Helsinkiläinen asuntosijoittaja Heikki Karu uskoo, että vuokrat saattavat ampaista yksityisillä markkinoilla nousuun loppukesästä.

Tilastokeskus kertoi torstaina historiallisesta käänteestä pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoilla: asuntojen vuokrat laskevat nyt poikkeuksellisella tavalla.

Kun pääkaupunkiseudun vapaarahoitteisten asuntojen vuokria verrataan edelliseen vuosineljännekseen, laskivat vuokrat Tilastokeskuksen mukaan jo toista neljännestä peräkkäin.

Loka-joulukuuhun verrattuna vuokrat laskivat pääkaupunkiseudulla 0,3 prosenttia ja Helsingissä 0,2 prosenttia. Vuokrien lasku kiihtyi alkuvuonna, sillä viime vuoden viimeisellä neljänneksellä pudotus oli molemmissa 0,1 prosenttia.

Vaikka vuokramarkkinat Tilastokeskuksen mukaan vapisevat, ainakaan kaikki vuokranantajat eivät ole hätkähtäneet.

”Tässä ei ole mitään yllättävää”, sanoo helsinkiläinen asuntosijoittaja Heikku Karu.

Karu on aloittanut asuntosijoittamisen 1990-luvun alussa, ja hänellä on kymmeniä sijoitusasuntoja pääosin Helsingissä mutta myös Espoossa ja Vantaalla. Lisäksi Karu on mukana Suomen Vuokranantajien paikallistoiminnassa ja tapaa sitä kautta säännöllisesti muita asuntosijoittajia.

”Minun ja kollegoideni mielestä vuokrissa ollaan tultu jo pitkään alas päin.”

Taustalla ovat erityisesti koronapandemiaan liittyvät syyt kuten lisääntynyt etäopiskelu ja se, että monet palvelut olivat kiinni, minkä takia asunnoille ei yksinkertaisesti ole ollut kysyntää.

”Helsingin vetovoima perustuu sirkushuveihin ja actioniin, mutta jo ennen koronaakin vuokrahintojen nousu oli maltillista.”

Helsinkiläinen asuntosijoittaja Martti Suomela pitää vuokrien laskua jopa tervetulleena asiana. Hän omistaa muutamia kymmeniä asuntoja pääkaupunkiseudulta: osan henkilökohtaisesti, osan sijoitusyhtiöidensä kautta.

”Tämä herättää vuokranantajia siihen, että ihan mikä tahansa asunto ei menekään tuosta noin vaan vuokralle. Kohteen pitää olla hyvässä kunnossa ja vuokrapyynnön sopiva”, hän sanoo.

”Jos on huonokuntoinen asunto ja yrität pyytää siitä kovaa vuokraa, niin vuokralaisilla on kyllä varaa valita jotain muutakin.”

Asuntoluokittaja Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus arvioi, että Tilastokeskuksen vuokratilastot ovat puutteellisia.

”Vuokratilastot perustuvat asumistukitietoihin ja isojen vuokratalojen hintoihin, joten suuri osa todellisista vuokramuutoksista jää piiloon. Kaikkein parhaimpien vuokralaisten hinnat halutuimmilla alueilla ovatkin laskeneet nykyisessä markkinatilanteessa virallisia tilastoja enemmän”, Brotherus sanoo Hypon tiedotteessa.

Myös Karu huomauttaa, että Tilastokeskuksen tilastojen ulkopuolelle jää runsaasti yksityisiä asuntoja. Karun mukaan vuokrien lasku näkyy myös siinä, että vastaremontoidusta asunnosta ei välttämättä saa sen enempää vuokraa kuin ennen remonttiakaan.

”Vuokrat ovat Helsingissä laskeneet mielestäni jo pitkän aikaa, jos verrataan samaa asuntoa suhteessa sen historiaan”, Karu sanoo.

”Koronan aikana olemme vaimoni kanssa tehneet vapautuneisiin asuntoihin keittiöremontin tai vastaavan ja todenneet, että saamme asunnosta samaa vuokraa kuin aiemminkin.”

Karu ajattelee, että vuokranantajien on vain hyväksyttävä vuokramarkkinoiden tilanne ja se, että vuokratuottoja ei saa ehkä yhtä paljon kuin aiemmin.

Lähtökohtaisesti asuntoja ei kannata pitää tyhjillään.

”Yleensä itse laitan hinnan hieman markkinahinnan alle, jolloin asunnon saa vuokrattua. Jos asunto on kuukauden tai kaksi tyhjillään, se voi viedä vuoden tuotot kuralle”, hän sanoo.

”Olen miettinyt ja lohduttautunut sillä, että korot ovat onneksi vielä alhaalla ja Helsingin alueella asuntojen arvot nousseet.”

Myös Suomela ajattelee vuokranantajien pyrkivän sopeutumaan markkinatilanteeseen.

”Jos kämppään ei meinaa löytää vuokralaista, niin moni remontoi tai laskee vuokrapyyntöä.”

Suomela uskoo, että pelko korkojen noususta ja vaikeudet löytää vuokralaisia voivat hillitä asuntosijoittajien ostoaikeita.

”Aika harva varmaan luopuu omistamistaan asunnoista, mutta suurin into ostaa lisää saattaa hiipua vähäksi aikaa. Se voi taas tarjota asuntomarkkinoilla mahdollisuuksia ensiasuntojen ostajille”, Suomela sanoo.

Karu ja Suomela veikkaavat, että jo syksyllä tilanne vuokramarkkinoilla voi muuttua, kun opiskelijoilla ja esimerkiksi etätyöntekijöillä on syy palata Helsinkiin.

”Kun yhteiskunta avautuu, niin uskon että patoutunut kysyntä saattaa purkautua syksystä tai loppukesästä”, Karu sanoo.

Uskooko Karu, että vuokrat ampaisevat Helsingissä taas nousuun?

”Jos pitäisi lyödä vetoa, niin ainakaan ei mennä alaspäin yksityisillä markkinoilla”, hän veikkaa.

