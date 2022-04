Puolalainen kiinteistökehitysyhtiö kertoi viime kesänä muuttavansa entisen toimiston asunnoiksi. Nyt muutostyöt Kampissa ovat kesken ja pääurakoitsijaa on haettu konkurssiin.

Helsingin Kampissa sijaitsevan toimistotalon muuttaminen asunnoiksi on HS:n tietojen mukaan ajautunut vaikeuksiin.

Työmaa Lastenkodinkadun ja Lastenkodinkujan kulmassa on arkipäivänä aavemaisen autio. Rakennusta peittävät pressut ovat repeytyneet monin paikoin, ja kevättuuli riepottaa riekaleita.

Työmaa-aitojen sisäpuolella lojuu jätesäkkejä, oluttölkkejä ja muuta roskaa. Osa rakennuksen julkisivun patinoituneesta kuparipinnoitteesta on revitty irti. Ainakin yksi ikkunoista ammottaa avonaisena.

Oranssiliivisiä ja kypäräpäisiä työntekijöitä ei näy missään. Työmaalla ei ole näkyvillä rakennuttajan ja urakoitsijan nimeä, vastuuhenkilöitä tai yhteystietoja.

Työmaataulusta pitäisi selvitä muun muassa kohteen nimi, työn tarkoitus ja valmistusaika, työmaan lupatunnus sekä pääurakoitsija ja vastaavan työnjohtajan puhelinnumero.

Mitä kiinteistössä oikein tapahtuu?

Useita vuosia tyhjillään olleeseen entiseen toimistokiinteistöön on rakenteilla 75 asuntoa, lisäkerros ja saunaosasto. HS kertoi rakennushankkeesta viime kesänä.

Hankkeen edistymistä on seurannut alusta asti lähialueen asukas, joka haluaa pysytellä nimettömänä. Hänen henkilöllisyytensä on HS:n tiedossa.

Työt eivät ole asukkaan mukaan juuri edenneet: rakennustyöntekijät saapuivat kiinteistölle loppukesästä 2021, kasasivat rakennustelineet osittain rakennuksen ympärille, asensivat suojapeitteet telineisiin ja aitasivat alueen.

”Tämän jälkeen miehet tekivät parisen kuukautta hommia ja hävisivät”, hän kertoo.

”Tontti on aivan törkeässä kunnossa. Kiinteistössä on auki olevia ikkunoita, ja seinät ovat paljaana, koska niissä ei ole enää levyjä suojaamassa.”

Asukas on huolissaan rakennustelineiden turvallisuudesta tyhjällä työmaalla. Tien toisella puolella on Ressun peruskoulu. Kadulla oleva liikennemerkki varoittaa liikkuvista lapsista.

Rakennuksen julkisivut on verhoiltu alkuperäisessä asussa säilyneellä kupariprofiilipellillä. Nyt osa kuparipinnoitteesta on revitty irti. Rakennusluvan mukaan julkisivuun tulee uusi esipatinoitu kupariverhous.

Työmaan edessä seisoo helsinkiläinen Kaino Laaksonen. Jokaviikkoiseen tapaansa hän on tullut hakemaan lapsenlastaan koulusta. Myös Laaksonen sanoo panneensa merkille hiljaisen työmaan ja repeytyneet suojapeitteet.

”Se on kyllä ihme. Nyt on ollut hiljaista. Luulin, että työt loppuivat talven takia.”

Nimettömänä pysyttelevä työntekijä kertoo koulun pihalla ihmetelleensä työmaan rauhallisuutta.

”Odotin kauheaa rekkarallia. Joitain purkutöitä siellä on tehty. Sisäpihalle on heitetty ikkunoita ja muuta tavaraa.”

Tarkastusinsinööri Matti Teppo Helsingin kaupungilta yllättyy kuullessaan, että rakennustelineitä peittävät pressut ovat yhä korjaamatta. Hänen mukaansa epäkohta luvattiin panna kuntoon jo ennen pääsiäistä.

”Ne pitävät karmeaa ääntä, kun ne läpsyttävät tuulessa. Voihan se olla vaarallistakin, jos ne lähtevät irti ja lentävät jonnekin. Eivätkä oluttölkit tietysti kuulu työmaalle.”

Teppo kertoo saaneensa kohteesta puolenkymmentä valitusta ja olleensa aina yhteydessä vastaavaan työnjohtajaan.

”Asiat on luvattu korjata.”

Kaino Laaksonen ihmettelee hiljaista työmaata Lastenkodinkadulla.

Kiinteistön omistaa puolalainen RPGZ X -niminen yritys, jonka toimitusjohtaja on kiinteistösijoittaja Rafał Zięba.

Kiinteistö siirtyi yhtiölle rahoitussotkuissa ryvettyneeltä Nuorisosäätiöltä, joka taas hankki kiinteistön toiselta puolalaiselta yhtiöltä Icon Reltä 18,5 miljoonalla eurolla vuonna 2017.

