Kesä on täynnä kulttuuritapahtumia festareista oopperaan ja tanssista runouteen. HS kokosi yli 160 menovinkkiä. Tarkista kuitenkin viime hetken tilanne itse.

Festivaalit & keikat

Yläkaupungin Yö -festivaali

20.–22.5. Jyväskylä

30-vuotisjuhlaansa viettävä monitaiteinen ja lähtökohtaisesti pääsymaksuton kaupunkifestivaali Yläkaupungin Yö valtaa Jyväskylän kadut, puistot ja putiikit. Kävelykadulla ja keskustan liikkeissä nähdään monipuolista ohjelmaa.

Maailma kylässä -festivaali

23.–29.5. Helsinki

Kestävän kehityksen festivaali keskittyy tänä keväänä ympäristö- ja ilmastokysymyksiin, pakolaisuuteen ja rauhaan. Festivaalin teemana on planeettamme rajat. Esiintymässä ovat muun muassa Les Amazones d'Afrique, Santrofi ja Orkesta Mendoza. Puheenvuoroissa kuullaan muun muassa kenialaista Phyllis Omidoa ja suomalaista Elokapina-aktivistia Iiris Laisia.

Musiikkitalon terassi

26.5.–31.7. Helsinki

Musiikkitalon terassilla esiintyvät Taideyliopiston Sibelius-Akatemian muusikot sekä mielenkiintoiset vierailijat pop- ja indiekentältä. Alkukesän esiintyjiä ovat muun muassa Kuumaa, Vilma Jää ja Olivera. Lisäksi Radio Helsingin Kesälive tuo Musiikkitalon terassille artisteja torstaisin genrerajoista piittaamatta. Terassilla esiintyvät muun muassa Rosa Coste, Amuri, Kuuhullu, Lyyti, Louie Blue, Pekka Nisu ja Hassan Maikal.

Coolhead Live -kesäkeikkasarja

1.6.–10.9. Helsinki

Viikin entisen Gardenian pihan ulkolavoilla soi tänä kesänä livemusiikki laajalla skaalalla. Lavalla on kesäkauden aikana lähes 40 keikkaa, joissa esiintyvät muun muassa Huora, Cledos, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Rytmihäiriö, Jarkko Martikainen & Luotetut Miehet, Plutonium 74 sekä Steve ’n’ Seagulls.

Ranky Tanky – Get Funky

1.6. Helsinki

Yhdysvaltalainen Ranky Tanky esiintyy Savoy-teatterissa. Bändin musiikki on jazzvaikutteista, mutta kaiken perustana on traditionaalinen gullah-kulttuuri ja -kieli.

Rockfest

2.–4.6. Hyvinkää

Hyvinkään lentokentällä järjestettävää rockin suurjuhlaa vietetään niin kansainvälisten kuin kotimaisten kärkinimien kapellimestaroimana. Ohjelmaan on kiinnitetty muun muassa Iron Maiden, saksalainen hard rock -mammutti Scorpions, jenkkiyhtye Megadeth, skottikolmikko Biffy Clyro, elektronista rockia tarjoileva Bring Me The Horizon ja Nightwish.

Punk It Fest

4.6. Helsinki

Uusi festivaali järjestetään Kaisaniemenpuistossa. Luvassa on kansainvälinen ja laaja kattaus punkin legendoja sekä rockbändejä katujen varjoisilta puolilta. Festivaalin ikonisimpia nimiä on John Lydon Public Image Limited -yhtyeineen. Mukana on myös kalifornialainen bluesrockin lipunkantaja Rival Sons, Bob Mould, kanadalainen Fucked Up ja Ruts DC.

Louhela Jam

5.6. Vantaa

Koko perheen ilmainen musiikki- ja taidetapahtuma täyttää 30 vuotta. Päälavalla Jokiuomanpuistossa esiintyvät tänä vuonna Rangers, Zepikät 3.0 -lastenmusiikkiorkesteri, Jupiter Is Blue, The Backstabbers, Rohkeat Kuvat, The Meänland, The Empire Strikes, Liivit Boys yhdessä Petran kanssa sekä Dingo.

Whitesnake

6.6. Helsinki

David Coverdalen luotsaama rockyhtye Whitesnake esiintyy Helsingin jäähallissa osana Farewell World Tour -maailmankiertuettaan. Englannissa vuonna 1978 perustettu Whitesnake on julkaissut urallaan kaiken kaikkiaan 13 studioalbumia. Bändin mukana Helsinkiin tulee myös ruotsalaisyhtye Europe.

Yhdysvaltalainen pop-rockyhtye Hanson esiintyy Helsingin Kulttuuritalossa 8.6.

Hanson

8.6. Helsinki

Yhdysvaltalainen pop-rockyhtye Hanson saapuu keikkailemaan ensi kertaa Suomeen Red Green Blue -kiertueellaan. Keikka on Helsingin Kulttuuritalossa. Yhtye nousi maailman tietoisuuteen vuonna 1997 hitillään MMMBop.

Pasila Fest

10.–11.6. Helsinki

Ensimmäistä kertaa järjestettävä kaupunkifestivaali järjestetään Pasilan veturitalleilla. Esiintymässä ovat muun muassa Remu Plays Hurriganes, Tuomari Nurmio, Neumann Trio, Martti Servo & Napander, Tero Vaara, Johnny & The Dodgers ja Bombastico.

Kesärauha-festivaali järjestetään kolmatta kertaa. Kuvassa yleisöä Magenta Skycoden keikalla kesällä 2021.

Kesärauha

10.–12.6. Turku

Kolmatta kertaa järjestettävän Kesärauhan kattaus koostuu vaihtoehto- ja indiemusiikista sekä kansainvälisistä huippunimistä. Ohjelmistoa tähdittävät Jungle, folk-duo First Aid Kit, DJ Shadow, laulaja-lauluntekijä José González, Wolf Alice ja post-punk-yhtye Viagra Boys. Kesärauhan kotimaista kärkeä edustavat Olavi Uusivirta, Gasellit, Pariisin Kevät, Scandinavian Music Group, Vesta, Yeboyah sekä Ursus Factory. Monipuolisuutta ohjelmistoon tuovat Risto ja jazz-kokoonpano Linda Fredriksson Juniper.

Rock In The City

10.6.–20.8.

Kesällä 2019 lanseerattu festivaalikiertue kiertää usealla paikkakunnalla kesän aikana. Uutena kaupunkina mukana on Vantaa. Tapahtumia järjestetään myös Kuopiossa, Kouvolassa, Oulussa, Rovaniemellä, Keravalla ja Porissa. Esiintyjät vaihtelevat paikkakunnittain.

Gogol Bordello

11.6. Helsinki

Riehakkaista folkpunk-keikoistaan tunnettu Gogol Bordello saapuu esiintymään New Yorkista Helsingin Kulttuuritalolle. Lähes tauotonta kiertue-elämää jo kahden vuosikymmenen ajan viettänyt kokoonpano on julkaissut seitsemän studioalbumia, joista tunnetuimpia on läpimurtolevy Gypsy Punks.

Hanko Sommarfest

16.–18.6.

Hanko saa uuden festivaalin ensi kesänä, tähtinä muun muassa Veronica Maggio, Arttu Wiskari, Galantis, Antti Tuisku, Lauri Tähkä, Ida Paul & Kalle Lindroth ja JVG. Juontajina ja esiintyjinä nähdään Mikko Leppilampi sekä Krista Siegfrids.

Sideways-festivaali järjestetään Helsingin Nordiksella 16.-18.6. Tälläkin kertaa lavalle nouseva Ruusut esiintyi festivaalilla myös kesällä 2018.

Sideways

16.–18.6. Helsinki

Nordiksella järjestettävästä festivaalista löytyy indie-artisteja, poptähtiä, kiinnostavia tulokkaita ja vaihtoehtomusiikin kulttisuosikkeja. Mukana ovat muun muassa tanssimusiikin ja avantgardepopin uranuurtaja Róisín Murphy, indie-musiikkia elektropoppiin yhdistelevä Caribou, slacker-rockin tähti Mac DeMarco, post-rockbändi Mogwai sekä elektronisen musiikin yhtye The Avalanches. Suomalaisen popin etulinjaan sijoittuvat Vesala, Vesta, Ruusut ja Yeboyah. Lisäksi esiintymässä ovat Arppa, F, Jesse Markin, Kissa, Malla, Pambikallio, Rosa Coste ja Yona.

Eric Clapton

17.6. Tampere

Rock’n’rollin ja blueskitaran mestari Eric Clapton saadaan Suomeen kesäkuussa yli kymmenen vuoden tauon jälkeen. Hän esiintyy Tampereen Nokia-areenalla.

Deifestival

18.6. Seinäjoki

Deifestival palaa kahdeksan vuoden tauon jälkeen festivaalikartalle. Ideaparkiin kerääntyvät ruotsalainen soultähti Samuel Ljungblahd, Maksetut Viulut, Exit, Palo, Kristiina Brask ja Jippu.

Evanescence

19.6. Tampere

Yhdysvaltalainen raskaan rockin yhtye Evanescence esiintyy Nokia-areenalla. Solisti Amy Leen luotsaama yhtye tunnetaan hiteistään Bring Me to Life ja My Immortal.

Helsinki Blues Festival

19.6.

Kaisaniemenpuistossa järjestettävän tapahtuman pääesiintyjänä on kitaristi Jeff Beck. Tapahtumassa ovat mukana myös SF-Blues, Dave Lindholm esittää: Kynä & Kumppanit ja Iiro Rantala & Stadin Stuff.

Pyynikki-ilmiö

19.6.–21.8. Tampere

Pyynikki-ilmiö tuo Pyynikin kesäteatteriin musiikkia ja stand-upia. 19.6. esiintyy Vesterinen Yhtyeineen, 26.7. Ismo Leikola, 19.8. Suvi Teräsniska, 20.8. Juice Originals yhdessä Riku Niemisen kanssa sekä 21.8. Jarkko Ahola.

Kiss pysähtyy maailmankiertueellaan Helsinkiin.

Kiss

20.6. Helsinki

Maailman merkittävimpiin rock-yhtyeisiin lukeutuva yhdysvaltalainen Kiss jatkaa vuonna 2019 alkanutta ja uransa viimeiseksi jäävää End Of The Road -maailmankiertuettaan. Kiss esiintyy Helsingin jäähallissa.

Tom Odell

21.6. Helsinki

Brittiläinen laulaja-lauluntekijä konsertoi Helsingin Kulttuuritalolla. Sanoituksiin Odell on hakenut inspiraatiota rapista ja vienyt soundiaan kohti tummasävyisempää elektropoppia.

