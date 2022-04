Suomen ensimmäisestä rivitalosta myydään asuntoa – Helsingin arvoalueen talorivi on kuin suoraan Lontoosta

Arvoalueelta Helsingissä tuli myyntiin historiallinen asunto, jonka pihalla voisi luulla olevansa Lontoon eliittipiireissä.

Suomen vanhimmasta rivitalosta, Kulosaaressa sijaitsevasta Ribbingshofista, myydään asuntoa. Harvinaisen asunnon pyyntöhinta on asunnonvälityssivu Oikotiellä lähes 1 600 ­ 000 euroa.

Ribbingshof ei ole ihan sitä, mitä rivitalosta tulee ensimmäisenä mieleen. Vuonna 1917 rakennettu rivitalo on Armas Lindgrenin suunnittelema, ja se on säilynyt lähes alkuperäisenä.

Rivitalo on osa Kulosaaren huvilakaupunginosaa.

Ribbingshofin esikuvina ovat olleet Lontoon townhouse-talot, eli kaupunkipientalot. Talon 13 huoneistoa ovat kaikki itsenäisiä kiinteistöjään.

Myöhemmin kaupunkipientaloja on Helsingissä rakennettu muun muassa Munkkiniemeen ja Malminkartanoon.

Ribbingshofista myytävässä asunnossa on neljä kerrosta, 220 neliötä ja seitsemän huonetta.

Hintaa asunnosta pyydetään 1 590 000 euroa. Tyydyttäväkuntoiseksi merkityn asunnon neliöhinta on 7 200 euroa. Kulosaaressa kaikkien myytyjen asuntojen keskineliöhinta oli kiinteistöyhtiö Kiinteistömaailman hintatietojen mukaan 6 051 euroa vuonna 2021.

Asuntoa myyvä myyntineuvottelija Jarkko Kolehmainen OP-Kodilta kertoo, että Ribbinghofin asunto on yksi erityslaatuisimpia kohteita, johon hän on urallaan törmännyt. Talosta vapautuu asuntoja erittäin harvoin, ja nykyinen omistaja on asunut myytävässä asunnossa yli 50 vuotta.

Kiinnostus Suomen ensimmäistä rivitaloa kohtaan on ollut Kolehmaisen mukaan suurta.

”Historialliset kohteet kiinnostavat ihmisiä aina.”

Ribbinghof kuuluu Kulosaaren huvilakaupunginosaan, joka on museoviraston luokittelema valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Ribbinghofin talo on asemakaavalla suojeltu rakennus.

Asunnossa on vanha kakluuni.

Asunto on täynnä pitkästä historiasta kieliviä yksityiskohtia kuten ikkunasyvennyksiä, kaari-ikkunoita ja kuvioituja koristelasi-ikkunoita.

Asunnossa on runsaasti erilaisia vanhan mallisia ikkunoita.

Asunnossa on monin paikoin säilytetty alkuperäisiä elementtejä.

Historiallisesta kodista luopuminen tuntuu haikealta, kertoo 94-vuotias Pentti Cederberg. Hän asui vaimonsa kanssa Ribbingshofissa yli 50 vuotta ennen kuin he muuttivat toiseen asuntoon viime syksynä.

Cederberg kertoo ostaneensa asunnon vaimonsa kanssa 200 000 markalla vuonna 1969. Ennen sitä he asuivat Katajanokalla ja haaveilivat omakotitalosta tai rivitalosta Vuosaaressa tai Tapiolassa.

”Ihastuimme vanhaan taloon, sen korkeisiin huoneisiin ja ympäristöön.”

Pariskunnalla on kolme lasta, jotka ovat kaikki varttuneet aikuisiksi Ribbingshofissa.

Millaista oli asua historiallisessa rakennuksessa?

”Se oli hienoa. Hyvin nopeasti omaksuimme, että tämä on meidän kotimme. Olemme viettäneet nuoruutemmekin vanhoissa ja korkeissa huoneissa, joten tämä sopi meille. Nykyaikaisiin, mataliin huoneisiin ei tahdo tottua”, Cederberg sanoo.

Viime syksynä pariskunta kuitenkin päätti muuttaa pois, kun nelikerroksinen asunto ja sen portaat kävivät hankaliksi liikkua.

”Yli 50 vuotta asuttiin siinä, mutta sille ei voi mitään, kun ikää kertyy ja liikkuminen tulee huonommaksi.”

Cederbegin mukaan asunto ja erityisesti sen katto vaativat remontoimista. Edellinen isompi remontti asuntoon tehtiin ennen kuin Cederbergit muuttivat taloon 1960-luvun lopulla.

Cederberg kuitenkin toivoo, että tuleva ostaja kunnioittaisi vanhaa rakennusta. Asunnossa on esimerkiksi vanhoja kaakeliuuneja, joita muista asunnoista on purettu, jotta seiniä on voitu siirtää.

”Kauniisti sanoen toivoisin sellaista ostajaa, joka pitäisi asunnon sillä mallillaan kuin se on eikä lähtisi hirveästi muuttamaan tai modernisoimaan.”