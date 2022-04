Epäilty koulupojan kaappaus Kulosaaressa ihmetyttää alueen asukkaita. ”Täytyy varustaa omat lapset sellaisilla keinoilla, että he pystyvät toimimaan uhkaavissa tilanteissa”, kommentoi paikallinen.

”Hyvin kummallista. Ja äärimmäisen epätodennäköistä”, luonnehtii Kulosaaressa asuva Zach Darroch uutista epäillystä 9-vuotiaan pojan kaappauksesta ja ryöstöstä.

Alakouluikäinen lapsi katosi Kulosaaressa viime viikon perjantaina kesken koulumatkansa. Pojan vanhemmat saivat samana päivänä kiristysviestin, jossa kerrottiin, että heidän lapsensa on kaapattu.

Darroch oli kuullut lapsen katoamisesta ensin puolisoltaan. Tuossa vaiheessa hänelle ei tullut mieleenkään, että kyseessä voisi olla kaappaus.

”Puoliso oli lukenut asiasta Kulosaaren Facebook-ryhmästä, kun poikaa vielä etsittiin. Ryhmä on hyvin aktiivinen, mikä on hyvä”, Darroch sanoo.

Ryhmään tehdyssä julkaisussa pyydettiin havaintoja kateissa olevasta pojasta. Julkaisu on sittemmin poistettu.

”Tämä on rauhallista, hyvin toimeentulevien ihmisten aluetta. Ajatteliko hän [tekijä] sitten, että tällä tavalla voi kiristää. Tietenkin tällaisesta jää kiinni”, Darroch pohtii.

Poika löytyi myöhemmin samana iltapäivänä fyysisesti hyväkuntoisena. Osa hänen omaisuudestaan oli viety. Poliisi tiedotti tänään, että se epäilee kaappausta ja että kaappaajan tarkoituksena oli vaatia lapsesta lunnaita.

Tapausta tutkitaan rikosnimikkeillä panttivangin ottaminen ja törkeä ryöstö. 54-vuotias epäilty tekijä on vangittu. Suomen olosuhteissa etenkin ensimmäinen rikosnimike on aivan poikkeuksellinen.

Kulosaaressa asuva Zack Darroch ei koe turvattomuuden tunnetta, mutta pitää tapausta ”hyvin kummallisena”. Sylissä vuoden ikäinen Alvar.

Yksivuotiaan Alvar-poikansa kanssa liikkeellä oleva Darroch ei kuitenkaan osaa pelätä eikä koe turvattomuutta tapahtuneen johdosta.

”Paljon todennäköisempää on joutua auto-onnettomuuteen kuin joutua kidnapatuksi”, Darroch sanoo.

Samoilla linjoilla on etunimellään esiintyvä Joni, jonka päiväkoti-ikäinen lapsi leikkii Kulosaaren ala-asteen piha-alueella. Helsingin Sanomien tietojen mukaan kaapattu poika käy kyseistä koulua.

”Poikkeuksellista, muttei suuremmin huoleta. Luotan Suomen yhteiskuntaan. Tämä on hyvin harvinainen ilmiö. Muualla näitä sattuu paljon enemmän”, Joni sanoo.

Sen verran tapaus on kahden lapsen isää kuitenkin mietityttänyt, että jonkinlaiset ohjeet tukalien tilanteiden varalle ovat hänestä paikallaan.

”Täytyy varustaa omat lapset sellaisilla keinoilla, että he pystyvät toimimaan uhkaavissa tilanteissa”, Joni sanoo.

”Jos kerran tämä henkilö [kaappaaja] on ottanut yhteyttä lapsen vanhempiin, niin jonkinlainen tietämys hänellä on ollut, kenet on kaapattu. Varmasti hän on halunnut jonkinlaista hyötyä itselleen”, Joni pohtii.

Kulosaaren ala-asteen lähellä ulkoillut Riikka sen sijaan pelästyi uutista toden teolla. Se osui myös lähelle, sillä Riikan 8-vuotias lapsi käy samaa koulua kuin kaapattu poika. Myös Riikka haluaa esiintyä vain etunimellään.

”Tämä oli tosi iso järkytys ja yllätys. Ensin tuli olo, että onko oma lapsi vaarassa. Lapseni sanoi, että tuntee kaapatun pojan”, Riikka kertoo.

Kuultuaan uutisesta Riikka ajatteli ensin, että poika on vain lähtenyt hetkeksi omille teilleen – kuten nyt tuon ikäiset saattavat lähteä.

”Mutta että hänet olikin oikeasti kaapattu”, Riikka ihmettelee.

Riikan mukaan Kulosaaren ala-asteella on keskusteltu asiasta oppilaiden kanssa. Hänen oma lapsensa ei ole ainakaan toistaiseksi ollut peloissaan asiasta.

”Hirveän rennosti hän ja kaverinsa ovat suhtautuneet. Ehkä tämä vanhempia pelottaa enemmän. Tai sitten lapset eivät vielä kokonaan ymmärrä tilannetta.”

Nimettömänä pysyvä, Kulosaaressa 27 vuotta asunut nainen sen sijaan on huolissaan siitä, miten kaapattu 9-vuotias poika selviää kokemuksestaan.

”Hirveät traumat varmasti jää. En tunne lasta enkä tiedä, miten kaappaus on tapahtunut, mutta etenkin jos hänet on väkisin otettu kiinni”, nainen pohtii.

Hänellä itsellään on jo aikuiset lapset, mutta pihapiirissä asuu myös pieniä koululaisia.

”Samassa rapussakin. Ensimmäisenä mietinkin, onko naapurinpoika kyseessä.”

Helsingin Sanomien tietojen mukaan kaappauksesta epäilty on ollut 2000-luvun aikana lukuisia kertoja syytettynä muun muassa törkeistä petoksista. Hänellä on lainvoimainen tuomio ainakin taposta, törkeästä ryöstöstä sekä törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Epäilty on ollut viime vuosina toistuvasti ulosottolaitoksen toimenpiteiden kohteena. Häneltä on karhuttu muun muassa elatusapusaatavia ja rikosasioihin liittyviä vahingonkorvaussaatavia. Toimenpiteiden vireilläolo on kuitenkin päätetty muun muassa varattomuuden vuoksi.

Poliisi pyytää edelleen ihmisiltä Uudenmaan alueelta havaintoja harmaasta farmarimallisesta Mercedes Benzistä, jonka kyydissä on perjantaina ollut mies ja poika.