Malmin lentokentän tilannetta on puitu oikeudessa useaan otteeseen.

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaavanmuutoksista tehdyt valitukset.

Kyseiset korttelit sijaitsevat Malmin lentokentällä ja niille suunnitellaan asuntorakentamista.

Asemakaavoista tekivät viime keväänä valituksen sekä Malmin lentoaseman ystävät ry että kolme yksityishenkilöä. Malmin lentoaseman ystävät piti asemakaavan muutoksia lainvastaisina, ja yhdistys vetosi valituksessaan muun muassa alueen luontoarvoihin.

Kentän säilyttämistä puolustava Malmin lentokentän ystävät ry on vuosien ajan vastustanut Helsingin kaupungin aikeita muuttaa nykyinen lentokenttä 13 500 asunnon asuinalueeksi. Yhdistys on tehnyt kaupungin päätöksistä lukuisia valituksia, oikaisupyyntöjä ja kanteluita.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kaavamuutoksien vaikutukset on selvitetty riittävästi ja asioiden valmistelun voidaan katsoa täyttäneen maankäyttö- ja rakennuslain, hallintolain ja kuntalain vaatimukset. Suunnittelualue on lainvoimaisessa yleiskaavassa osoitettu pääasiassa asuinrakentamiseen ja kaavaratkaisu on yleiskaavan mukainen.

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lue lisää: Malmin kentän kaavoista valituksia hallinto-oikeuteen, vetoavat kaatuneisiin Östersundomin suunnitelmiin

Lue lisää: Malmin kentän kohtalo näyttää vääjäämättömältä, mutta suojelua vaativa yhdistys valmistautuu uuteen oikeuskanteeseen ”lakimiesarmeijalla”