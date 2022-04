Joulukuussa alas rojahtanut painava seinälaatta irtosi, koska sitä tukeva rakenne oli tehty liian heppoisesta materiaalista.

Vasta pari vuotta vanhassa Triplassa Helsingin Pasilassa alkaa satojen tuhansien eurojen julkisivuremontti

Syy on joulukuussa kevyen liikenteen väylälle pudonnut betonilaatta. Kukaan ei loukkaantunut, mutta liikennettä Triplan liepeillä rajoitettiin kahdella kadulla varmuuden vuoksi.

Lisävahinkojen estämiseksi rakennettiin heti suojatelineitä, jotka estäisivät samanlaisten laattojen putoamisen Veturitielle. Seinää purettiin pahimmassa riskissä olevalta alueelta, mutta onneksi vaara ei koske koko Triplaa vaan vain tietyn mallisten ikkunoiden välejä sen keskiosassa.

Kävelijöiden liikkumista keskiosan ulkopuolella on yhä rajoitettu turvallisuussyistä. Triplan hotellin liepeillä olevien ravintoloiden terasseja on kiinni, vaikka muualla Triplassa terasseja on jo avattu.

Rakennusyhtiö YIT on selvittänyt alkuvuonna tarkemmin laatan putoamisen syytä ja suunnitellut korjauksia. YIT:n tuotantojohtaja Pekka Luukkonen kertoo, että edessä on koko kesän remontti ja satojen tuhansien eurojen lasku.

”Onhan tämä poikkeuksellista, että heti joudutaan tekemään näin laajoja korjauksia”, Luukkonen sanoo.

YIT on halunnut aloittaa remontin niin pian kuin suinkin, mutta se selvittää yhä kenelle vastuu viasta ja sitä kautta korjauskustannuksista kuuluu.

Seinälaatan irtoamisen syy oli, että laattojen tukirakenne ikkunoiden lähellä on valmistettu liian heikosta materiaalista. Keskiviikkona alkavassa remontissa vahvistetaan näitä rakenteita sekä laattojen välisiä elementtisaumoja.

Urakka aloitetaan hotellin etelä- ja länsinurkkauksesta, jotta terasseja pystytään avaamaan turvallisesti ensimmäisenä.

”Useampi viikko siihenkin menee, mutta pyrimme kiirehtimään.”

Remontin alkamisesta kirjoitti aiemmin Helsingin Uutiset.

Kauppakeskus Tripla ja Pasilan uusi asema avattiin loppusyksystä 2019, hotelli taas vuoden 2020 alussa.

Joulukuussa 2021 Triplassa sattui myös toinen vaaratilanne, kun painavia betonirappauksen paloja putosi kellarikerroksen elämyskeidas Biitsi.fi:n pukuhuoneeseen.

Ketään ei ollut pukuhuoneessa tuolloin. Tila suljettiin ja kattorakenne korjattiin saman tien.