THL poisti yleisen maskisuosituksensa jo viime viikon torstaina. Nyt maskisuositus kevenee myös pääkaupunkiseudulla.

Yleinen maskisuositus helpottuu pääkaupunkiseudulla. Asiasta päätti pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kokouksessaan keskiviikkona.

Koronaryhmän mukaan maskia käytetään jatkossa ”oman harkinnan mukaan”, mutta tietyissä tilanteissa suositus pysyy edelleen voimassa.

Maskia suositellaan edelleen käytettäväksi esimerkiksi ruuhkaisissa liikennevälineissä sekä sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Lisäksi maskia suositellaan kaikille, joilla on koronaepäily, hengitystieoireita tai korona-altistuminen, mutta liikkuminen kodin ulkopuolella on välttämätöntä. Lisäksi maskia suositellaan edelleen käytettäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Alueen kouluihin, korkeakouluihin ja muihin oppilaitoksiin annetut erilliset maskinkäyttösuositukset päättyvät. Maskia saa halutessaan edelleen käyttää ja maskeja jaetaan oppilaille sekä henkilökunnalle maksutta kaupunkien kouluissa ja oppilaitoksissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) poisti viime viikon torstaina yleisen maskisuosituksensa.

Pääkaupunkiseudulla suositus jäi kuitenkin voimaan. Alueella on siis myös viime viikon jälkeen ollut voimassa suositus, että kaikkien 12 vuotta täyttäneiden tulisi käyttää maskia julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, kun niissä on myös muita ihmisiä.

Lisäksi maskin käyttöä suositeltiin edelleen pääkaupunkiseudun kouluissa kuudennesta luokasta alkaen.

Viime viikolla pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmästä kommentoitiin, että THL:n maskisuosituksen poisto tuli yllättäen, ja suositus jätettiin siksi vielä voimaan pääkaupunkiseudulla. Nyt ryhmä teki oman päätöksensä suosituksen poistosta.

THL suosittelee maskin käyttöä edelleen julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin.

Tämän lisäksi maskeja suositellaan käytettäväksi julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, jos on hengitystieinfektion oireita mutta välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella.

Lisäksi maskeja suositellaan niille, jotka tietävät altistuneensa koronavirukselle, eivätkä kodin ulkopuoliset lähikontaktit ole vältettävissä.

Pääkaupunkiseudun koronaryhmä suosittaa lisäksi, että myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin hakeutuvat asiakkaat, potilaat ja vierailijat sekä henkilökunnalle toiminnasta vastaavat tahot käyttävät maskia ohjeistuksen mukaisesti.