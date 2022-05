Helsingin päiväkodeissa turvaudutaan välillä äärimmäisiin ratkaisuihin, sillä tarvikkeiden kuten lelujen ja piirustusvälineiden määrärahat eivät riitä lasten tarpeisiin.

HS:n kyselyyn vastanneet varhaiskasvatuksen työntekijät olivat hyvin yksimielisiä siitä, että päiväkodeissa ei ole riittävästi hyvässä kunnossa olevia tarvikkeita.

Helsinkiläisten koulujen uuden hankintakumppanin korkeat hinnat nousivat keskusteluun huhtikuun alkupuolella. Myös varhaiskasvatuksen työntekijät kertoivat kokemuksistaan kesken loppuvien määrärahojen kanssa.

Suurin osa vastaajista työskentelee pääkaupunkiseudulla. Vaikka useissa vastauksissa mainittiin hankintasopimuksen määrittelemien ostopaikkojen korkeat hinnat, pidettiin isoimpana ongelmana tiukkoja määrärahoja.

Tänä vuonna Helsingissä erilaisiin tarvikehankintoihin on budjetoitu noin 30 euroa lasta kohden, eli yhteensä noin 745 000 euroa. Summa ei ole viime vuosina laskenut vaan hieman noussut. Myös lasten määrä on kasvussa.

Päiväkotien tarvikerahat jaetaan lapsimäärän perusteella ja päiväkotien johtajat päättävät, miten rahat omassa yksikössä käytetään.

Materiaalisia puutteita korvataan vastaajien mukaan vanhempien lahjoituksilla, vanhempainyhdistyksen keräyksillä, työntekijöiden itse maksamillaan hankinnoilla sekä mielikuvituksella.

HS haastatteli kyselyyn vastannutta kokenutta varhaiskasvatuksen työntekijää, joka on työskennellyt useassa eri päiväkodissa ympäri Helsinkiä. Hän kommentoi aihetta nimettömänä ammatillisen asemansa vuoksi.

”Virallisesti lahjoituksia ei saisi ottaa vastaan, mutta ne ovat elinehto päiväkodeille. Siinäkin on isoja alueellisia eroja, kuinka paljon vanhemmat voivat auttaa. Varakkaammilla alueilla kuten Kulosaaressa ja keskustassa tulee enemmän lahjoituksia kuin köyhemmillä alueilla.”

Helsingissä ohjeistuksen mukaan alle 30 000 euron lahjoituksista varhaiskasvatusjohtaja tekee päätöksen.

Eli jos vanhempi lahjoittaa päiväkotiin vanhat luistimet tai lastenkirjan, sitä ei voi vastaanottaa ennen kuin varhaiskasvatusjohtajalta on saatu lupa?

”Tämä on meidän ohjeistuksemme lahjoitusten osalta. Varhaiskasvatuksessa toimii noin 6 000 työntekijää noin 200 yksikössä, eli vaikka aiheesta ohjeistetaan, ei se välttämättä ole aina kaikilla tiedossa”, vastaa va. varhaiskasvatusjohtaja Ulla Lehtonen Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

Perheiltä on jouduttu pyytämään eskarilaiselle oma piirustusvihko mukaan jos lapsi haluaa piirtää, koska valkoisen tulostuspaperin käyttöä on säädelty ja laskettu. On katsottu, että lasten päivittäinen piirtely on paperin tuhlausta.

Osa henkilökunnasta ostaa materiaaleja omalla rahalla, mutta itse olen päättänyt etten pientä palkkaani käytä opetusvälineisiin.

Kulttuurista moninaisuutta representoivia leluja ja pelejä ei ole. Meillä on vain valkoihoisia nukkeja.