Kaupunki tavoittelee uutta markkinavetoista linjaa pysäköintiin. Uusi hinnoittelumalli tulee voimaan aikaisintaan kahden vuoden päästä.

Helsingin asukaspysäköinnin uusi hinnoittelutapa etenee päätöksentekoon.

Virkamiehet esittävät uutta markkinavetoista linjaa pysäköintiin. Se tarkoittaa, että pysäköinnin hinta määrittyisi kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Pysäköinnin hinta olisi riippuvainen siitä, kuinka ahkerassa käytössä paikat olisivat: mitä korkeampi käyttöaste, sitä kalliimpi paikka. Hinnoittelumallilla pyritään muun muassa varmistamaan ”palvelutason” säilyminen eli se, että asukaspysäköintipaikkoja löytyy jouhevasti niistä maksaville.

Nykyisin asukaspysäköintitunnus kantakaupungissa maksaa 30 euroa kuukaudessa. Virkamiesten esitys etenee kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn ensi tiistaina. Lopullisesti asiasta päättää valtuusto.

Asukas- ja yrityspysäköinnissä voidaan siirtyä palvelutason mukaiseen hinnoittelumalliin aikaisintaan vuoden 2024 alusta. Mahdollisista hintojenkorotuksista päätetään ennen uuden mallin käyttöönottoa kaupunginhallituksessa.

Asukas- ja yrityspysäköinnin tulevien vuosien maksimihinnat eivät siis vielä ole tiedossa.

Jos asukaspysäköinnin lähtötaso pysyy nykyisessä 30 euron kuukausihinnassa, on mahdollista, että kaikkein kysytyimmillä alueilla asukaspysäköinnin hinta voisi nousta 90 euroon kuukaudessa. Yrityspysäköintitunnusten hinta taas voisi nousta 93 euroon kuukaudessa vuoteen 2029 mennessä.

Hinta nousisi vaiheittain.

Periaatteessa asukaspysäköinnin ”kattohinta” voi tulevaisuudessa nousta jopa yli nyt määritellyn 90 euron. Helsingin liikenneinsinööri Juha Hietanen kertoo, että näin voisi tapahtua, jos kaupunginhallitus päättäisi korottaa nykyisiä asukaspysäköinnin hintoja ennen vuotta 2024.

”Se edellyttää, että maksimihinnat toteutuvat. Sitähän ei kukaan tiedä, miten ne todellisuudessa menevät.”

Kaupunginhallitus päättää hinnoista tänä tai ensi vuonna ja Hietasen mukaan on mahdollista, että nykyistä hintaa nostetaan. Nykyinen hinta on ollut voimassa vuodesta 2021 alkaen.

Myös lyhytaikaisemman vyöhykepysäköinnin hintoihin esitetään merkittäviä korotuksia.

Virkamiesesityksen mukaan vyöhykepysäköinnin hinta olisi vuonna 2029 maksimissaan Helsingin kalleimmalla ykkösvyöhykkeellä 7,10 euroa tunnissa ja kakkosvyöhykkeellä 3,50 euroa tunnissa.

Virkamiehet perustelevat pysäköinnin hinnannostosuunnitelmia asukkaiden tulotasolla. Asukaspysäköintivyöhykkeillä asuvien talouksien keskimääräiset mediaanitulot ovat 47 717 euroa per asuntokunta. Eli pysäköintivyöhykkeillä asuvien tulot ovat noin 11 prosenttia korkeammat kuin Helsingissä keskimäärin ja noin 18 prosenttia korkeammat kuin koko Suomessa keskimäärin.

Uuden hinnoittelun mahdollisesti tuoma asukaspysäköinnin hinnannousu kohdistuu pääsääntöisesti siis Helsingin mediaanituloa parempituloisiin talouksiin.

Pidemmällä tähtäimellä pysäköintiä ohjaavia toimenpiteitä laajennetaan vaiheittain ja perustellusti kaikkialle Helsinkiin. Laajentumisen vaikutuksista tehdään kattavat arviot.

Virkamiehet esittävät myös, että tulevaisuudessa asukaspysäköinti olisi saman hintaista niin yrityksille kuin asukkaillekin.

Helsingissä oli vuonna 2019 Traficomin mukaan 329 autoa 1 000 asukasta kohden. Uudistukset koskevat siis karkeasti arvioiden ainakin noin 200 000 helsinkiläistä.

Kaupunkiympäristölautakunnassa istuvat poliitikot käsittelevät pysäköintipolitiikan muutoksia kokouksessaan tiistaina. Etukäteen vahvimmin uudistusten takana olivat vihreät ja vasemmistoliitto.

Kaupunki keräsi viime syksynä asukkaiden kantoja pysäköintipolitiikkaan. Palautteenantajista iso osa piti mahdollista hinnannousua liian kovana.

Markkinaehtoisuuteen siirtymistä perustellaan muun muassa sillä, että pysäköintipaikkojen kysyntä ja tarjonta saataisiin kohtaamaan nykyistä paremmin. Tällöin katutila olisi tehokkaammassa käytössä ja pysäköintipaikan löytäminen helpompaa. Pysäköintipolitiikalla voidaan vaikuttaa niin Helsingin ilmasto-, liikenne-, elinkeino- kuin asuntopolitiikkaan.

Uudistuksella pyritään myös helpottamaan yksityisten pysäköintihallien tilannetta. Helsingin kaupungin asukaspysäköinti on moninkertaisesti halvempaa kuin yksityisten parkkihallien pysäköinti. Nykyinen pysäköintimaksu on myös halvempi, kuin esimerkiksi joukkoliikenteen AB-vyöhykkeiden lippu.

Helsingin pysäköintiä on kehitetty ja ohjattu 1950-luvulta lähtien, jolloin ensimmäiset pysäköintimittarit otettiin käyttöön. Asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmä on ollut käytössä noin 30 vuotta ja matkapuhelimella maksaminen on ollut mahdollista jo yli 10 vuotta. Edellinen pysäköintipolitiikka hyväksyttiin helmikuussa 2014 ja nyt sitä siis uudistetaan.