Laivayhtiön arvion mukaan ajoneuvoja on ollut jonossa satoja. Ruuhkan odotetaan jatkuvan perjantaihin asti.

Muutaman kilometrin pituinen raskaiden ajoneuvojen letka ruuhkautti Helsingin Länsisatamaan johtavia teitä kiirastorstaina.

HS:n avustajan Kari Pullisen kuvaamalla videolla näkyy, kuinka jono alkaa Länsiväylällä Lauttasaaren kohdalla ja jatkuu Ruoholahteen asti.

Ruoholahdesta ajoneuvot jonottivat Länsiterminaaliin.

Helsingin sataman viestintäpäällikön Eeva Hietasen käsityksen mukaan ruuhkan syynä ovat toiveikkaat rekkakuskit, jotka ovat tulleet satamaan ilman varausta päästäkseen pääsiäiseksi kotiin.

”Heidän pitäisi varata paikka laivasta etukäteen, mutta kaikki eivät ole näin tehneet”, Hietanen sanoo.

Asian vahvistaa HS:lle Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd.

”He ovat tulleet satamaan odottamaan, että pääsevät laivaan. Länsisatamassa ei ole yhtään ylimääräistä tilaa, ja siksi rekat ovat tukkineet tiet.”

Nöjdin mukaan tilanne alkoi torstaina aamulla ja jatkuu näillä näkymin perjantaihin asti.

”Koko päivän on ollut yhtä jonoa, ja jono on vain kasvanut. Rekkoja on ollut varmasti satoja.”

Pääsiäisliikenteen lisäksi ruuhkan taustalla on Tallinnan-linjan tavallista pienempi rahtikapasiteetti, Nöjd sanoo.

Tallink on liikennöinyt viime aikoina lähinnä yhdellä laivalla kolmen laivan sijasta, kun osa laivoista on ollut joko korjattavana tai huolettavana.

Vahvistamattomien tietojen mukaan osa automatkustajista on myöhästynyt laivasta ruuhkan takia. Nöjd on kuullut asiasta, mutta ei voi vahvistaa, että näin on todella tapahtunut.

Hän toivoo, että ilman autoa matkustavat saapuvat satamaan julkisilla liikennevälineillä. Automatkustajia hän kehottaa käyttämään Länsisatamankatua Ruoholahden suunnasta, sillä rekat saapuvat satamaan Tyynenmerenkatua pitkin.

Hietanen sanoo, että Helsingin satama on toivonut rekoille odotuspaikkaa, mutta sitä ei ole saatu aikaiseksi. Alueen löytäminen on haasteellista, koska paikan pitäisi olla riittävän lähellä satamaa.

Tallink Siljan lisäksi Länsisatamaa käyttää laivayhtiö Eckerö Line.

Asiasta uutisoi ensin Iltalehti.