Himos Juhannus

23.–25.6. Jämsä

Juhannusfestivaaleilla esiin pääsee kotimaisia kärkinimiä ja kestosuosikkeja. Mukana ovat muun muassa Tehosekoitin, Antti Tuisku, JVG, Haloo Helsinki, Juha Tapio, Vesala, Sanni, Gettomasa, Portion Boys, Teflon Brothers ja Petri Nygård.

Helsinki Pride

27.6.–3.7.

Suomen suurimman ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuman teemana on tänä vuonna Kohtaamisia. Pride-viikko huipentuu kulkueeseen ja puistopiknikkiin.

Iskelmä Festivaali

30.6.–2.7. Jämsä ja Pori

Iskelmäfestivaaleja juhlitaan kahdessa eri kaupungissa. Juha Tapio, Kaija Koo, Behm, Suvi Teräsniska ja J. Karjalainen esiintyvät molemmilla paikkakunnilla. Himoksen kolmipäiväisillä festivaaleilla esiintyvät lisäksi Samuli Edelmann ja Popeda, Porin kaksipäiväisillä festivaaleilla Lauri Tähkä sekä monia muita artisteja.

Krapin Pajan puistokonsertit

30.6.–13.8. Tuusula

Krapin Pajan puistokonsertit järjestetään Krapin idyllisessä pihapiirissä isolla nurmialueella. Ohjelmistossa on muun muassa Erja Lyytinen, Olavi Uusivirta, Maija Vilkkumaa, Mariska, Anssi Kela, Von Hertzen Brothers, The 69 Eyes, Popeda, Happoradio, Michael Monroe ja Vesterinen Yhtyeineen.

Provinssi

30.6.–2.7. Seinäjoki

Törnävänsaaren festivaalialueella esiintyvät muun muassa Korn, Deftones, Pendulum Live, The Sounds, Architects, Opeth, Hassisen kone, Sunrise Avenue, Sanni, Vesala, Antti Tuisku, Hassisen kone ja Yeboyah. Festivaaleilla kuullaan niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin esiintyjiä elektronisesta musiikista metallipioneereihin.

Savonlinna Soi

30.6.–2.7.

Kaupunkifestivaaleilla Huwila-areenan lavalle nousevat Bonnie Tyler, The Rasmus, Vesala, Stig, Kolmas Nainen, Kalevauva.fi, Neon 2, Neljä Ruusua ja Aikakone. Tapahtuman ikäraja on 18 vuotta.

Raasepori Festival

1.–2.7.

Raasepori Festival soi Bulevardin puistossa Karjaalla. Esiintymässä ovat muun muassa Haloo Helsinki, Ressu Redford, Molly Sandén, The Sounds, Apocalyptica, Maija Vilkkumaa ja The Rasmus.

Tuska

1.–3.7. Helsinki

Suvilahdessa esiintyvät uusmetalliyhtye Korn sekä Kalifornian Sacramentossa perustettu vaihtoehtomusiikin uranuurtaja Deftones. Lavalle nousevat myös Mercyful Fate, Amorphis, Carcass, Kreator, Devin Townsend, Heilung, Beast In Black, Symphony X, Mokoma, Eluveitie, Vola, Lähiöbotox ja monta muuta metalliairuetta.

Weekend Festival

1.–3.7. Hämeenlinna

Weekend Festival tuo Hämeenlinnan Kantolan tapahtumapuistoon muun muassa Post Malonen, David Guettan, DJ Snaken, Stormzyn, Lil Tjayn, Aj Traceyn, Boy Pablon, Meduzan, Nina Kravizin, Rezzin ja Tove Lon. Festivaaliin on kiinnitetty myös kotimaisia artisteja, kuten JVG, Sanni, Pyhimys ja Pehmoaino.

Arja Koriseva esiintyi Seinäjoella Tangomarkkinoilla vuonna 2019. Hän nousee lavalle myös tänä kesänä.

Seinäjoen Tangomarkkinat

6.–10.7.

Seinäjoen tangomarkkinat koostuvat laulukilpailusta ja viihdekonsertista. Tangolaulukilpailun finaalin juontavat Susanna Laine ja HP Parviainen. Tangomarkkinoilla esiintyvät muun muassa Saara Aalto, Waltteri Torikka, Teemu Roivanen ja Arja Koriseva.

Sunrise Avenue

8.–9.7. Helsinki

Sunrise Avenue pääsee viimein hyvästelemään faninsa Thank You For Everything – The Final Tour -kiertueella. Yhtyeen keikat ovat kahtena peräkkäisenä päivänä Olympiastadionilla.

Wanaja Festival

8.–9.7. Hämeenlinna

Kotimaisia artisteja kokoava tapahtuma tuo Linnanpuistoon muun muassa Juha Tapion, Haloo Helsingin, Maija Vilkkumaan & Ystävät, Anna Puun, Vesalan, Behmin, Pyhimyksen, Olavi Uusivirran, Jonne Aaronin ja Mariskan.

Ruisrock

8.–10.7. Turku

Turun Ruissalon festivaaleilla lavalle nousevat muun muassa Martin Garrix, Major Lazer, Megan Thee Stallion, Playboi Carti, The Kid Laroi, indiepopmuusikko Girl in Red ja glamrock-yhtye The Ark. Festivaaleilla kuullaan myös kotimaisia tähtiä, kuten Antti Tuisku, Haloo Helsinki, Tehosekoitin, JVG, Abreu, Behm, Ellinoora ja Kaija Koo. Myös rap-artisti Hassan Maikal sekä R&B- ja soul-musiikin sanansaattajaksi nimetty Rosa Coste nousevat lavalle.

Pori Jazz

8.–16.7.

Festivaaleilla esiintyvät muun muassa John Legend, Gov’t Mule, Yola, Tinashe, Moses Sumney, Kenny Garrett and Sounds from the Ancestors, Mdou Moctar, Joel Ross ”Good Vibes”, Valtteri Laurell Nonet, Juhani Aaltonen Celebration, Dave Lindholm: Kynä & Kumppanit sekä Lady Blackbird.

Archipelago Sea Jazz

8.7.–6.8.

Festivaalisarja tuo jazztapahtumia neljään eri paikkaan eri ajankohtina. Jazzia kuullaan Kemiönsaaressa, Korppoossa, Turussa ja Maarianhaminassa. Ohjelma vaihtelee paikkakunnittain.

Iskelmäviikko

13.–17.7. Kiuruvesi

Iskelmäviikon ohjelmassa on konsertteja, tanssikursseja kaiken tasoisille tanssijoille ja kaksi laulukilpailua. Paikalla on myös karaoketeltta. Esiintymässä ovat muun muassa Laura Voutilainen, Vesterinen Yhtyeineen, Kake Randelin, Simo Silmu & Yölintu sekä Antti Ketonen.

Suomipop Festivaali

14.–16.7. Oulu ja Jyväskylä

Kotimainen musiikki valtaa samaan aikaan kaksi kaupunkia kolmeksi päiväksi. Molemmilla paikkakunnilla esiintyvät Juha Tapio, Tehosekoitin, Apulanta, Anna Puu, JVG, Arttu Wiskari, Kaija Koo ja Vesala.

Bättre Folk

15.–16.7. Hailuoto

Uuden musiikin ja kirjallisuuden ystäville on luvassa festivaali Bättre Folk heinäkuun puolivälissä. Tapahtuman esiintyjäkaartiin kuuluvat muun muassa Olavi Uusivirta, Vesta, Ursus Factory, Arppa, Jukka Viikilä, Nihkee Akka ja Sisko Savonlahti.

Ilosaarirock

15.–17.7. Joensuu

Ilosaarirockissa esiintyvät muun muassa Oasis-tähti Liam Gallagher, DJ ja tuottaja Alan Walker ja sinfonisen metallin yhtye Nightwish. Lavalla nähdään myös Ashnikko, australialainen Tones and I, irlantilainen rockyhtye Inhaler, rap-artisti A36 ja tanskalainen progekomeetta VOLA. Lisäksi esiintymässä on kotimaisia nimiä Erika Vikmanista Haloo Helsinkiin ja Tehosekoittimesta Blind Channeliin.

Mitäs Mitäs Mitäs -festivaali

15.–17.7. Urjala

Mitäs Mitäs Mitäs -festivaalin yksi tavoite on tuoda yleisöä lähemmäksi taiteen tekemistä. Kävijöillä on mahdollisuus osallistua taiteen tekemiseen muun muassa meditaatio-, laulu- ja jongleeraustyöpajoissa sekä luomalla yhteisötaidetta maalaamalla tai makrameetekniikalla solmeilemalla. Mitäksillä voi kuulla muun muassa ruotsinkielistä punkkia, elektroa, spiritual jazzia, spoken wordia ja taidepoppia. Festivaalin esiintyjinä ja taiteilijoina ovat muun muassa Detalji, Sturle Dagsland, Jori Sjöroos, Emma Valtonen, Recover Laboratory ja Rochelle Dietz.

Tammerfest

21.–23.7. Tampere

Tammerfest tuo Ratinanniemen festivaalipuistoon kotimaisia artisteja. Esiintymässä ovat muun muassa Tehosekoitin, Apulanta, Lauri Tähkä, The Rasmus, Popeda, Anna Puu, Mariska, Uniklubi, Sanni, Behm, Jonne Aaron, Anssi Kela ja Vesterinen Yhtyeineen.

Tikkurila Festivaali

21.–23.7. Vantaa

Vantaan Hiekkaharjun urheilupuistossa esiintyy kotimaisia artisteja. Lavalla nähdään Tehosekoitin, Apulanta, Juha Tapio, Antti Tuisku, Lauri Tähkä, Anna Puu, Pyhimys, Maustetytöt X Agents sekä Maija Vilkkumaa & Ystävät. Lisäksi lavalle nousevat Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Chisu, Erika Vikman, Irina, Jannika B ja Sami Yaffa.

Odysseus-festivaali järjestetään Lonnan saarella nyt toista kertaa. Vuosi sitten aurinko helli yleisöä.

Odysseus-festivaali

22.–24.7. Helsinki

Lonnan saarella toista kertaa järjestettävä Odysseus laajenee koko viikonlopun mittaiseksi kesätapahtumaksi. Ensimmäisiin esiintyjäjulkistuksiin lukeutuvat Makaya McCraven, Hailu Mergia, Etran de L’Aïr, Jukka Eskola Soul Trio with Timo Lassy, Marja Ahti, Olli Ahvenlahti New Quartet ja Timo Lassy & Teppo Mäkynen.

Uusi Tampere

22.–23.7.

