata uusia espoolaisia asiakkaita. Mehiläinen sanoo ottavansa uusiakin vastaan.

Yksityisiä harmittaa myös se, että Espoon omien hoivakotien kustannukset ovat olleet noin neljänneksen kalliimmat kuin yksityisille luvattu hinta.

Espoon Hoffströmin mukaan hintaeroa selittää se, että Espoon omissa hoivakodeissa on eniten kaikkein vaativinta hoitoa tarvitsevia ja sairaanhoitajien osuus hoitajista on suurempi. Moni hoitaja on tehnyt Espoolla pitkän uran, jolloin esimerkiksi lomapäiviä on enemmän verrattuna yksityiseen sektoriin.

”Ymmärrämme, että liiketoiminnan pitää olla kannattavaa toimintaa. Mutta näkisin tämän niin päin, että Espoon pitää tehostaa omaa toimintaansa.”

Hoffström sanoo, että kaikki osapuolet haluavat vilpittömästi löytää neuvotteluissa yhteisymmärryksen.

