Venäjän-mielinen mielenosoitus järjestetään Venäjän voitonpäivänä toukokuun alussa.

Helsingin seudulla ensi viikolla järjestettävän Venäjän-mielisen autokulkueen takana on suomalais-venäläinen yhdistys Rufi.

Asiasta kertoo HS:lle komisario Juha Juurinen Itä-Uudenmaan poliisista.

HS uutisoi mielenilmauksesta viime viikolla. Vielä tuolloin poliisi oli vaitonainen järjestäjätahosta.

Ensi viikon sunnuntaina Venäjän voitonpäivän kunniaksi järjestettävä kulkue lähtee liikkeelle Hyvinkäältä aamupäivällä. Voitonpäivänä Venäjällä muistetaan voittoa natsi-Saksasta.

Juurisen mukaan tarkka reitti on vielä suunnitteilla, mutta näillä näkymin autoletka kulkee pääkaupunkiseudun läpi ja päättyy Vantaalle.

”Ajattelisin, että ajo kestää pari tuntia. Heillä on oma pieni tilaisuus sen jälkeen”, Juurinen sanoo.

Osallistujamäärä jäänee melko pieneksi. Juurinen puhuu kymmenistä autoista. Hänen mukaansa mielenosoituksesta ei pitäisi aiheutua haittaa muille tienkäyttäjille.

”Ihan normaalin liikenteen mukana mennään. En usko, että siihen niin monta autoa tulisi, että siitä liikenneruuhkaa tulisi.”

Facebookissa Rufilla on suhteellisen suppea seuraajajoukko. Sivustolla on 93 seuraajaa. Sivuston kuvauksen mukaan Rufin tarkoituksena on edistää ystävyyssuhteita Suomen ja Venäjän välillä.

Facebookissa Rufi muun muassa onnittelee Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia tämän syntymäpäivänä, vastustaa Suomen liittymistä puolustusliitto Natoon, väittää, että ”Naton Suomen-osaston trollityöntekijät” ovat hakkeroineet yhdistyksen vanhat verkkosivut ja vertaa toisen maailmansodan aikaista antisemitismiä russofobiaan.