Neljättä kertaa järjestettävä festivaali täyttää Hiedanrannan persoonallisen tehdasmiljöön. Mukana ovat herkkien melodioiden ja autotalliräminän yhdistävä 22-Pistepirkko, Pariisin Kevät, Scandinavian Music Group ja Buscabulla. Festivaali antaa myös pikkusormensa jazzille, kun Linda Fredriksson Juniper nousee lavalle. Karina-yhtyeestä tunnetun Karin Mäkirannan sooloprojekti Ada Aik on osa festivaalikattausta.

Queen & Adam Lambert

24.–25.7. Tampere

Rocklegenda Queen ja poptähti Adam Lambert saapuvat vetämään kiertueellaan kaksi keikkaa Tampereen Nokia-areenalla. Lavalle nousevat Queenin alkuperäisjäsenistä Brian May ja Roger Taylor.

Järvenpää Soi

4.–6.8.

Rantapuiston kolmipäiväisessä tapahtumassa esiintyvät muun muassa Lauri Tähkä, Kolmas Nainen, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Jason Donovan, Kaija Koo, The Baseballs, Antti Tuisku, Eppu Normaali, Blind Channel ja The Rasmus.

Tapsan Tahdit

4.–6.8. Nokia

Tapsan Tahdeilla on tarjolla kaiken ikäisille sopivaa maksutonta päiväohjelmaa sekä aikuiselle yleisölle suunnattuja maksullisia iltakonsertteja. Konserteissa esiintyvät muun muassa Erin, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani, Suvi Teräsniska ja Popeda. Tapsan Tahdeilla jaetaan myös Iskelmä-Finlandia.

Toto

4.–7.8.

Yhdysvaltalaisyhtye Toto heittää neljä keikkaa Suomessa osana kiertuettaan. Bändi esiintyy 4.8. Vaasa Festivalilla, 5.8. Tampereen Sorsapuisto Livessä, 6.8. Helsingissä Kaisaniemi Livessä ja 7.8. Turussa Toto in Concert -tapahtumassa. Toton perustajajäseniin lukeutuvan kitaristi Steve Lukatherin ja yhtyeen solistina toimineen Joseph Williamsin rinnalla nähdään basisti John Pierce, rumpali Robert ”Sput” Searight sekä kosketinsoittaja ja taustalaulaja Steve Maggiora.

Himos Metal Festival

5.–6.8. Jämsä

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Himos Metal Festival tuo rockin ja metallin eturivin yhtyeet Keski-Suomeen. Estradille pääsevät sinfonisen metallin edustaja Within Temptation, suomalaisesta mytologiasta biisejään ammentavan Amorphis ja Elize Rydin tähdittämän melodisen metallin yhtyeen Amaranthe. Lavalle nousevat myös Beast in Black ja Battle Beast. Tarjontaa täydentävät ruotsalaiset Pain ja Dynazty.

Rauma Blues

11.–13.8.

Lauteille nousevat laulaja Vanessa Collier Yhdysvalloista ja saksofonisti Kyla Brox Britanniasta. Blueskitarakuninkuutta pääkonsertissa edustaa yhdysvaltalainen Toronzo Cannon. Lisäksi esiintymässä ovat Pepe Ahlqvist & Tomi Leino Trio yhdessä Harri Taittosen kanssa sekä Honey B. & T-Bones yhdessä Palefacen kanssa.

Aura Fest

12.–13.8. Turku

Ruotsalaiset tähdet Zara Larsson ja Galantis saapuvat Turun Kupittaanpuistoon. Esiintyjäkaartista löytyvät myös Inna, JVG, Gettomasa, Mouhous, Cledos ja Bomfunk MC’s.

Knotfest

12.–13.8. Turku

Yhdysvaltalaisyhtye Slipknotin kehittämä festivaali saapuu ensimmäistä kertaa Pohjoismaihin. Kaksipäiväisillä raskaan musiikin festivaaleilla esiintyvät Nightwish, Slipknot, Lamb of God, Bring Me The Horizon, Arch Enemy, Stam1na ja Blind Channel.

Poppark Himos

12.–13.8. Jämsä

Uusi kaksipäiväinen festivaali on popin juhlaa. Esiintymässä ovat muun muassa Haloo Helsinki, Antti Tuisku, Vesala, Arttu Wiskari, Maustetytöt X Agents, Erika Vikman, Ressu Redford, Ellinoora, Abreu, Nelli Matula, Olli Halonen ja Viivi.

Solar Sound Festival

12.–13.8. Seinäjoki

Kaksipäiväistä festivaalia tähdittävät ruotsalaispoppari Zara Larsson ja elektronisen musiikin duo Galantis. Mukana on myös Inna, JVG, Gettomasa, Gasellit, Ellinoora ja William.

Flow järjestetään jälleen Suvilahdessa. Kuva kesältä 2019.

Flow

12.–14.8. Helsinki

Suvilahdessa järjestettävillä festivaaleilla esiintyy brittipoppari Damon Albarnin ja sarjakuvataiteilija Jamie Hewlettin luoma virtuaaliyhtye Gorillaz. Lisäksi festivaaleilla esiintyvät muun muassa Jarv Is…, Florence + The Machine, Jamie xx, Nick Cave & The Bad Seeds, Princess Nokia, Little Simz, Orchestra Baobab, Michael Kiwanuka, The Blessed Madonna, Arppa ja Vilma Jää.

Helsingin Juhlaviikot

12.8.–4.9.

Juhlaviikoilla nähdään huipputason tanssivierailuita sekä joukko kansainvälisiä tähtiorkestereita ja -artisteja. Helsinkiin saapuvat muun muassa Wayne McGregorin, Olafur Eliassonin ja Jamie xx:n Tree of Codes, brittiläinen Chineke! Orchestra sekä pianovirtuoosi Daniil Trifonov. Huvilan konserttisarjan avaavan Taylor Macin A 24-Decade History of Popular Music kuljettaa dragperinteen kautta matkalle populaarimusiikin ja kansalaisoikeuksien historiaan. Huvilassa esiintyvät myös Angélique Kidjo, Robert Finley, Agnes Obel, Low sekä Kurt Vile & The Violators. Tapiola Sinfonietta ja Yona pitävät yhteiskonsertin.

Blockfest

19.–20.8. Tampere

Ratinassa järjestettävillä festivaaleilla esiintyvät muun muassa yhdysvaltalaisräppäri Jack Harlow, Gettomasa, Bbno$, Central Cee, A36, Saint Jhn, virolainen Nublu sekä Dréya Mac.

Krapin puutarhajuhlat

19.–20.8. Tuusula

Krapin Paja lanseeraa kaksipäiväisen festivaalin, jossa esiintyjinä ovat J. Karjalainen, Kaija Koo, Reino Nordin ja Erin. Luvassa on monenlaisia kulttuuri- ja ruokaelämyksiä sekä pihalla että Krapin Pajassa, Mankelissa ja Krapihovissa.

Ed Sheeran esiintyi Brit Awards -gaalassa helmikuussa.

Ed Sheeran

20.–21.8. Helsinki

Brittitähti Ed Sheeran saapuu Eurooppaa halkovalla kiertueellaan vetämään kaksi keikkaa Olympiastadionille. Kiertue on nimeltään + - = ÷ x Tour. Ed Sheeran esiintyy yleisön keskelle sijoitettavalla 360-lavalla.

Vartiovuoren Venetsialaiset

25.–28.8. Turku

Turun Kesäteatteri täyttyy venetsialaisviikonloppuna livemusiikista. Neljänä päivänä kuullaan neljä keikkaa. Esiintyjinä ovat Suvi Teräsniska, Jarkko Ahola, Vesterinen Yhtyeineen ja Ismo Alanko.

Klassinen musiikki

Aino Acktén kamarifestivaali

18.5.–30.9. Helsinki

Kamarifestivaalin konserttisarja järjestetään Balderin salissa. Konserteissa esiintyvät muun muassa pianotaiteilija Janne Mertanen, jazzpianisti Aki Rissanen, Sibelius-viulukilpailun voittaja Christel Lee, alttoviulisti Sindy Mohamed, pianisti Laura Mikkola, viulisti Linda Lampenius ja sellisti Jaani Helander.

Kallion XII nykymusiikkipäivät

20.–22.5. Helsinki

Galleria Midorissa kuullaan kolmen päivän aikana avantgardea. Luvassa on teoksia seuraavilta säveltäjiltä: Philip Glass, Christian Wolff, Vinko Globokar, Christopher Hobbs, Tristan Murail, Hugh Shrapnel ja Howard Skempton.

Vaasan kuorofestivaali

26.–29.5.

Vaasan Kuorofestivaali järjestetään 28. kerran.Tapahtuman pääesiintyjinä nähdään akateeminen mieskuoro Akademiska Sångföreningen sekä laulukollektiivi Sabrina ja Saarten tyttäret. Tapahtumassa kuullaan yli 40 kuoroa eri puolilta Suomea.

Suvisunnuntain iltamusiikki -sarja

29.5.–14.8. Espoo

Espoon tuomiokirkon perinteinen Suvisunnuntain iltamusiikki -sarja pyörähtää jälleen käyntiin. Kesän ohjelma on erityisen urkupainotteinen. Tilaisuudet alkavat kello 19.00 ja niihin on vapaa pääsy.

Urkuyö & Aaria

2.6.–25.8. Espoo

Festivaali kokoaa taidemusiikin huippunimet Espoon tuomiokirkkoon joka torstai-ilta. Solistit Anu Komsi, Jenny Carlstedt, Tuomas Katajala, Johan Krogius ja Jussi Juola, Tapiola Sinfonietta ja Tapiolan Kamarikuoro esittävät kapellimestari Aapo Häkkisen johdolla Franz Schubertin teokset Messu Es-duuri sekä Intende Voci. Konserteissa esiintyvät myös Marjukka Tepponen, Kevin Greenlaw ja Laura Mikkonen. Lisäksi festivaaleilla kuullaan Kaija Saariahon Saarikoski-laulusarjaa. Luvassa on myös Leena Lehtolaisen kirjoittaman ja Timo-Juhani Kyllösen säveltämän monologioopperan kantaesitys sekä Vincent Dubois’n ja Pétur Sakarin urkuilta.

Helsingin Urkukesä

6.6.–31.8.

Konsertteja kuullaan ympäri Helsingin eri kirkkoja. Konsertit ovat maanantai-, keskiviikko-, ja sunnuntai-iltaisin. Lisäksi arkisin on päiväkonsertteja. Konserteissa esiintyy niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin urkutaiteilijoita.

Naantalin Musiikkijuhlat

7.–18.6.

