Koskelan ala-asteen kolmasluokkalainen oppilas huomaa välitunnilla unohtaneensa repun sisälle. Muu luokka on lähdössä väistötiloista toiseen kouluun ruokailemaan, aivan kuten kaikkina muinakin koulupäivinä.

Viikonloppu on tulossa, joten reppu on pakko päästä hakemaan koululta.

Opettaja lähtee saattamaan koululaista aidatulta välituntialueelta koulun ovelle. Matka ei ole pitkä, mutta se kulkee parkkipaikan läpi.

Läheisen kaupan asiakkaat jarruttelevat autojaan, kun 9-vuotias juoksee ovelle. Opettaja jää ovensuuhun odottamaan, koska lapset eivät saa kulkea tien yli yksin.

Seuraavaksi lapset patistellaan parijonoon, joka ei aamupäivän vappujuhlien jälkeen pysy järjestyksessä kovin pitkään. Matka ruokailuun alkaa.

Opettaja hymähtää, että ”kyllähän tämä työllistää”.

Käpylän ja Koskelan koululaisista on tullut kiertolaisia, kun laajojen remonttien tarpeessa oleville koulurakennuksille ei ole löytynyt toimivia väistötiloja.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari Nasima Razmyar myöntää, että tilanne on monille alueen lapselle kohtuuton.

”Monella alueen lapsella ei ole missään vaiheessa koulupolkua omaa koulua.”

Koskelan ala-asteen koulun Katariinan-toimipisteellä koulun ovi aukeaa suoraan parkkipaikalle, jonka kautta kulkee myös alakerrassa olevan kaupan lastausliikenne.

Ongelmat koskevat erityisesti Yhtenäiskoulua sekä Koskelan ala-asteen koulua, joka on jaettu kahteen eri toimipisteeseen.

Juhana-herttuan tiellä sijaitsevassa Juhanan-toimipisteessä opiskelevat kaikista pienimmät koululaiset. 3. ja 4.-luokkalaiset opiskelevat vajaan kilometrin päässä Katariinan-toimipisteellä.

Katariinan-toimipiste sijaitsee Käpylän K-marketin yläkerrassa. Koulun sisäänkäynnille pääsee vain kulkemalla kaupan parkkipaikan ja lastausreitin läpi.

Tilaan tehtiin vuonna 2019 yli miljoonan euron perusparannus, jotta se voitiin ottaa koulukäyttöön.

Koskelassa asuvan Outi Aaltosen kaksi lasta ovat paperilla samassa koulussa, mutta käytännössä he eivät koskaan ala-asteen aikana opiskele samassa rakennuksessa.

Aaltosen perheen esikoinen käy kolmatta luokkaa Katariinan-toimipisteellä, kuopus ensimmäistä luokkaa Juhanassa.

Etenkin 9-vuotiaan esikoisen koulumatka huolettaa Aaltosta.

”Koulumatka kulkee Koskelan sairaala-alueen läpi. Siellä remontoidaan ja rakennetaan paljon, minkä vuoksi pienillä kaduilla on paljon raskasta liikennettä. Oma lapseni on tottunut kulkemaan itsenäisesti. Tiedän, että reitti on monelle lapselle haastava”.

Aaltosen mukaan alueen vanhemmat ovat kokonaisuudessaan tyytymättömiä siihen, miten kouluasiat on järjestetty.

”Näin koskelalaisena olen huolissani siitä, miten tämä kaikkien koulujen tilanne on näin huono. Omat koulut ovat olleet alueen vahvuus, mutta nyt mahtava opetushenkilöstö joutuu tekemään työtään todella hankalissa olosuhteissa”, Aaltonen sanoo.

Yksi monista ongelmista on ruokailu.

Katariinan-toimipisteessä ei ole omaa keittiötä, joten lapset kävelevät joka päivä syömään ruotsinkieliselle ala-asteelle Kottby lågstadieskolaniin.

Oppilaat pääsevät toisinaan syömään vasta koulupäivänsä päätteeksi kello 12, ja ruokailuun varattu aika kuluu siirtymiin ja vaatteiden vaihtoon.

