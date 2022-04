Ilmanlaadun paranemiseen on vaikuttanut liikenteen pakokaasupäästöjen väheneminen.

Helsingin ilmanlaatu on aiempaa parempaa. Erityisen myönteistä on, että typpidioksidipitoisuudet ovat pienentyneet.

Tähän on vaikuttanut liikenteen pakokaasupäästöjen väheneminen, mikä taas on seurausta ajoneuvotekniikan edistymisestä sekä sähköautojen lisääntymisestä, tiedottaa Helsingin kaupunki. Myös Helsingin seudun liikenteen (HSL) bussikaluston uusiutuminen vähäpäästöisemmäksi on parantanut ilmanlaatua.

Helsingin vuonna 2017 voimaan tulleen ilmansuojelusuunnitelman tärkein tavoite on ollut, ettei typpidioksidin Euroopan unionin vuosiraja-arvo ylittyisi Helsingissä. Vilkasliikenteisillä kaduilla typpidioksidipitoisuudet voivat silti ajoittain yhä ylittää suositukset.

Maailman terveysjärjestö WHO:n näkökulmasta Helsingin ilmansaasteiden pitoisuudet ovat kuitenkin edelleen liian korkeat erityisesti typpidioksidin, hengitettävien hiukkasten sekä pienhiukkasten osalta, kaupungin tiedotteessa kerrotaan. WHO:n syksyllä 2021 julkaisemat, tuoreisiin terveystutkimuksiin perustuvat uudet ohjearvot ovat huomattavasti aiempia ohjearvoja tiukemmat.

Euroopan komissio valmistelee ilmanlaatudirektiivin päivitystä, ja lähivuosina Euroopan unionin sitovat raja-arvot tulevat todennäköisesti tiukentumaan.

Pakokaasupäästöjen lisäksi Helsingin ilmanlaatua heikentää katupöly. Tutkimusten mukaan noin puolet katupölystä on nastarenkaiden asfaltista irrottamaa ainesta. Hyvin pölyisiä päiviä on etenkin keväisin.

Lue lisää: Katupölyä on nyt runsaasti ilmassa pääkaupunki­seudulla ja muualla Uudellamaalla: ”Pölypitoisuudet ajoittain yli kymmen­kertaisia normaaliin verrattuna”

Katupölyn eli hengitettävien hiukkasten raja-arvot eivät ole kuitenkaan ylittyneet Helsingissä viime vuosina. Helsingin kaupungin mukaan katupölyn torjuntaa onkin kehitetty erilaisin toimenpitein.

Kitkarenkaiden käytön yleistyminen vähentäisi pölyä. Helsingin kaupungin tavoitteena on, että tulevaisuudessa nastarenkaita olisi ainoastaan noin joka kolmannessa autossa.