Musiikkijuhlilla vietetään Arto Noraksen 80-vuotisjuhlaa, ja lavalle astuu 14 kotimaista ja ulkomaista tähteä Turun filharmonisen orkesterin solisteiksi. Ohjelma koostuu Bachin, Mozartin, Aulis Sallisen sekä Krzysztof Pendereckin sävellyksistä. Pianisti Barry Douglas esiintyy Sinfonia Lahden kanssa. Musiikkijuhlilla kuullaan myös baritoni Tommi Hakalan tulkinta Schubertin Winterreisesta sekä Ralf Gothónin Views of Life -pianokonsertto kahdelle pianistille. Luvassa on myös kirkko-ooppera Ende und Beginn.

Tapiolan kirkon kesäkonserttisarja

7.6.–16.8. Espoo

Tapiolan kirkon kesäkonserttisarjassa musiikki raikaa tiistaisin puolen päivän aikaan. Kesän aikana esiintyvät muun muassa Kamarikuoro Gloria, urkuri Liisa Malkamäki, Crusell-trio, Paddington Trio, Clarinet4, kitaristi Santeri Rautiainen, urkuri Aleksanteri Wallius ja Tapiolan kuoro.

Metrolla musiikkiin -kesäkonsertit

7.6.–23.8. Helsinki

Metrolla musiikkiin -kesäkonsertit järjestetään kesätiistaisin metroradan varrella olevissa kirkoissa kello 19. Konserteissa on klassista, kirkkomusiikkia ja kevyempää musiikkia.

Hiljaisuus-festivaali

8.–12.6. Kittilä

Monitaiteinen Hiljaisuus-festivaali järjestetään Kaukosen kylässä Kittilässä. Festivaaliohjelmisto tuo yhteen erityisesti nykysirkuksen ja klassisen musiikin teoksia ja tekijöitä. Festivaalia järjestää kittiläläinen Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry. Tapahtumapaikkoina toimivat Kaukosen Työväentalo ja Urheilutalo, Ojanperän halli sekä paikalliset pirtit ja tuvat Kaukosessa.

Laurin päiväkonsertit -kesäkonserttisarja

9.6.–4.8. Vantaa

Vantaan Pyhän Laurin kirkon kesäkonserttisarja jatkuu tänä kesänä. Torstaisin kello 12 alkavat ja noin kolme varttia kestävät konsertit tarjoavat kattauksen musiikin eri lajityyppeihin.

Musiikkia! Ruovesi

29.6.–3.7.

Musiikkia! Ruovesi kokoaa kamarimusiikin huippunimiä. Konserteissa kuullaan mm. Sibeliuksen pianoteoksia sekä kamarimusiikin klassikoita. Esiintyjinä ovat muun muassa sellisti Senja Rummukainen, viulisti Tami Pohjola ja pianisti Mackenzie Melemed.

Iitin musiikkijuhlat

15.–18.6.

Musiikkijuhlilla esiintyy muun muassa Mikkelin kaupunginorkesteri Okko Kamun johtamana. Mukana on myös Andres Mustonen, Antti Suoranta, Arja Saijonmaa, Tarmo Anttila, Eero Lehtimäki ja Laura Mikkola.

Aava-festivaali

1.–3.7. Turku

Aava-festivaali on uusi monitaiteellinen ja kaksikielinen kamarimusiikkifestivaali Turun saaristossa. Festivaali yhdistää taiteen kesäiseen saaristotunnelmaan, tuo esiin nuoria taiteilijoita ja antaa tilaa tähän asti huomiotta jääneille säveltäjille. Musiikin lisäksi festivaalilla koetaan myös tanssi-, kuva- ja elokuvataidetta. Vuoden 2022 festivaalin teemana on Toive.

Kroatian kansallisteatteri esittää Savonlinnan Oopperajuhlilla muun muassa Harlekiinin. Kuvassa Serena Ferraiuolo & Giulio Settimo.

Savonlinnan Oopperajuhlat

1.7.–31.7.

Tänä kesänä Oopperajuhlien ohjelmistossa ovat Aida, Tosca, Carmen, Harlekiini ja Gianni Schicchi. Baritoni Ludovic Tézier ja ranskalaissopraano Cassandre Berthon laulavat yhteisessä resitaalissa.

Mikkelin Musiikkijuhlat

2.–8.7.

Santtu-Matias Rouvali tuo Lontoon filharmonisen orkesterin Mikkeliin. Solisteina ovat Pekka Kuusisto ja Varsovan Chopin -kilpailun voittaja Bruce Liu. Muita festivaalin kärkinimiä ovat muun muassa virolainen Jaan-Eik Tulve, Janoska Ensemble, puolalaiset Equilibrium-jousikvartetti ja viuluvirtuoosi Adam Baldych.

Mäntyniemen kartanon Latosoitot

8.–10.7. Kitee

Kolmatta kertaa järjestettävissä Latosoitoissa esiintyvät muun muassa alttoviulisti Hanna Hohti, sellisti Markus Hohti, viulisti Pekka Kuusisto, pianisti Tiina Karakorpi, pianisti Emil Holmström ja kansanmuusikko Maija Kauhanen.

Kuhmon Kamarimusiikki

10.–23.7.

Kahden viikon aikana kuullaan lähes 60 konserttia Kuhmossa ja Kajaanissa. Teemana on Illuusion taide. Mukana on Outi Tarkiaisen kantaesitys. Esiintymässä ovat muiden muassa pianistit Natacha Kudritskaya ja Heini Kärkkäinen, viulistit Priya Mitchell, Daniel Rowland ja Elina Vähälä, alttoviulistit Yuval Gotlibovich ja Gareth Lubbe, sellistit David Cohen, Tuomas Lehto ja Joona Pulkkinen sekä huilisti Janne Thomsen.

Kesävirratsoi

14.–17.7.

Virroilla järjestettävän musiikkijuhlan ohjelmassa on kevyen ja klassisen musiikin konsertteja. Pääkonsertissa esiintyy Apocalyptica. Lisäksi musiikkijuhlilla esiintyvät Risto Lauriala, Valeria Resjan, Iiris Piri, Maria Morfin Venäläinen, Knipi sekä Joe Vestich Band featuring John Inmon.

Kangasniemen Musiikkiviikot

15.–24.7.

Musiikkiviikkojen ohjelma koostuu Kangasniemen laulukilpailuista sekä konserteista. Ohjelmasta löytyy maksullisia ja maksuttomia tapahtumia eri ikäisille, esimerkiksi koko perheen osallistava musiikkimatka sekä Seella Sellan ja Helsingin filharmonisen kuoron yhteinen teos.

Villa Salmenrannan kesäkonsertit

18.–21.7. Oulu

Konserttisarjassa esiintyvät muun muassa baritoni Henri Tikkanen, pianisti Elias Miettinen, pianisti Hannu Alasaarela, viulisti Elina Viitasaari, sellisti Heikki Takkula, pianisti Maija Väisänen, viulisti Eriikka Maalismaa, pianisti Mirka Viitala ja pianisti Eeva Havulehto. Luvassa on muun muassa oopperan ja operetin helmiä, Sibeliusta, Boulangeria, Saint-Saënsiä, Schubertia ja Farrencia.

Koivu ja tähti -festivaali

20.–27.7. Lohja

Kuudennen kerran järjestettävä festivaali tuo Karjalohjan Seuraintaloon ja Karjalohjan kirkkoon esiintyjiä. Konserteissa esiintyvät muun muassa pianisti Laura Mikkola, viulisti Linda Lampenius, sellisti Jaani Helander, viulisti Petteri Iivosen, pianisti Ossi Tanner, viulisti Iskandor Komilov, harpisti Floraleda Sacchi ja viulisti Christel Lee, alttoviulisti Sindy Mohamed sekä sellistit Jonathan Roozeman ja Lauri Rantamoijanen.

Crusell-viikko

23.–30.7. Uusikaupunki

Crusell-viikon teemana on Kultainen 20-luku, ja ohjelmistossa on musiikkia muun muassa Natsien ”kiellettyjen” listalle joutuneilta säveltäjiltä. Festivaalin kohokohtia kamarimusiikin lisäksi ovat kabaree-esitykset sekä Waltteri Torikan ja Lappeenrannan kaupunginorkesterin konsertti.

Meidän Festivaali tuo musiikkia Tuusulanjärven rannoille. Kesällä 2021 rantakallioilla soitti Glenn Kotche.

Meidän Festivaali

24.–30.7. Järvenpää & Tuusula

Kamaritaidetapahtuma Meidän Festivaali tuo jälleen koko joukon aikamme kiinnostavinta taidetta ja uteliaimpia taiteen tekijöitä yleisön kosketusetäisyydelle Tuusulanjärven rannoille. Festivaalin kansainvälisiksi vieraiksi saapuvat yhdysvaltalainen laulaja-säveltäjä-viulisti Caroline Shaw ja lyömäsoitinyhtye Sō Percussion.

Lemin musiikkijuhlat

28.–31.7.

Lemin musiikkijuhlilla kuullaan muun muassa Kuulan, Sibeliuksen ja Brahmsin liedhelmiä, kun Arttu Kataja ja Paulina Tukiainen astuvat lavalle. Festivaaleilla esiintyvät myös mezzosopraano Tuija Knihtilä, basso Erik Rousi sekä nuoret sellotaiturit Maria Morfin Venäläinen ja Alli Mankkinen. Ohjelmaa löytyy myös yleisön pienimmille, kun kuullaan Nuken tarina -musiikkisatu.

Pellingin musiikkipäivät

4.–7.8. Porvoo

Pellingin saaristossa järjestettävässä kamarimusiikkitapahtumassa esiintyvät muun muassa Emma Salokoski & Jarmo Saari duo, Kamus-kvartetti, pianistit Kirill Kozlovski ja Emil Holmström, Olga Heikkilä, mezzosopraano Monica Groop, tenori Jussi Myllys ja baritoni Aarne Pelkonen. Jan Söderblom johtaa Förklädd gud -konsertin, jossa esiintyvät Suomalainen kamariorkesteri, Key ensemble, sopraano Helena Juntunen ja baritoni Gabriel Suovanen.

Turun musiikkijuhlat

15.–28.8.

Turun musiikkijuhlilla on kattaus klassista musiikkia ja poppia. Hollywoodin monitaiturin John Malkovichin tähdittämän The Infernal Comedy -teoksen pohjana on tositapahtumiin perustuva tarina sarjamurhaaja, naistenmies ja kirjailija Jack Unterwegeristä. Malkovich on Unterwegerin roolissa. Näytelmän kaksi sopraanoa Chen Reiss ja Susanne Langbein esittävät eri säveltäjien aarioita, jotka kertovat Unterwegerin tunnetiloista. Musiikkijuhlien muissa konserteissa kuullaan tenori Juan Diego Flórezia, basso Matti Salmista, mezzosopraano Lilli Paasikiveä, sopraano Mari Paloa, Wagner-sopraano Lise Davidsenia, pianisti Leif Ove Andsnesia, sopraano Nadine Sierraa ja baritoni Thomas Hampsonia. Pianisti Paavali Jumppanen konsertoi Paimion parantolassa.

