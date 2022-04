”Sähköpyörät ovat suosittuja kohteita varkaille”, kuvailee tutkinnanjohtaja rikoskomisario Markku Juurikkamäki.

Helsingin poliisi tutkii kolmea törkeää varkautta, jotka ovat kohdistuneet kahteen pyöräliikkeeseen Helsingissä ja Vantaalla.

Kyseessä on rikossarja, jossa epäillyt ovat anastaneet sähkömaastopyöriä tämän vuoden helmi- ja maaliskuun aikana. Epäiltyjä tapauksessa on viisi, ja kolme heistä on ollut vangittuna esitutkinnan aikana. Poliisi epäilee, että yksi heistä osallistui kaikkiin kolmeen epäiltyyn varkauteen.

Varastettuja sähköpyöriä on yhteensä 20, joiden arvo on noin 145 000 euroa. Suurin osa varastetuista pyöristä saatiin takaisin, mutta osa varastetusta tavarasta jäi kateisiin.

Poliisi tiedotti saaneensa valmiiksi esitutkinnan kolmesta epäillystä törkeästä varkaudesta torstaina. Kolmesta varkaudesta kaksi ensimmäistä ovat kohdistuneet samaan pyöräliikkeeseen 10 päivän sisällä.

”Pääsimme epäiltyjen jäljille omien tutkimustemme avulla”, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Markku Juurikkamäki.

”Haluamme muistuttaa, että sähköpyörät ovat suosittuja kohteita varkaille. Yhden pyörän arvo voi olla 10 000 euroa. Poliisi suosittelee, että pyörämyymälät kiinnittäisivät erityistä huomiota turvatoimiin, kuten vartiointiin”, sanoo tutkinnanjohtaja Juurikkamäki.

Kokonaisuus siirtyy syyteharkintaan pääsiäisen jälkeen.

Osa epäillyistä tunkeutui pyöräliikkeeseen aamuyöllä. Heidän epäillään anastaneen 10 sähkömaastopyörää, joiden yhteisarvo on noin 57 000 euroa. Pyörät löytyivät seuraavana päivänä pakettiautosta huoltoaseman parkkipaikalta Helsingissä.

Lisäksi poliisi epäilee, että miehet vuokrasivat pakettiauton väärillä tiedoilla. Tämän takia heitä epäillään myös petoksesta.

Kolmen henkilön epäillään suorittaneen varkauden samaisessa myymälässä aamuyöllä. Tällä kertaa pyörämyymälästä vietiin yhdeksän sähkömaastopyörää. Varastetun omaisuuden yhteisarvo on noin 41 000 euroa.

Rikoksessa käytetty ajoneuvo löytyi seuraavana päivänä Helsingistä. Epäillyt olivat jälleen vuokranneet auton apuvälineeksi. Auton sisällä oli kuusi pyörää, ja kolme pyörää jäi kateisiin.

Kolmen henkilön epäillään tunkeutuneen polkupyörämyymälään aamuyöllä. Liikkeestä varastettiin neljä sähköpyörää, jotka ovat yhteensä arvoltaan noin 36 000 euroa.

Epäillyt käyttivät tässäkin teossa vuokra-autoa. Pyörät jäivät kateisiin.