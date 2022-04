”Se on välttämätön, viimeinen keino” – Kolme hoitajaa kertoo, miksi he ovat valmiita irtisanoutumaan

Hoitajat pitävät joukkoirtisanoutumisten valmistelua välttämättömänä, jos muut keinot eivät auta.

Hoitajat Laura Koho, Marika Lassila ja Sanna Metsovaara-Sipari ovat valmiita irtisanoutumaan, mikäli ammattiliittojen suunnitelmat hoitajien joukkoirtisanoutumisista etenevät.

Koho, Lassila ja Metsovaara-Sipari työskentelevät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus).

"Se on välttämätön juttu, mutta viimeinen keino. Itsekin irtisanoudun, jos niikseen tulee”, lähihoitajana Uudessa lastensairaalassa työskentelevä Koho sanoo.

Lähihoitaja Laura Koho on valmis irtisanoutumaan, jos ammattiliittojen suunnittelemat joukkoirtisanoutumiset toteutuvat.

Lassila on samaa mieltä. Hän työskentelee lähihoitajana Jorvin sairaalassa.

"Näyttää siltä, että lakosta ei oikein ollut apua, joten kaikki keinot käyttöön. Toivon, että tämä painostuskeino auttaisi.”

” ”Mitä vaihtoehtoja meillä on?”

Sairaanhoitaja Metsovaara-Siparin työsuhde Husin silmäsairaalassa on määräaikainen, eli hän ei välttämättä pääse irtisanoutumaan. Halua ja ymmärrystä joukkoirtisanoutumisille kuitenkin on.

”Mieluiten olisin mennyt lakkoon, siihen olin valmistautunut. Mutta mitä vaihtoehtoja meillä on? Etenkin, kun taustalla on pakkotyölaki, vaikka pitäisi olla oikeus työtaisteluihin.”

Hoitajia edustavat ammattiliitot Tehy ja Super tiedottivat eilen, että ne valmistelevat hoitajien joukkoirtisanoutumisia. Syynä on järjestöjen mukaan peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd) johdolla valmisteltava potilasturvallisuuslaki, joka rajoittaisi hoitajien laillista lakko-oikeutta.

Hoitajalakon toisen vaiheen oli alun perin tarkoitus alkaa tänään aamulla kello 6, mutta lakko peruuntui ja vaihtui liittojen valmistelemiin joukkoirtisanoutumissuunnitelmiin.

Joukkoirtisanoutumisella tarkoitetaan sitä, että työntekijät irtisanoutuvat joukolla painostustarkoituksessa.

Julkisuuteen ei ole annettu tarkempia yksityiskohtia irtisanoutumisten aikataulusta tai sitä, kuinka montaa hoitajaa asia koskisi.

” ”Laki on törkeä.”

Laura Koho työskentelee lastensairaalassa osastolla, jolla hoidetaan muun muassa elinsiirto- ja syöpäpotilaita.

Lakon aikana Koho kutsuttiin muutamana päivänä suojelutyöhön. Hän oli valmistautunut siihen, että tänään keskiviikkona lakko jatkuu ja töihin tulee mennä vain, mikäli erikseen kutsutaan.

”Tieto lakon peruuntumisista tuli aika yllättäen. Eilen vielä puhuin työnantajan kanssa, onko tarve tulla töihin, ja puhelun aikana tuli Twitteriin ilmoitus, että lakko onkin peruttu.”

Marika Lassila työskentelee Jorvin sairaalassa. Hän on pettynyt potilasturvallisuuslain valmisteluun.

Marika Lassilan mielestä valmisteilla oleva potilasturvallisuuslaki rikkoo hoitajien oikeuksia, joten sitä tulee vastustaa kaikin keinoin.

”Laki on törkeä. Hoitajille ei anneta mitään mahdollisuuksia siihen, että saataisiin palkat ja työolot paremmiksi. Olen ollut silloinkin Husissa, kun Lindén oli Husin toimitusjohtajana. Hän vaikutti silloin mukavalta, mutta tuntuu, että hän on nyt kääntänyt takin hoitajille”, Lassila sanoo.