Sibelius-festivaali

31.8.–4.9. Lahti

Viron festivaaliorkesteri saapuu konsertoimaan virolaiskapellimestari Paavo Järven johdolla festivaalille. Orkesteri soittaa Sibeliuksen toisen sinfonian ja Lemminkäis-sarjan. Sinfonia Lahti esiintyy Dalia Stasevskan johdolla kolmessa konsertissa. Ohjelmistossa ovat muun muassa Pan och Echo, Pelléas ja Mélisande, Metsänhaltija ja Snöfrid. Uutena festivaaliohjelmana on Soiva metsä -perhekonsertti.

Tanssi

Helsingin kansainvälinen balettikilpailu

31.5.–6.6.

Nuoret ja lahjakkaat huipputanssijat ympäri maailmaa saapuvat kilpailemaan sekä klassisen baletin että nykytanssin taidoissa Suomen kansallisoopperassa ja -baletissa. Neljän vuoden välein järjestettävässä kilpailussa on kaksi sarjaa: juniorisarja 15−19-vuotiaille ja seniorisarja 20−25-vuotiaille tanssijoille.

Kuopio Tanssii ja Soi

15.–21.6.

Nykytanssifestivaaleilla nähdään muun muassa israelilaiskoreografien Emanuel Gatin ja Adi Boutrousin koreografiat, festivaalilla aiemminkin vierailleen Alan Lucien Øyenin sekä eteläkorealaisen avantgardistitaiteilija Eun-Me Ahnin teokset, jotka viestivät yhteisöllisyyden tärkeydestä. Lisäksi ohjelmasta löytyy Marcos Moraun yhdeksälle naistanssijalle luoma teos, ranskalaisen Aurélien Boryn luoman esitys-installaatio Corps Noir sekä Sanni Giordanin työryhmän Mostly Mass -teos Kinetic Orchestran esittämänä.

Täydenkuun tanssit

19.–23.7. Pyhäjärvi

Täydenkuun tanssit -festivaalin pääohjelmistossa on teoksia kotimaisilta ja kansainvälisiltä vierailta. Esiintymässä ovat Dongha Lee, Mehdi Farajpour, Compagnie Xuan Le ja Cie Linga. Kotimaisten teoksien tekijöinä ja esittäjinä ovat Tommi Kitti, Valtteri Raekallio, Gruppen Fyra sekä Auraco.

Kyösti Mäkimattila esiintyy Himoksen lavatanssifestivaaleilla.

Lavatanssifestarit

26.–27.8. Jämsä

Himoksen lavatanssifestivaaleilla esiintyvät Kyösti Mäkimattila & Varjokuva, Taikakuu, Hurma, Sinitaivas, Teemu Roivainen & Energia, Neitoset sekä Weranta. Lavatanssimusiikin ja tanssimisen ystäville tarjotaan myös lavatanssiopetusta ja karaokea. Tanssit pyörähdellään tapahtumateltassa, johon rakennetaan noin 2 000 neliömetrin kokoinen tanssilattia.

Teatteri

Krapin kesäteatteri

2.6.–27.8. Tuusula

Krapin kesäteatterin ohjelmistossa on Ray ja Michael Cooneyn Voi veljet -menestysfarssi. Ake ja Linda odottavat innoissaan sosiaalityöntekijää kylään arvioimaan heidän kelvollisuuttaan vanhemmiksi. Aken veljet Make ja Pera tarjoavat auliisti apuaan, jotta ilta onnistuisi, mutta aiheuttavat hämärähommillaan enemmän hämminkiä kuin helpotusta. Näytelmän ohjauksesta vastaa Mika Nuojua.

Emma-teatteri

3.6.–13.8. Naantali

Miestä näkyvissä -komedia pohjautuu Marja Kankaan vuonna 2020 julkaistuun samannimiseen esikoisromaaniin. Tragikomedian pääroolissa Sirkkuna nähdään Linda Wiklund ja näytelmän ohjaa Satu Rasila. Sirkun aviomies jättää hänet juuri, kun nainen haaveilee lapsesta ja ikuisesta onnesta. Hermoromahdusta seuraa vimmainen itsensä etsiminen. Esitys on suunnattu aikuisille.

Kangasalan kesäteatteri

8.6.–19.6.

Kangasalan kesäteatterissa nähdään ranskalaisen Gilles Dyrekin käsikirjoittama Vaimoni on toista maata. Kyseessä on hulvaton ja vauhdikas komedia, jossa on sopivassa suhteessa vauhtia ja seesteisempiä kohtia. Lisäksi yllätyskäänteitä satelee tuon tuosta.

Kirkaa esittää Voice of Finland -kisastakin tuttu valovoimainen tähti Ilari Hämäläinen.

Ruissalon kesäteatteri

8.6.–21.8. Turku

Ruissalon Kesäteatterissa esitetään Hetki lyö -musikaalia, jossa kuljetaan Kirka Kirill Babitzinin vanavedessä 60-luvulta aina 2000-luvulle asti. Kirkaa esittää Ilari Hämäläinen. Musikaalissa kuullaan ikimuistoisia kappaleita, kuten Hetki lyö, Leijat, Hengaillaan ja Surun pyyhit silmistäni.

Kirjurinluodon kesäteatteri

9.6.–9.7. Pori

Kirjurinluodon Kesäteatterissa esitetään Mika Waltarin klassikko Gabriel tule takaisin. Näytelmä on sydämetön komedia kiihkeästä rakkaudennälästä ja röyhkeästä rahanahneudesta. Rooleissa nähdään muun muassa Sari Havas, Marja Packalén, Mira Luoti ja Ville Keskilä. Näytelmän ohjaa Miika Muranen.

Pyynikin kesäteatteri

13.6.–30.6. ja 7.7.–13.8. Tampere

Pyynikin kesäteatterin ohjelmistossa on kesäkuussa musikaali ja heinä–elokuussa komedia. Nuorisomusikaali Groove on tähän päivään sijoittuva rakkaustarina, jossa seikkaillaan aikuisuuden kynnyksellä ja isojen valintojen äärellä. Näytelmä on Pyynikin teatterin ja Tampereen yhteiskoulun lukion yhteistuotanto. Näyttämöllä nähdäänkin liki kuusikymmentä ilmaisutaitoa opiskelevaa lukiolaista ja ammattinäyttelijät Lari Halme, Petra Karjalainen ja Verneri Lilja. Heinäkuussa ensi-iltansa saava Sirkku Peltolan komedia Suomen Hevonen on hauska ja terävä kuva Suomen maaseudusta. Näytelmä tapahtuu kuvitteellisessa Kimasen kylässä vuonna 2000. Näytelmässä esiintyvät muun muassa Tuire Salenius, Miia Selin ja Aimo Räsänen.

Suomenlinnan kesäteatteri

14.6.–31.8. Helsinki

Ryhmäteatteri esittää kesällä William Shakespearen Kuten haluatte -näytelmän. Lämminhenkisessä musiikillisessa komediassa säkeet ja sulosoinnut täyttävät kuulijansa lämmöllä, kutsuvat antamaan anteeksi, nauramaan ja iloitsemaan. Ardenin metsässä harva asia on sitä, miltä ensiksi näyttää. Luonnon voima riisuu keinotekoiset julkisivut ja narrit puhuvat viisaasti siitä, mitä viisaat tekevät narrimaisesti. Näytelmän ohjaa Jussi Nikkilä.

Heinolan kesäteatteri

16.6.–27.7.

Sari Siikanderin ohjaamassa Flirttikurssi-näytelmässä ryhmä kuusikymppisiä miehiä ja naisia ilmoittautuu kansalaisopiston flirttikurssille oppimaan, miten valloitetaan kumppani. Ryhmän opettajana häärivän Jarin opetusmetodit herättävät epäilyksiä, ja kurssilaisissa alkaa kyteä kansalaisopistokapina. Onnistuisiko flirttailu sittenkin parhaiten ihan omin neuvoin? Rooleissa nähdään Anu Sinisalo, Ilmari Saarelainen, Jaana Saarinen, Jonna Järnefelt, Emilia Sinisalo, Kristo Salminen, Pentti Helin ja Mikko Virtanen.

Olli Tulkki, Taneli Läykki, Patrik Hvitsjö ja Joel Mäkinen esiintyvät Dingo-musikaalissa.

Rauman kesäteatteri

16.6.–6.8.

Raumalla nähdään kesällä Dingo-musikaali. Pertti ”Nipa” Neumannia näyttelee Joel Mäkinen. Muissa rooleissa ovat esimerkiksi Eppu Salminen, Sinikka Salminen ja Eleonoora Kauhanen. Näytelmän ovat käsikirjoittaneet Kaisa Kuikkaniemi ja Otto Kanerva.

Naisvuoren kesäteatteri

21.6.–30.7. Mikkeli

Mikkelin kesäteatterikesä tarjoaa Mitä kuuluu Marja-Leena? -musiikkikomedian. Mikko Kivisen ja Otto Kanervan näytelmässä Joukon nuoruudenrakkauden kaipuu vie seikkailuun halki Suomen aina Turkmenistaniin asti. Rooleissa nähdään Teijo Eloranta, Kalle Pylvänäinen, Marko Nurmi, Tarja Matilainen ja Päivi Pylvänäinen.

Nilsiän Louhosareena

21.6.–9.7.

Louhosareenalla nähdään kesällä Teuvo Pakkalan klassikko Tukkijoella. Näytelmässä kuullaan alkuperäismusiikin lisäksi tuoreempia hittejä 50-luvulta nykypäivään. Päärooleissa loistavat muun muassa Kai “Kuju” Hyttinen, Jon-Jon Geitel, Antti Niskanen ja Marja-Liisa Kuosmanen. Ohjauksesta vastaa Mikko Rantaniva ja musiikista Timo Kärkkäinen.

Kievarin kesäteatteri

23.6.–6.8. Äänekoski

Teatteri Eurooppa Neljän Simpauttaja on hirtehinen musiikkinäytelmä ihmisistä halujensa, toiveidensa ja unelmiensa ristiaallokossa. Pääroolissa Simpauttajana nähdään Pertti Koivula. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Neija Välilä ja Jari Silventoinen sekä vierailijat Emil Kihlström ja Aaro Vuotila. Näytelmän dramatisoi ja ohjaa Antti Lattu.

Imatran kesäteatteri

28.6.–31.7.

Romanttinen musiikkikomedia Niin paljon kuuluu rakkauteen kertoo paluumuuttaja Reetasta, joka pitää kyläkauppa Kylänonnea kotiseudullaan Etelä-Karjalassa. Läheinen Suurostari vie asiakkaita, mutta tilanteeseen saapuu sekä pelastajia että romantiikkaa. Rooleissa vierailevat Kirsi Ylijoki, Aarni Kivinen, Miikka Wallin, Leena Rousti ja Vilma Kinnunen. Laulajalegenda Fredin tunnetuimmat hitit rytmittämät tapahtumia.

Hämeenlinnan uusi kesäteatteri

29.6.–13.8.

Mitä kuuluu Marja-Leena? -musiikkikomedia nähdään tulevana kesänä Hämeenlinnan uudessa kesäteatterissa. Näytelmässä päähenkilö tajuaa, että on koko elämänsä kaivannut nuoruuden rakastettuaan. Hän päättää etsiä Marja-Leenan käsiinsä ja niin alkaa seikkailu halki kesäisen Suomen. Etsintämatkalla joudutaan mitä käsittämättömämpiin tilanteisiin.

Löytänän kesäteatteri

1.–17.7. Viitasaari

Ensimmäistä teatterikesäänsä juhliva Löytänän kesäteatteri esittää Onnennumerot-komedian. Näytelmä kertoo Senni-mummosta, jonka muisti alkaa temppuilla. Onni potkaisee Senniä ja Lotto-voittorivi osuu vihdoin kohdalle, mutta pahaksi onneksi voittokuponki pääsee hukkumaan. Lavalla nähdään Juha Varis, Helena Vierikko, Anna-Leena Sipilä, Pirjo Määttä ja Heikki Pitkänen.

Meri Oulun kesäteatteri

6.–23.7.

Kolmas pyörä -musiikkikomedia on tunnettujen suomalaisten hittien täyttämä mukaansa tempaava tarina “Saarasta”, joka etsii rakkautta nettideittailun villistä maailmasta. Tinder, EliittiKumppani, Match, Be2, mistä ja miten tietää missä ja kuka on se oikea? Lavalla loistavat muun muassa Sofia Arasola, Ernest Lawson, Janne Kallioniemi ja Eelis Saurio. Näytelmän käsikirjoituksen takana ovat Jani Karvinen, Sami Hintsanen ja Ville Pusa.

Taaborin Kesäteatteri

14.–30.7. Nurmijärvi

Taaborin Kesäteatterissa nähdään klassikkosatu Keisarin uudet vaatteet. Ikuisesta uhmaiästään voimaantuva aurinkoinen itsevaltias rakastaa herkkuja, upeita vaatteita ja kaikkea kimaltavaa. Omaan napaan tuijottelu käy kuitenkin monin tavoin kalliiksi, ja keisarin tulee aika kohdata totuus. Pääroolissa on Sanna Stellan.

Black & White Theatre Festival

19.–23.7. Imatra

Yksi Suomen kansainvälisimmistä teatterifestivaaleista järjestetään Imatralla. Viisipäiväisen festivaalin teemana Koronan jälkeinen teatteri. Festivaaleilla esiintyy muun muassa Lontoosta saapuva Akram Khan Company soolotanssiesityksellä Chotto Xenos, joka pohtii sotaa ja siihen liittyvää tarinallisuutta.

Bastionin Kesäteatteri

10.–21.8. Hamina

Bastionin kesäteatterissa nähdään tulevana kesänä ranskalaisen Gilles Dyrekin käsikirjoittama Vaimoni on toista maata. Kyseessä on nokkela komedia, jossa kotijuhlat muuttuvat kaaokseksi pienen väärinkäsityksen kasvaessa valtaviin mittasuhteisiin. Lavalla nähdään Vuokko Hovatta, Maija Siljander, Iikka Forss ja Antti Peltola.

Kirjallisuus ja elokuva

Annikin Runofestivaali

11.6. Tampere

Annikin Runofestivaalin teemana on Jättiläisten hartioilla. Teeman kautta tutkitaan aiempien runoilija- ja taiteilijapolvien vaikutusta omaan aikaamme. Luvassa on kotimaisia ja ulkomaisia runoesiintyjiä, esikoisrunoilijatapaaminen, proosataukoja, musiikkia, ohjelmaa lapsille ja taidenäyttelyitä. Esiintyjinä ovat muun muassa Flying Words Project, Imogen Stirling, Ghayath Almadhoun, Elías Knörr, Marja-Leena Mikkola & Kielo Kärkkäinen, Ursus Factory, Sanni Purhonen, Heli Laaksonen & Harri Hertell, Antti Paalanen, Pertti Seppälä, Pelle & Romantiks ja Johanna Venho.

Valentin Vaala -elokuvafestivaalin ohjelmisto julkaistaan kevään aikana. Kuvassa Sirkka Sari ja Olavi Reimas elokuvassa Rikas tyttö.

Valentin Vaala -elokuvafestivaali

30.6.–3.7.

Elokuvafestivaali tuo Suomi-filmin nostalgian maaseudulle. Vaalan historiallinen Veturitalli muuntuu satapaikkaiseksi elokuvateatteriksi, jossa esitetään neljänä päivänä viisitoista Vaalan elokuvaa. Tämän kesän festivaalin teema on legendat. Festivaaleilla esitellään kulta-ajan elokuvan valovoimaisimpia tähtiä, mutta myös heidän varjoonsa jääviä muita elokuvatyöntekijöitä.

Vanhan kirjallisuuden päivät

1.–2.7. Sastamala

Kirjallisuuspäivien teemana on tänä vuonna ääni. Asiaa pohditaan monelta eri kantilta. Kenen ääni kuuluu kirjallisuudessa? Miten äänikirjat muuttavat kirja-alaa? Ohjelmassa on kirjailijahaastatteluja, kirjahuutokauppa, runonlausuntaa ja lapsille suunnattua ohjelmaa. Haastatteluissa muun muassa Marisha Rasi-Koskinen, Jari Olavi Hiltunen, Jani Saxell, Timo Malmi, Tiina Raevaara ja Aleksi Wilenius.

Finncon

8.–10.7. Espoo

Suomen suurin tieteis- ja fantasiakirjallisuuden tapahtuma palaa koronavuosien jälkeen. Tänä vuonna teemana on toivo. Kunniavieraiksi on kutsuttu kirjailija Magdalena Hai, kirjailija ja tutkija Malka Older, fandom-aktiivi Marianna Leikomaa sekä kirjailija Marko Hautala. Ohjelmassa on perinteiseen tapaan keskusteluja, esitelmiä, juhlia, naamiaiset, taidenäyttely ja myyjäiset. Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös akateeminen ohjelma, jossa käsitellään uusinta tieteis- ja fantasiakirjallisuuden tutkimusta.

Volter Kilpi Kustavissa

13.–17.7.

Kirjallisuusviikoilla esiintyjinä ja luennoimassa ovat muun muassa näyttelijä Seela Sella, kirjailija Emmi Itäranta, näyttelijä Heikki Herva, kirjailija Juha Hurme, säveltäjä Osmo Tapio Räihälä, tanssija-koreografi Tiina Lindfors, teatteri- ja elokuvaohjaaja sekä tutkija Teemu Mäki, tanssitaiteilija Metsälintu Pahkin ja taiteilija Raisa Omaheimo. Ohjelmassa on myös Maria Jotunin novellikokoelmaan perustuva näytelmä Kun on tunteet sekä stand-upia, dragia ja burleskia yhdistelevä Punch Up! Resistance & Glitter -klubi.

Savonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali

18.–21.8.

Monitaiteisen luontoelokuvafestivaalin ohjelmistossa nähdään luonto- ja ympäristöaiheisia elokuvia, keskusteluja, musiikkia, ulkoilmanäytöksiä ja taidetta. Ohjelmaa on koko perheelle.

Didrichsenin taidemuseossa tutustuaan Hannu Palosuon tuotantoon.

Näyttelyt

Didrichsenin taidemuseo

21.5.–21.8. Helsinki

Kesällä Didrichsenin taidemuseossa voi käydä tutustumassa Hannu Palosuon tuotantoon. Näyttely You Live With Me esittelee kuvataiteilija Hannu Palosuon tuoreita teoksia: maalauksia, veistoksia, astioita ja lasimaalauksia. Museossa on esillä 21.8. asti myös kokoelmanäyttely Taide ja henkisyys.

Fiskars Village Art & Design Biennale

22.5.–4.9. Raasepori

Toista kertaa järjestettävässä tapahtumakokonaisuudessa etsitään uudenlaisia ajatuksia taiteen ja muotoilun liitoskohdista. Ohjelmistossa on kolme päänäyttelyä: Anniina Koivun ja Andrea Caputon Knots & Knits -näyttely, kahdeksasta puisesta minitalosta koostuva Arkkitehdin talo -kokonaisuus sekä taiteilijaosuuskunta Onoman Hidden-kesänäyttely.

Taidekeskus Antares

24.5.–4.9. Kouvola

Taidekeskuksessa on kesän aikana monta näyttelyä. 24.5.–23.6. Kuudes kohtaaminen -ryhmänäyttelyn taiteilijat ovat Kirsi Autio, Minna Bengs, Anne-Mari Heiskanen, Tarja Bruun-Järvenpää, Juhani Järvinen, Kirsti Nenye, Kristiina Pellinen ja Hanne Ronkanen. 4.6.–28.8. on Meijerin metsä, ympäristötaiteen ryhmänäyttely. 2.7.–31.7. on Valetaiteen näyttely, jonka järjestäjänä on Monitaiteellinen luomisyhteisö MOLU ry. 5.8.–4.9. on Anna Neizvestnovon näyttely Shadows of the Socialist Realism.

Kulttuurikeskus Poleenin kesänäyttely

26.5.–14.8. Pieksämäki

Muotitaiteilija Jukka Rintalan Elämän juhla -näyttely on osa hänen 45-vuotistaiteilijavuottaan. Esillä on Jukka Rintalan uniikkipukuja, joissa näkyy hänen taitonsa yhdistää eri materiaaleja keskenään. Vahva viiva ja toisaalta kepeys ovat tunnusomaisia piirteitä hänen puvuissaan ja maalauksissaan, joita on runsaasti mukana näyttelyssä.

Hotelli- ja ravintolamuseo

3.6.–14.8. Helsinki

Kuvataiteilija Riiko Sakkisen taide tekee intervention Hotelli- ja ravintolamuseon näyttelyihin. Molotov Cocktail Happy Meal -interventio ei käsittele ruokaa ja juomaa ravintona vaan keskittyy pakkauksiin, jotka toimivat propagandana.