”Todellisuudessa syömiseen jää toisinaan aikaa vain viisi minuuttia, eivätkä kaikki lapset ehdi syödä. Nopea ruokailutilanne koetaan stressaavana, kun lapsille sanotaan että ruokaa ei saa jättää. Lapset ottavat liian vähän ruokaa, jotta ehtivät varmasti syödä kaiken”, Aaltonen kertoo.

Syksyllä ruotsinkielinen koulu menee remonttiin ja sen oppilaat siirtyvät väistötiloihin Onnentie 18:ssa sijaitsevaan kiinteistöön. Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten Katariinan oppilaiden ruokailu silloin toteutetaan.

Matka Katariinan toimipisteeltä ruokailemaan ruotsinkieliselle ala-asteelle on noin 300 metriä, mutta iso osa ruokailuun varatusta ajasta kuluu siirtymiin.

Tilanne ei ole helpompi Yhtenäiskoulussa, jossa on oppilaita 1.–9. vuosiluokilla.

Kaupunki on todennut jo vuonna 2013 rakennuksen talotekniikan, kalusteiden ja pintojen tulleen tiensä päähän. Peruskorjauksen pitäisi alkaa vuonna 2025.

Siihen asti koulussa eletään tukkeutuneiden pohjaviemäreiden ja vuotavan katon kanssa.

Peruskorjausta on aikaistettu jo kerran, mutta siitä huolimatta se toteutuisi vasta kesällä 2025.

”Täytyy tämän vuoden talousarvioneuvotteluissa katsoa, että peruskorjausta päästään aikaistamaan vuodella tai kahdella”, Razmyar sanoo.

Yhtenäiskoulun oppilaat pääsevät peruskorjauksen ajaksi evakkoon Mäkelänkatu 84:ssä sijaitsevaan rakennukseen, kun tiloissa tällä hetkellä toimiva Luonnontiedelukio muuttaa ensi vuonna Kumpulan kampukselle.

Lähivuosina Mäkelänkadulle siirtyvät myös ruotsinkielisen ala-asteen oppilaat sekä Koskelan ala-asteen oppilaat Juhanan-toimipisteestä. Se tarkoittaa eka- ja tokaluokkalaisille kahden kilometrin pidennystä koulumatkaan.

Nasima Razmyar on samaa mieltä alueen vanhempien kanssa: matka on liian pitkä pienille koululaisille. Tarkoituksena on nyt Razmyarin mukaan etsiä Koskelan ala-asteelle uudet väistötilat.

”Tässä eivät toteudu lähikoulun tai turvallisen koulumatkan periaatteet.”

Käpylän asukasaktiivit itse toivovat, että Onnentie 18:ssa sijaitseva entinen koulu otettaisiin pysyvästi käyttöön väistötiloiksi, kunnes kaikki alueen koulujen peruskorjaukset ovat valmistuneet.

Kiistelty rakennus myytiin asuntosijoitusyhtiö Kojamolle vuonna 2017. Kaupunki on vuokrannut rakennusta sen jälkeen Kojamolta 30 000 euron kuukausivuokralla muun muassa päiväkodiksi.

Ensi syksynä rakennukseen muuttaa vuoden ajaksi ruotsinkielinen ala-aste. Tällä hetkellä käynnissä on remontti, jolla korjataan rakennuksen sisäilmaongelmia ja muutetaan sisätiloja sopivammiksi koulun tarpeisiin.

Remontti nostaa Onnentien vuokrakuluja. Kaupunki maksaa lisävuokraa 15 000 euroa kuukaudessa.

Onnentie 18:n koulurakennuksessa on meneillään remontti, sillä ruotsinkielinen ala-aste muuttaa syksyllä Onnentielle väistötiloihin.

Razmyarin mukaan sisäilmaongelmista kärsivä rakennus ei ole ratkaisu alueen ongelmiin.

”Sen käyttäminen pidempiaikaisena ratkaisuna on riski”, Razmyar sanoo.

Vuoden 2023 syksyllä Onnentien koulurakennus on tarkoitus muuttaa asuintaloksi. Siihen mennessä kaupunki on maksanut rakennuksesta vuokraa Kojamolle yli kaksi miljoonaa euroa. Onnentien kiinteistön myyntihinta Kojamolle oli 3,5 miljoonaa euroa.

Kaupungin tavoitteena on luopua rakennuksista, joita se ei tarvitse omissa palveluissaan tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä.