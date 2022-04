Kuka on 40 vuoden ajan Ullan­linnanmäellä posetiiviaan renkuttanut ”hyllytetty suur­lähettiläs”? Kuuluisa pilapiirtäjä sai nuoruudessaan näyn, joka muutti Helsingin vappua pysyvästi

Paakkasen mukaan useiden tuntien nojailu ja ”härvelin veivaaminen” vuodesta toiseen samassa paikassa tuo vappukansaa juttusille.

Joka vappupäivä vuodesta 1982 alkaen, kahta koronakevättä lukuun ottamatta, Heikki Paakkanen on ollut soittamassa posetiivia Helsingin Ullanlinnanmäellä.

”Olen aina samassa paikassa ravintolapaviljongin ja tähtitornin välimaastossa alkavan rinteen alapuolella. Räntäsateet ja liejut eivät ole estäneet.”

Sekin on perinne, että Paakkanen ajaa Ullanlinnanmäelle kotoaan Vallilasta kolmipyöräisellä tavarapyörällä. Pyörässä on suuri laatikko, johon hän pakkaa aikoinaan Saksasta ostamansa posetiivin. Vappuasuna on Paakkasen isävainaan 1930-luvulla Viipurissa valmistuttama smokki. Paakkanen kuvaa vapputyyliään herraskaisen repsahtaneeksi.

”Näytän hyllytetyltä suurlähettiläältä tai lähetystösihteeriltä.”

Ajatuksen Ullanlinnanmäellä esiintymisestä hän sai vappuna 1981 tullessaan kekkereistä Kaivopuistosta.

”Näin harhanäyksi luulemani valkoisen ylioppilashattumeren. Kaivopuiston vappupiknik ei kuulunut silloin kokemuspiiriini, ja hätkähdin suunnatonta väenpaljoutta.”

Ihmispaljouden nähdessään Paakkanen laski yhteen yksi plus yksi.

”Valtavasti humalaisia ihmisiä, joilla oli rahaa taskut täynnä. Tämän talousnerouden oivaltamisesta seurasi, että siitä lähtien olen ollut siellä tikkana joka vappu”, Paakkanen sanoo ja selittää, että posetiivarin tienestit perustuvat kerjäämiseen ja almuihin.

”Se soittamani musiikkihan on karmeaa kuultavaa. Olen ujuttanut kepulimaisesti itselleni muusikkostatuksen, vaikka kyseessä on tuotantovälineen omistaminen.”

Posetiivin soittamisen lisäksi Paakkanen on alusta alkaen jakanut rahaa vastaan vappukansalle onnenlehtiä. Ne ovat paperinpaloja, joihin hän on kirjoittanut ”löysästi runomuotoisia onnea, harmoniaa, rakkautta ja rikkautta lupaavia horoskooppilööpereitä”.

Esimerkiksi tällainen onnenlehden teksti on syntynyt 2000-luvulla: ”Kaatua voi ja kompastua, horjuen heilua, luhistua. Suistuen langeta, liveten luisua, vinosti kaatua, kumoutua. Ylösnousemus ei ole konsti eikä mikään.”

Paakkasen runojen tyyli on vuosikymmenien aikana muuttunut, koska hän kyllästyi lässytykseen. Kerran hän jopa päätti alkaa kirjoittaa epäonnen runoja. Siihen hänen viisas vaimonsa onneksi puuttui. Vaimo sanoi, että Paakkanen ei voi jakaa sellaisia ihmisille, jotka voivat olla murheellisia. Hänen pitää muistaa vastuunsa.

Paakkanen harjoittaa luovuutta myös ammatissaan pilapiirtäjänä. Hän on Ilta-Sanomista tuttu pilapiirtäjä H. Paakkanen, ja hänet on palkittu Suomen sarjakuvaseuran Puupäähattu-tunnustuspalkinnolla vuonna 2013.

Heikki Paakkanen on vuosien aikana saanut Kaivopuistosta uusia ystäviä ja tuttavia.

Kaivopuistossa hänet tunnetaan.

”Useiden tuntien nojailu ja sen härvelin veivaaminen aiheuttavat sen, mistä minä pidän. Siellä on kaikenlaista outoa kulkijaa ja kahjoa. Olen saanut vakioystäviä, jotka tulevat tervehtimään ja ikään kuin varmistamaan, että he ovat elossa ja minä olen elossa.”

Kun Kaivopuisto-vapuista vuosia taukoa pitänyt ihminen näkee Paakkasen posetiivinsa kanssa, hän tuntee, että on jotakin pysyvää, johon voi luottaa.

Paakkaselle on jäänyt mieleen sateinen vappupäivä, jolloin hän poistui Ullanlinnanmäeltä jo varhain iltapäivällä.

”Vastaan tallusteli keskenään kinasteleva krapulainen pariskunta lastensa kanssa. Kun he näkivät minut jo kotimatkallani, he unohtivat riitansa ja alkoivatkin sättiä minua, koska he kertoivat tulleensa Kaivopuistoon pelkästään minun takiani.”

Siinä hetkessä Paakkanen oivalsi, että hänellä on tehtävä.