URB-festivaali

3.–12.6. Helsinki

URB-festivaali on Kiasma-teatterin vuodesta 2000 lähtien järjestämä jokakesäinen kaupunkitaiteen ja -kulttuurin festivaali, joka esittelee muuttuvan kaupunki- ja nuorisokulttuurin vaikutusta nykytaiteen eri muotoihin. Ohjelmistossa on muun muassa meksikolais-chileläisen koreografi Amanda Piñan tanssiteos Frontera I Border – a Living Monument, Dafna Maimonin osallistava performanssi Orient Express Yourself ja SERAFINE1369:n teos I I I (something flat, something cosmic, something endless).

VB-valokuvakeskus

3.6.–2.10. Kuopio

Kuopion puutalokortteleissa sijaitsevan VB-valokuvakeskuksen kesänäyttelynä nähdään Hollantilaisen Ruud van Empelin Illusions of Reality -näyttely. Digitaalisen valokuvataiteen pioneerin valokuvanäyttely esittää unenomaisia valokuvallisia utopioita, missä mikään ei ole sitä miltä se näyttää.

Taidekeskus Haihatus

10.6.–7.8. Joutsa

Taidelaitos Haihatuksen kesänäyttely Estomania 3 on koko kesän mittainen virolais-suomalaisen taiteen festivaali. Moniäänisessä ryhmänäyttelyssä ja oheistapahtumissa nähdään ja koetaan muun muassa Erik Alaloogan soivia veistoksia, Bita Razavin remonttikokemuksia Virossa, Noolegruppin käsitteellistä ironiaa, Veiko Õunpuun elokuvia, Taave Tuutman uusimpia absurdeja luomuksia, Mari Aaltosen performanssi ja Jussi Kiven vedenalaista tutkimusmatkailua Virossa

Art Pappilan kesänäyttely

11.6.–21.8. Sastamala

Riitta Nelimarkka luo Tyrvään Pappilan Kivinavettaan lumoavan maailman uskomattoman värikylläisillä ja kiehtovilla teoksillaan. Nelimarkan Hassuna-näyttely esittelee laaja-alaisesti taiteilijan samettigobeliineja, villareliefejä, lasiteoksia, maalauksia, piirustuksia sekä animaatioita.

Helsigin Taidehallissa aukeaa kesäkuussa Anssi Kasitonnin näyttely.

Helsingin Taidehallin kesänäyttely

11.6.–28.8.

Anssi Kasitonnin Nopeusennätyksiä-näyttelyssä uppoudutaan muun muassa kiihdytysautojen, kilpa-ajon ja moottoriurheilun hengästyttävään maailmaan. Näyttely esittelee populaarikulttuuria monipuolisesti kommentoivia ja kunnioittavia veistoksia sekä videoteoksia.

Kimmo Pyykkö -taidemuseo

11.6.–28.8. Kangasala

Kesällä taidemuseon valtaavat hurmaavat, hurjat, jylhät ja vapaat hevoset. Nina Ternon sirot ratsut on valettu pronssiin, Kain Tapperin lapsuuden hevosen kallot on veistetty puuhun ja Petri Ala-Maunuksen cowboyt on maalattu kankaalle.

Taidekeskus Salmela

11.6.–14.8. Mäntyharju

Kuvataidefestivaali valmistautuu kesään monipuolisella konserttiohjelmalla. Puistonäyttämön lavalla nähdään muun muassa Ellinoora ja Eppu Normaali sekä konserttimuotoinen Wiipuri-ooppera. Taidemusiikin kesän kruunaa viides kansallinen Merikanto-laulukilpailu. Kesän konserttien rinnalla nähdään totutusti myös monipuolinen ja laaja kuvataiteen kokonaisuus, jossa nähdään muun muassa taidemaalari Tero Laaksosen, kuvanveistäjä Hannele Kylänpään, Ukri Merikannon, taidemaalari Jan Nevan, Tuulikki Pietilän, Esa Riipan ja Vuoden nuoren taiteilijan Kaisamaisa Erämiehen teoksia.

Voipaalan taidekeskus

11.6.–28.8. Valkeakoski

Voipaalan taidekeskuksen näyttelyt ulottuvat kartanoon, ulkorakennuksiin ja Ilkka-ateljeeseen. Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n ja Taiteilijat O ry:n yhteisnäyttelyssä Paljain Silmin – With the Naked Eye on esillä tekstiilitaiteen, keramiikkataiteen ja installaatiotaiteen parhaimmistoa yli kolmeltakymmeneltä taiteilijalta ja yhdeltä työryhmältä. Ulkorakennuksissa on esillä kuvataiteilija Pauli Ahopellon Pikselit päreiksi -näyttely.

Art House Branderin kesänäyttely

12.6.–29.8. Mänttä-Vilppula

Art House Branderin tulevan kesän kesänäyttely on nimeltään Leirintäalue. Kolmatta kertaa järjestettävään kesänäyttelyyn osallistuu noin kolmekymmentä taiteilijaa. He toteuttavat Leirintäalueelle ulkona liikkumiseen ja majoittumiseen, vapaa-aikaan ja huvitteluun liittyviä teoksia. Pihasta löytyy majoja, piilopaikkoja ja suojia.

Mäntän kuvataideviikot

12.6.–31.8.

Mäntän kuvataideviikot on Suomen laajin nykytaiteen kesänäyttely. Kuvataideviikoilla on mukana 25 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää, jotka vuoden 2022 kuraattori Markus Kåhre on valinnut. Mukana on niin kuvataiteilijoita, muusikoita, kirjailijoita kuin säveltäjiä. Tänä vuonna näyttelyn teemaa ei ole erityisesti rajattu.

Someron Kivimeijerin kesänäyttely

18.6.–14.8.

Go Somero go go -näyttely on somerolaisen taiteen ilotulitusta. Näyttely tuo esiin Someron vetovoimaa, sillä kaupunkiin on muuttanut kymmenen viime vuoden aikana joukko visuaalisen taiteen tekijöitä. Näyttelyssä esillä on muun muassa Tommi Toijan, Antti Laitisen, Hanna Saarikosken, Antero Kareen ja Anna-Kaisa Ant-Wuorisen teoksia.

Taidekeskus Purnu

18.6.–14.8. Orivesi

Taidekeskus Purnun kesänäyttelyn kuratointia on ohjannut ajatus eräänlaisesta abstraktista palapelistä – odottamattomien asioiden yhdistämisestä ja liittämisestä toisiinsa omaperäisin tavoin. Näyttelyn nimi on Arvoitus. Näyttelyn taiteilijoita ovat muun muassa Mia Hamari, Harri Kalha, Sandra Kantanen, Markku Laakso, Antti Laitinen ja Anni Laukka.

Kesänäyttely Danielson-Kamarin huvilalla

19.6.–7.8. Asikkala

Vääksyssä sijaitsevan Danielson-Kalmarin huvilan kesässä nähdään tänä vuonna Sasha Huberin ja Petri Saarikon taidenäyttely Rohdot, juuret. Näyttely esittelee Sasha Huberin ja Petri Saarikon kuluneen vuoden aikana syntyneitä teoksia: niittitauluja, piirroksia ja maalauksia. Teoksissa palataan juurille, ja niissä pohditaan elämän jatkuvaa muutosta aikana, joka janoaa hengen ja luonnon välistä yhteyttä.

Kuhmalahden taidepappila

25.6.–21.8. Kangasala

Taidepappilassa on esillä 13 taiteilijan teoksia. Esillä on eri tekniikoilla tehtyä maalaustaidetta, videoteos, tilateoksia, veistoksia sekä keramiikkaa. Näyttelyyn osallistuvat taiteilijat: Aaro Helo, Pekka Kainulainen, Petri Kiviniemi, Virve Lilja, Teemu Luoto, Heli Mäkinen, Maaria Märkälä, Säde Numminen, Iiris Pessa, Mikko Rantanen, Jukka Tuominen, Kirsti Tuokko ja Sanna Vakkilainen.

Tampere-talon kesänäyttely

1.7.–10.8.

Ulkomaankirjeenvaihtaja, tietokirjailija, kuvajournalisti ja tv-tuottaja Rauli Virtasen dokumentaarinen Saigonista Kiovaan 1972–2022 -valokuvanäyttely kattaa puoli vuosisataa maapallon kriisialueiden elämää. Näyttelyn vanhimmat kuvat ovat syksyltä 1972, jolloin Virtanen matkusti Vietnamiin raportoimaan siellä vallinneesta sodasta. Tuoreimmat kuvat kertovat puolestaan viime kuukausien Ukrainan konfliktin tapahtumista, joita Virtanen on ollut paikan päällä tallentamassa.

Daniel Burenin värilabyrintti on Emmassa heinäkuun puoliväliin asti.

Emma

17.7. asti. Espoo

Espoon modernin taiteen museossa Emmassa on esillä puoliväliin heinäkuuta asti ranskalaisen Daniel Burenin näyttely. Buren on luonut museoon valtavan, uuden teoksen, joka koostuu lukemattomista käännettävistä sermeistä. Burenin Les Paravents kutsuu näyttelykävijät kävelylle sermien muodostamaan siksakmaiseen labyrinttiin.

Wasa Graffitilandia & Seinäjoki Graffitilandia

31.7. asti

Kolmatta kertaa järjestettävä Wasa Graffitilandia on entisen huvipuiston tiloihin rakennettu näyttely, joka järjestetään Vaasan Vaskiluodossa. Mukana on 40–50 taiteilijaa. Tänä kesänä näyttelyn taustalla oleva Katukulttuuri ry avaa uuden näyttelytilan myös Seinäjoella.

Finlandia Galleria, Pikku Finlandia

1.8.–31.8. Helsinki

Helsinki Photo Festival – Limited Edition Selected Darlings on valokuvanäyttely, joka esittelee eksklusiivisen erän printtejä palkituilta pohjoismaisilta sekä kansainvälisiltä kuvataiteilijoilta. Näyttelyssä on nähtävissä Sari Soinisen, Svante Gullichsenin, Florence Montmaren, Carl-Mikael Strömin, Jooeun Baen, Dilla Djalil-Danielin sekä monen muun taiteilijan valittuja teoksia.

HAM

14.8. asti. Helsinki

Greta Hällfors-Sipilä & Sulho Sipilä -näyttely on esillä 14.8. saakka. Gretan ja Sulhon yhteinen elämä ja yhteinen taide on kiehtova ja monia kysymyksiä nostattava aihe. Teoksista välittyy elämänilo ja sen rinnalla myös yksinäisyys ja melankolia. Toinen näyttely, Tanssi! Liikettä kuvataiteessa 1880–2020, on museossa 11.9. asti. Voiko tanssin vangita taideteokseen? Miten liikkuvan ruumiin tai hetken voi pysäyttää maalauksessa? Näyttely etsii vastauksia näihin kysymyksiin 50 taiteilijan ja yli 140 teoksen voimin.

