Helsinki-Vantaalla viranomaiset tarkistavat koronatodistuksia pistokokeina, vaikka asiantuntijan mukaan tarkastamisesta ei ole hyötyä.

Vaikka laajoista koronarajoituksista on Suomessa luovuttu, Helsinki-Vantaan lentoasemalla tarkastetaan edelleen koronatodistuksia maahan saapuvilta matkustajilta.

Vantaan tartuntataudeista vastaavan lääkärin Kirsi Valtosen mukaan tarkastukset liittyvät väliaikaisen tartuntatautilain pykäliin, jotka ovat voimassa kesäkuun loppuun asti.

Niissä edellytetään maahan tulevilta matkustajilta tietyin poikkeuksin todistusta koronarokotussarjasta, negatiivisesta testituloksesta tai laboratoriossa varmistetusta sairastetusta koronavirustaudista.

Jos asiakirjoja ei ole esittää, on matkustajan käytävä koronavirustestissä.

”Laissa myös sanotaan, että kunnan pitää sopivassa laajuudessa toteuttaa tarkastuksia”, Valtonen sanoo.

Helsinki-Vantaalla viranomaiset kuitenkin tarkistavat todistuksia vain pistokokein, eli kaikkien ei tarvitse todistuksia esittää. Malliin siirryttiin jo viime vuoden puolella, kun lentomatkustajien määrät lisääntyivät, Valtonen kertoo.

”Nykyään pistokoetarkastukseen päätyy entistä harvempi matkustaja.”

Toisin kuin muilla eurooppalaisilla lentoasemilla, Suomessa koronatodistuksia on tarkastettu vasta maahan tulevilta matkustajilta, ei maasta poistuvilta.

”Suomessa katsottiin mahdottomaksi, että koronatodistukset voisi katsoa ennen koneeseen nousua. Muissa maissa lainsäädäntö on mahdollistanut sen”, Valtonen kertoo.

Valtosen mukaan koronatodistusten tarkastamisessa maahantulon yhteydessä ei ole juurikaan hyötyä koronaviruspandemian hallinnassa.

”Henkilökohtainen mielipiteeni on, että tästä ei ole ollut varmaan pitkään aikaan mitään hyötyä”, Valtonen sanoo.

”Rokotetutkin voivat sairastua tautiin vielä enenevissä määrin omikronin työtä. Se, että me tarkastamme ihmisten todistuksia, ei estä sitä, etteikö tartuntoja voisi tulla maahan. Tarkastusten merkitys on entistä vähäisempi, kun tautia on Suomessa paljon ihan omastakin takaa.”

”Matkan varrella on jäänyt haaviin paljonkin sellaisia, joilla ei ole rokotuksia tai sairastettua tautia. Yleensä nämä ihmiset ovat suostuneet menemään testeihin. Emme kuitenkaan ole pystyneet tällä estämään minkään uuden variantin saapumista Suomeen, tuskin edes merkittävästi hidastamaan.”

Vantaalla suunnitellaan koronatodistusten tarkastamisesta luopumista, Valtonen kertoo. Suunnitelmissa on, että lentoasemalle asetettaisiin neuvontapisteitä, joihin matkustajat voivat tarpeen tullen hakeutua.

”Pääsiäisen vuoksi emme ole voineet pitää kokousta, mutta tarkoitus olisi keskustella asiasta vielä tällä tai viimeistään ensi viikolla”, Valtonen sanoo.

Vantaa on ostanut todistusten tarkastuspalvelua ulkoiselta palveluntuottajalta. Sopimus palveluntuottajan kanssa on voimassa kesäkuun loppuun asti.

Helmi-maaliskuussa koronatoimiin lentoasemalla kului Vantaalta noin puoli miljoonaa euroa kuukaudessa, kun esimerkiksi loppuvuodesta kustannus oli noin 1,5 miljoonaa euroa kuukaudessa.

”Olemme yrittäneet ajaa tarkastuksia alas siinä määrin kuin se on sopimusteknisesti järkevää ja mahdollista. Näytteenoton olemme ajaneet alas jo helmi-maaliskuun vaihteessa”, Valtonen kertoo.

Sama palveluntuottaja pyörittäisi myös lentoasemalle suunniteltua neuvontapisteitä sopimuksen päättymiseen asti.

”Yritämme muuttaa toimintaa mielekkääksi. He ovat osallistuneet myös Ukrainasta saapuvien pakolaisten neuvontaan, eli olemme käyttäneet resurssia hyväksi siten”, Valtonen sanoo.