Lindén toimi Husin toimitusjohtajana vuosina 2010–2018.

Kohon mielestä potilasturvallisuuslain valmistelu on jo suunnitelmana kohtuuton ja ajaa hoitajat ahtaalle.

”Se tuntuu väärältä. Muutenkin koko keskustelussa on keskitytty lähinnä potilasturvallisuuteen eikä itse ongelmiin alalla. Potilasturvallisuuden näkökulmasta kaikki on sujunut hyvin ainakin minun työpaikassani”, Koho sanoo.

” ”Jatkuvasti mietin, miten pääsisin hoitotyöstä eroon.”

Sanna Metsovaara-Sipari järkyttyi joukkoirtisanoutumisten valmistelusta, mutta pitää suunnitelmaa oikeana tässä tilanteessa.

Hänen mukaansa Husilla on paljon sijaisuuksia ja määräaikaisuuksia tekeviä hoitajia, eli joukkoirtisanoutumisten ulkopuolella on useita työntekijöitä. Heille ei jää nyt juurikaan vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Sairaanhoitja Sanna Metsovaara-Sipari kertoo miettivänsä jatkuvasti, miten hän pääsisi hoitotyöstä eroon.

”Hoitotyö pyörii määräaikaisuuksilla. Nyt, kun lakkoa ei tule, enkä pysty irtisanoutumaan, alan vaihto on ainoa keino, joka on. Jatkuvasti mietin, miten pääsisin hoitotyöstä eroon. Olen ollut kuusi vuotta Husilla, mutta kaduttaa, että lähdin alalle. Jos olisin tiennyt, mitä todellisuus on, en olisi lähtenyt”, Metsovaara-Sipari sanoo.

Mikäli joukkoirtisanoutumiset toteutuvat, käytännön kysymykset mietityttävät.

”En tiedä, miten irtisanoutumiset järjestettäisiin tai mitä ongelmia siitä ehkä tulisi. Uskon, että varmasti potilasturvallisuus turvataan silti”, Koho sanoo.

Kohon tuntuma on, että hänen osastollaan suhtautuminen irtisanoutumisiin on myönteinen.

”Kollegojen kanssa viestiteltiin, ja ne, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa, olisivat halukkaita irtisanoutumaan.”

” ”Ala ei houkuttele enää ihmisiä.”

Kaikki kolme hoitajaa kokevat, että hoitoalan tilanne on jatkunut kestämättömänä pitkään eikä hoitotyötä ei arvosteta. Tämä näkyy muun muassa palkkauksessa ja työoloissa.

”Isoin ongelma on se, että ala ei houkuttele enää ihmisiä. Ne, joilla on 30 vuoden työkokemus, osaamista ja jotka kannattelevat koko osastoa, ne lähtevät. Se on pahinta. Vaikka saataisiinkin uusia tilalle, se ei ikinä korvaa sitä ammattitaitoa, mitä menetetään. Siitä pitäisi pitää kynsin hampain kiinni”, Koho sanoo.

"Ala on naisvaltainen, ja hoitajien tehtävä on toteuttaa ylempää tulevia määräyksiä. Päätäntävalta omaan työhön puuttuu”, Metsovaara-Sipari kokee.

” ”Eläkeiän työ tämä ei missään nimessä ole.”

Tulevaisuus hoitajana näyttäytyy synkkänä. Koho onkin vaihtamassa alaa.

”Olen 22-vuotias ja valmistuin lähihoitajaksi vasta neljä vuotta sitten, mutta olen jo nähnyt, mitä työ on. Vaikka pidän työstäni, ala ei ole sellainen, jolla minun kannattaa jatkaa.”

Myös Metsovaara-Sipari ja Lassila pohtivat uusia työuria ja hoitotyön hylkäämistä.

"Olen miettinyt, haluanko olla koko sotealan kanssa missään tekemisissä. Hoitotyötä ei arvosteta ja siinä ei nähdä mitään kehittämisen tarvetta. Eläkeiän työ tämä ei missään nimessä ole”, Metsovaara-Sipari sanoo.

”Tykkään työstäni, mutta välillä mietin, olenko valinnut väärin”, Lassila sanoo.