Savonlinnan museo

14.8. asti

Salattu Seitsonen – Urpo Seitsosen valokuvia Savonlinnasta -näyttely avaa unohduksissa olleiden valokuvien kautta 1960-luvun Savonlinnaa. Urpo Seitsonen oli viipurilaislähtöinen valokuvaaja ja yrittäjä, joka teki pitkän uran Savonlinnassa valokuvausliike Foto-Possen omistajana. Laxman nousevan auringon maassa -näyttely puolestaan kertoo Erik Laxmanin, hänen poikansa Adamin ja Daikokuya Kodayun mielenkiintoisista vaiheista Siperiassa, Katariina Suuren hovissa ja ulkomaalaisilta lähes kokonaan suljetussa Japanissa 1700-luvun lopulla.

Amos Rex

21.8. asti. Helsinki

Amos Rexissä voi kiinnostaa Maanala-näyttely. Ryhmänäyttely tutkii neljän eri teeman kautta sitä, miten taiteilijat ovat läpi vuosisatojen kuvanneet maailmoja jalkojemme alla. Laajassa näyttelyssä on esillä 101 teosta 62 taiteilijalta. Japanilaisen kuvanveistäjän Tadashi Kawamatan näyttely Pesä jatkuu puolestaan 4. syyskuuta asti.

Näyttely Helsingin Tuomiokirkon kryptassa

23.8.–4.9.

Tekstiilitaiteilija Merja Keskisen ja keramiikkataiteilija Kirsi Kivivirran yhteinen näyttely Color, Form and Meaning on Helsingin Tuomiokirkon kryptassa. Kahden taiteilijan yhteisen näyttelyn lähtöasetelmana ovat väri ja muodot ja niiden ilmeneminen kovassa ja pehmeässä materiaalissa. Teokset edustavat nykykeramiikka- ja -tekstiilitaidetta.

Sinebrychoffin taidemuseo

28.8. asti. Helsinki

Linné ja pieni pala paratiisia on esillä Sinebrychoffin taidemuseossa. Puutarha on aina ollut tärkeä ilon ja hyvinvoinnin lähde. Tuoksuvat kukat ilahduttavat näkö- ja hajuaistia. Kukkien rooli maalaustaiteessa symbolina tai ornamenttina kehittyi 1600-luvulla varsinaiseksi kasvimuotokuvaksi. Suomen puutarhahistorian alkuvaihe liittyy luonnontieteilijöihin Pehr Kalmiin ja hänen opettajaansa Carl von Linnéhen. Ajan puutarhataiteen kytkös kasvitieteelliseen tutkimukseen on vahva.

Vantaan taidemuseo Artsin kesänäyttely

28.8. asti

Muutoskoht(i)a-näyttelyn lähtökohtana on ajatus, että maailma ei pysy paikallaan vaan on jatkuvassa muutoksen tilassa. Näyttelyn taiteilijat ovat Aleksanteri Ahola-Valo, Anna Estarriola, Corinna Helenelund, Linnea Mettälä, Pekka Pitkänen, Problem Collective, Mykola Ridnyi, Samra Šabanović ja Sheung Yiu, Brynhildur Thorgeirsdóttir ja Ilkka Virtanen.

Kuntsin modernin taiteen museo

11.9. asti. Vaasa

Kuntsin modernin taiteen museossa nähdään Markku Hakurin ja Jan Kenneth Weckmanin Taikavuori-yhteisnäyttely. Näyttely on lainannut nimensä Thomas Mannin klassikkoromaanista Taikavuori. Teos on toiminut yhtenä lähtökohtana näyttelyille sekä taiteilijoiden väliselle yhteistyölle.

Helsingin kaupunginmuseo

25.9. asti

Helsingin kaupunginmuseon uusi näyttely Rikki – kun mieli särkyy lähestyy mielenterveyden hajoamista kokijan näkökulmasta. Esillä on Nikkilän psykiatrisen sairaalan (1914–1999) potilaiden tekemiä piirroksia, maalauksia ja käsitöitä kaupunginmuseon kokoelmista. Näyttelyssä tutustutaan Nikkilän sairaalan potilastöihin, sairaalan jokapäiväiseen elämään esinekokoelman kautta sekä mielenterveyden eri puoliin tilastotiedon ja kokemusten avulla.

Aholan kesänäyttely

30.9. asti. Järvenpää

Järvenpään taidemuseon Aholan kesänäyttely esittelee Soldan-Brofeldtin suomalaisen kuvitustaiteen edelläkävijänä. Tarinoiden ja satujen kuvanikkari – Venny Soldan-Brofeldt kuvittajana ja lastenkirjailijana -näyttely esittelee luonnoksia ja näyttää, miten piirustusten aihe muotoutui valmiiksi kuvituksiksi.

Designmuseo

2.10. asti. Helsinki

Designmuseon kevät- ja kesäkauden päänäyttely Kaiken kansan muotoilua nostaa esiin muotoilun ja yhdenvertaisuuden välisiä yhteyksiä viimeisen sadan vuoden ajalta. Näyttelyarkkitehtuuri on muotoilija Hanna Ahosen käsialaa.

Etelä-Karjalan museo

2.10. asti. Lappeenranta

Kesän yli Etelä-Karjalan museossa on esillä kolme vaihtuvaa näyttelyä. Kävelyretkiä 1930-luvun Viipurissa – Eino Partasen valokuvia esittelee valokuvaajan kuvia suomalaisesta Viipurista 1930-luvulta. Ootsie mistpäi? – Ai mie vai? esittelee Lappeenrannan lähihistoriaa valokuvanäyttelyssä. Makeaa mahan täydeltä -näyttelyssä esitellään eteläkarjalaisten elintarvike- ja juomateollisuusyritysten valmistamia tuotteita.

Kansallismuseon kesänäyttely

2.10. asti. Helsinki

Kansallismuseon Vaurauden filosofia -näyttely on kuvien, äänen ja tekstien kokonaisinstallaatio, joka käsittelee nykytaiteen keinoin suomalaista taloudellista vaurautta. Valokuvataiteilija Jaakko Heikkilä on tutustunut yhdeksään suomalaiseen henkilöön sekä heidän ajatuksiinsa merkittävästä taloudellisesta vauraudestaan ja elämästä yleensä.

Riihimäen taidemuseo

23.10. asti

Riihimäen taidemuseossa on Maija Isolan painokangaskuoseja esittelevä näyttely Maija Isola – Kuoseja Amforasta Unikkoon. Näyttely esittelee Isolan suunnittelemia kuoseja aiheittain ja aikakausittain.

Heikki Orvolan suunnittelema Kivi-kynttilälyhty on monelle tuttu.

Suomen Lasimuseo

23.10. asti. Riihimäki

Heikki Orvola on taiteilija, jonka suunnittelemista astiasarjoista ja sisustusesineistä monet ovat suomalaisille ikonisia ja rakkaita, kuten Kivi-kynttilälyhty, Aurora-lasisto ja Arabialle suunniteltu 24h astiasarja. Näyttely esittelee taiteilijan tuotannon ensimmäistä kertaa kaikessa moninaisuudessaan. Esillä on muun muassa taide- ja käyttölasia, keramiikkaa ja tekstiilejä. Lasimuseossa on myös 16.10. saakka nähtävillä Timo Sarpanevan Ambiente-kankaita esittelevä näyttely.

Musiikkimuseo Fame

24.10. asti. Helsinki

Lauluni, leikkini on suomalaista lastenmusiikkia esittelevä näyttely. Näyttely tarjoaa elämyksiä ja oivalluksen kokemuksia niin lapsille kuin aikuisillekin. Näyttelyn parissa on aikuisten mahdollista elää omia lapsuudenmuistoja uudestaan siinä missä lapset voivat telmiä, ihmetellä ja oppia musiikin kautta uutta sekä itsestään että maailmasta ympärillään.

Lapsille

Leikitään Pikku Kakkosta -kesäkiertue

6.–17.6.

Pikku Kakkonen pakkaa kesäkuussa leikit ja soittimet pyörillä kulkevaan leikkikonttiinsa ja hurauttaa kymmenelle paikkakunnalle esittämään konsertteja. Kiertuepaikkakunnat ovat Kajaani, Kuhmo, Lieksa, Joensuu, Varkaus, Pieksämäki, Vaasa, Kauhajoki, Merikarvia ja matkan päättävä Luvia. Jokaisella paikkakunnalla järjestetään kiertuepäivänä kolmetuntinen Leikitään Pikku Kakkosta -tapahtuma kello 16–19. Koko perheen ulkoilmatapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy.

Teatteri Tuike

11.6.–21.8. Helsinki

Teatteri Tuike esittää koko perheelle sopivaa kesäteatteria Tapanilassa. Näytelmänä on Fedja-setä, kissa ja koira.

Puotilan kesäteatteri

1.7.–28.8. Helsinki

Puotilan kesäteatterissa nähdään tänä kesänä lapsille suunnattu näytelmä Viiru ja Pesonen telttaretkellä. Esityksessä ei ole ikärajaa.

Myllykolun kesäteatteri

17.6.-17.7. Hämeenkyrö

Pelastakaa Röllimetsä on Allu Tuppuraisen vuonna 2017 kirjoittama koko perheen näytelmä. Konserninjohtaja Seesteinen ja hänen sihteerinsä Sointu Lerkkanen päättävät muuttaa Röllimetsän rahaksi. Suunnitelma saa yllättävän käänteen, kun Rölli, Maahiskeiju, Humpuukit ja heidän johtajansa astuvat suunnitelman tielle. Näytelmän ohjaavat Mira Card ja Hanna Rajakoski.

Muita tapahtumia

SM-viikko

30.6.–3.7. Salo

Salon SM-viikolla kesä-heinäkuun vaihteessa peräti 28 lajin urheilijat kilpailevat lajiensa Suomen mestaruuksista. SM-viikko käynnistyy Salon torilta, ja suurtapahtuman keskuspaikkana toimii Urheilupuisto. Lisäksi kilpailuja käydään kuudessa muussa paikassa.

Asuntomessut

15.7.–14.8. Naantali

Asuntomessut järjestetään tänä vuonna Naantalin Luonnonmaan saarella. Messukohteita on yhteensä 35. Asuntoja on rakennettu kallioiseen saaristomaisemaan. Kodeissa hyödynnetään runsaasti älytekniikkaa.

Cavalluna: Legend of the Desert

30.–31.7. Helsinki

Hevosshow saapuu Helsingin jäähalliin. Suomeen saapuu lähes 60 hevosta ratsastajineen. Luvassa on taidokasta kouluratsastusta, temppuja, pukuloistoa ja tallivierailuja.