Yle uutisoi viime vuoden maaliskuussa, että keskusrikospoliisi tutkii kiinteistöön liittyviä kauppoja osana Nuorisosäätiöön kytkeytyvää laajaa talousrikosepäilyä.

Ylen mukaan kauppa oli useita miljoonia euroja ylihintainen ja kaupan yhteydessä maksettiin satojentuhansien eurojen konsulttipalkkioita virolaiselle pöytälaatikkoyhtiölle.

Vyyhdin tutkinnassa rikosnimikkeitä ovat olleet törkeä kavallus, törkeä rahanpesu, törkeä väärennös, törkeä velallisen epärehellisyys ja luottamusaseman väärinkäyttö.

Keskusrikospoliisista kerrotaan, että esitutkinta on yhä kesken. Krp jatkaa kiinteistökauppaan liittyvää tutkintaa ja Nuorisosäätiölle aiheutuneen vahingon selvittämistä nyt luottamusaseman väärinkäyttönä.

” ”Rahaliikenne ei ole kulkenut sovitusti, ja maksuja jäi saamatta.”

HS:n tavoittama Zięba on haluton kommentoimaan rakennushankkeeseen liittyviä asioita puhelimitse. Sähköpostiin hän ei vastaa.

Kiinteistön aiempi omistaja Icon Re on edelleen mukana kiinteistön kehityksessä vastuuhenkilönään Witold Breś. Hän väittää HS:lle lähetetyssä sähköpostissa, että työt Lastenkodinkadulla ovat käynnissä ja että työntekijät huolehtivat työmaan turvallisuudesta ja puhtaudesta.

HS on vieraillut työmaalla useana päivänä, eikä siellä ole tapahtunut mitään.

Valtaosa Lastenkodinkatu 5:n tiloista on ollut vuosia tyhjillään.

Helsingin kaupungilta kerrotaan, että hankkeen pääsuunnittelija vaihtui viime vuonna.

HS:n tietojen mukaan projektiin liittyy monenlaisia epäselvyyksiä ja maksuvaikeuksia. Esimerkiksi pääurakoitsijana hankkeessa toimineesta Rakennusliike J. Rajalasta on vireillä konkurssihakemus Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

Konkurssihakemuksen on jättänyt hankkeen työnjohtopalveluita ja purkutöitä tehnyt aliurakoitsija Ready Const -yhtiöt, jolla on saatavia konkurssihakemuksen mukaan runsaan 373 000 euron arvosta.

”Rahaliikenne ei ole kulkenut sovitusti, ja maksuja jäi saamatta. Vuodenvaihteessa tilaaja sopi maksavansa suoraan, mutta niitäkään rahoja ei ole kuulunut”, kertoo Ready Const -yhtiöiden toimitusjohtaja Harri Valkonen.

J. Rajalan toimitusjohtaja Jukka Rajala kiistää olevansa aliurakoitsijalle velkaa. Hänen mukaansa kyse on tavanomaisesta riita-asiasta.

”Kyseinen yhtiö on saanut rahaa kohteesta sen, mitä heille on kuulunut maksaa. Lisäksi on asioita, jotka joudutaan vielä selvittämään myöhemmin, mitä he mahdollisesti itse joutuvat korvaamaan”, Rajala viestittää sähköpostitse.

HS:n tietojen mukaan hanketta ei ole kuopattu vaan asuntojen on tarkoitus valmistua vuonna 2023. Viime syksynä on uusittu rakennuksen arkkitehtipohjia, joille on tarkoitus hakea muutoslupaa kevään aikana.

Rähjäisen työmaan toisella puolella on Ressun peruskoulu. Kadulla varoitetaan liikkuvista lapsista.

Kiinteistö on merkitty asemakaavaan liikerakennukseksi. Helsingin kaupungilta kerrotaan, että sille on vuonna 2016 myönnetty poikkeamispäätös ja rakennuslupa, jotka mahdollistavat asuntojen rakentamisen.

Vuonna 1966 valmistuneen rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Ilmo Valjakka. Valjakan muihin töihin kuuluu esimerkiksi Ylen entinen päärakennus Iso Paja Pasilassa ja Radisson Blu -hotelli Kampissa.

Rapistuva tontti on aiheuttanut närkästystä alueen asukkaiden keskuudessa. Onko kaupunkikuvan kannalta hyväksyttävää, että keskeisellä paikalla rapistuu kiinteistö vuodesta toiseen?

Helsingin kaupungin kiinteistökehitystiimin päällikkö Ilkka Aaltonen sanoo, ettei voi ottaa kantaa, koska kyseessä ei ole kaupungin omistama tontti. Aaltosen mukaan kaupunki on melko kädetön yksityisiä tontteja koskevissa asioissa.

”Jos kiinteistö on epäsiistissä kunnossa, rakennusvalvonta voi antaa määräyksiä tai kehotuksia laittaa asia kuntoon.”