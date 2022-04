Oikeudessa on jatkunut ravintola Kaivohuoneelle Helsinkiin väitetysti suunnitellun iskun käsittely.

Milan Jaff on syytettynä katujengioikeudenkäynnissä.

Helsinkiläisjengin johtohahmoina pidetyille kahdelle miehelle vaaditaan seitsemän ja kahdeksan vuoden vankeusrangaistuksia.

Espoolaisen ja helsinkiläisen katujengin välistä väkivaltaista kostokierrettä on jälleen puitu Helsingin käräjäoikeudessa.

Oikeudessa on jatkunut ravintola Kaivohuoneelle Helsinkiin väitetysti suunnitellun iskun käsittely. Helsinkiläisjengi aikoi syyttäjän mukaan tunkeutua tapahtumaan Kaivohuoneella kostaakseen väkivaltaisesti espoolaisjengin aiempia tekoja.

Jengin suunnitelmissa oli syyttäjän mukaan tunkeutua ravintolaan mukanaan teräaseita ja ainakin yksi ampuma-ase.

”Jos tapahtumaa ei olisi Kaivohuoneella peruutettu, meillä olisi tässä käsittelyssä erilaisia vakavia väkivaltarikoksia. Tilanne on lokakuun alussa ollut jengien välinen sota”, sanoi syyttäjä Perttu Könönen oikeudenkäynnissä aiemmin huhtikuussa.

Syyttäjän ja syytettyjen välillä on erimielisyyttä siitä, mitä osa syytetyistä teki tila-autossa, josta poliisi otti heidät kiinni Kaivohuoneen lähellä.

Syyttäjän mukaan yksi syytetyistä vuokrasi tekaistulla henkilöllisyydellä Cadillac-merkkisen tila-auton juuri ennen Kaivohuoneelle suunniteltua tapahtumaa. Tilaisuus peruttiin poliisin saatua vihiä iskusuunnitelmasta, mutta osa syytetyistä ajoi syyttäjän mukaan kuitenkin näyttäytymään Kaivohuoneelle.

Oikeudenkäynnissä kuullut syytetyt ovat kertoneet, että heidän tarkoituksenaan oli vain ottaa näyttävän auton kanssa kuvia sosiaaliseen mediaan ja mennä sitten illanviettoon ravintolaan.

”Emme olleet menossa Kaivohuoneelle, mutta olimme menossa siihen lähettyville kuvaamaan videota ja ottamaan kuvia Instagramia varten. Auto oli niin hieno”, kertoi yksi syytetyistä poliisin esitutkinnassa.

Syyttäjä Könönen on kuvaillut tila-autoa "hyökkäysvaunuksi", jolla osan syytetyistä oli hänen mukaansa tarkoitus ajaa Kaivohuoneelle toteuttamaan kostoiskuaan.

Syyttäjän mukaan jengit ovat järjestäytyneitä rikollisryhmiä

Syyttäjä on jatkuvasti oikeudenkäynnin aikana rinnastanut kyseessä olevat katujengit järjestäytyneisiin rikollisryhmiin. Syyttäjän mukaan myös poliisi on katsonut esitutkinnassaan, että kyseessä on järjestäytynyt rikollisuus.

”Katujengit ovat nyt saapuneet Suomeenkin. Mielestäni tähän on syytä herätä muidenkin kuin oikeusviranomaisten”, syyttäjä Könönen sanoi oikeudessa aiemmin.

Syyttäjän mukaan sosiaalisella medialla on tärkeä rooli käsiteltävässä asiassa. Siellä on muun muassa jaettu videoita epäillyistä rikoksista.

Isossa roolissa on syyttäjän mukaan lisäksi gangsta rap -musiikki, jota myös yksi jengin johtohahmona pidetty mies on tehnyt. Jengit ovat syyttäjän mukaan esimerkiksi nokitelleet toisilleen kappaleiden sanoituksilla. Myös artisti, jonka oli tarkoitus esiintyä ravintola Kaivohuoneella, on käsitellyt jengien välistä väkivaltaa musiikissaan.

Syytetyt ovat käräjäistunnoissa toistuvasti kiistäneet, että musiikkikappaleissa olisi kyse mistään muusta kuin musiikista. He ovat kiistäneet myös jengiin kuulumisen. Yksi syytetyistä kuvaili suhdettaan toiseen johtohahmoon veljelliseksi ja syyttäjän toistuvasti esille nostaman numerosarjan "47" vain tunnukseksi. Syytetyt ovat kuvailleet sitä myös vaatemerkiksi sekä postinumeroalueeksi.

Syyttäjän mukaan numerosarja on jengitunnus.

Helsinkiläisjengin johtohahmoina pidetyille kahdelle miehelle syyttäjä vaatii seitsemän ja kahdeksan vuoden vankeusrangaistuksia. Toinen johtohahmona pidetyistä on sosiaalisessa mediassa aktiivinen räppäri Milan Jaff, 22. Hänellä on esimerkiksi kuvapalvelu Instagramissa yli 110 000 seuraajaa, ja Youtubessa hänen videoitaan on katsottu yli 1,7 miljoonaa kertaa.

Iskun suunnittelemisesta Kaivohuoneelle viime lokakuussa syytetään yhdeksää nuorta miestä. He kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

Kokonaisuudessaan jutussa on syytettyjä ja syytekohtia pitkälti yli toistakymmentä. Syytteissä kuvatut tapahtumat ajoittuvat viime vuoden kesään ja syksyyn.

Juttukokonaisuuden käsittelyn piti loppua jo huhtikuun alussa, mutta se on venynyt alkuperäisestä aikataulustaan. Käsittely ei pääty vielä tänäänkään, sillä yksi syytetyistä ei terveydentilansa vuoksi päässyt osallistumaan oikeudenkäyntiin. Häntä kuullaan vielä myöhemmin.