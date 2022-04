Valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi määritelty rakennus valmistui vuonna 1941.

Entisen Kylteritalon eli KY-talon nimi on nykyään Kulma 21.

Rakennusyhtiö NCC vuokraa Helsingin Kampissa sijaitsevan Kylteritalon eli KY-talon alustatalousyhtiö Woltille.

Talo oli vuosikymmenet Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden ja KY-säätiön omistuksessa. Vuonna 2020 talo myytiin NCC:lle.

Woltin on määrä muuttaa nykyisestä toimistostaan Kulma 21:een kesällä 2023, kun talon korjaustöiden arvioidaan valmistuvan.

Legdendaarinen Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan talo valmistui Pohjoiselle Rautatiekadulle sota-aikana vuonna 1941.

Talo on tunnettu erityisesti opiskelijaelämästään ja ravintoloistaan, mutta se on pitänyt sisällään myös muuta monipuolista liiketoimintaa, työntekoa ja asumista. Rakennus on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.