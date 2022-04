Räjähdys sattui asuinkerrostalossa. Liikenne on edelleen poikki.

Helsingin Fredrikinkadulla on tapahtunut kaasuräjähdys kerrostalossa. Kaksi henkilöä on loukkaantunut lievästi.

”Loukkaantuneet ovat remonttimiehiä, jotka olivat töissä. Heidät on kuljetettu sairaalaan jatkohoitoon”, kertoo päivystävä palomestari Sami Lindberg Helsingin Pelastuslaitokselta.

Limdbergin mukaan rakennus, jossa räjähdys sattui, on asuinkerrostalo. Kohteessa on ollut käynnissä remontti ja kaasutöitä, ja remonttitöiden yhteydessä kaupunkikaasu on räjähtänyt.

”Kiinteistöön oli vuotanut kaasua viallisesta venttiilistä ja oli syttynyt pieni räjähdys. Räjähdys sattui katutasossa, mutta sillä kohtaa ei ole asuinhuoneistoja”, Lindberg sanoo.

Lindbergin mukaan asukkaille ei ole koitunut vaaraa.

Vastaavanlaiset onnettomuudet ovat Lindbergin mukaan hyvin harvinaisia.

"Ei tule joka kuukausi tai edes joka vuosi vastaan tällaista.”

Tällä hetkellä tilanne on Lindbergin mukaan stabiili. Pelastuslaitos suorittaa kohteessa tilojen tuuletusta.

Onnettomuuden vuoksi liikenne on poikki Ison Roobertinkadun ja Uudenmaankadun välillä. Poliisi ohjaa liikennettä.

Uutinen päivittyy.