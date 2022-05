Yli sata vuotta vanhan kivitalon ikkunoita peittävät vanerilevyt ja suojamuovit. Jätelava tukkii jalkakäytävän talon edustalla. Ulkomaalaisia työntekijöitä lappaa sisään ja ulos.

Luksusasuntojen rakentaminen toimistotiloihin yhdellä Helsingin paraatipaikoista, Katajanokan kasinon ja kalliiden huvijahtien naapurissa, jatkuu kolmatta vuotta, eikä loppua näy. Työmaataulu kertoo, että kohteen piti valmistua vuonna 2021.

Välillä rakennustyöt Satamakatu 4:n taloyhtiössä ovat olleet kokonaan pysähdyksissä. Viimeksi joulukuussa työt jouduttiin keskeyttämään taloyhtiön päätöksellä, koska tarvittavat vastuuhenkilöt olivat eronneet tehtävästään.

Kaikkiaan rakennustöitä ovat varjostaneet toistuvat virheet ja kiusalliset epäselvyydet.

Mitä ihmettä arvotalossa tapahtuu?

Työmaalla on Helsingin Sanomien saamien tietojen mukaan ilmennyt useita vakavia puutteita, joihin Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviranomaiset ovat joutuneet puuttumaan.

Yhtenä ongelmana on ollut rakenteilla olevien huoneistojen välinen seinä. Se on toteutettu tavalla, joka sai kaupungin tarkastusinsinöörin huolestumaan ääneneristyksestä ja palonkestävyydestä.

Viranomainen on huomauttanut virheistä sähköasennuksissa, putkitöissä ja seinän aukkojen tuennassa. Lisäksi on huomautettu myös pölyn kulkeutumisesta taloyhtiön olemassa oleviin asuntoihin.

HS on nähnyt rakennusvalvonnan asiakirjoja, joissa ongelmia on listattu. Asian vahvistaa HS:lle myös Salla Mustonen, joka on Helsingin vs. rakennusvalvontapäällikkö, korjaus- ja muutosrakentamisesta sekä kaupunkitilasta vastaava lupayksikön päällikkö.

Mustosen mukaan virheet on nyt korjattu ja työt jatkuvat. Kaupungin tarkastusinsinööri kuvailee asiakirjoissa töiden edistymistä poikkeuksellisen hitaaksi verrattuna vastaaviin korjauskohteisiin Helsingissä.

Rakennuttajana hankkeessa on puolalaisten sijoittajien suomalainen yhtiö Icon Re ja pääurakoitsijana puolalainen Wodpol. Icon Re on sama yritys, jonka vaikeuksiin joutuneesta rakennustyömaasta Helsingin Kampissa HS kertoi huhtikuussa.

Lue lisää: Miljoonien arvoinen kerros­talo rapistuu tuhottuna aivan Helsingin ydin­keskustan vieressä

Satamakatu 4:n markkinointisivustolla rakennuttajan kerrotaan olevan ammattitaitoinen sijoittaja, jolla on vahva pääoma.

Asiakastiedon mukaan Icon Ren pääoma on kuitenkin 2 500 euroa ja luottoluokitus heikko. Yrityksellä on 20 maksuhäiriömerkintää. Sen kanssa suositellaan vain käteiskauppaa.

Tuoreimmassa vuoden 2020 tilinpäätöksessä yrityksen omistajaksi ilmoitetaan emoyhtiö Icon Real Estate S.á.r.l, joka ilmoittaa kotipaikakseen Luxemburgin.

Icon Ren vastuuhenkilöiksi on merkitty kaksi Puolan kansalaista. Ylen mukaan heidät on yhdistetty Nuorisäätiön epämääräisiin kiinteistökauppoihin.

” ”Tämä on ehdottomasti huonoimmin hoidettu projekti, jota olen koskaan seurannut.”

Katajanokan ja Kampin kohteita yhdistää paitsi rakennuttaja ja hankkeiden epäselvyydet myös se, että korkealuokkaisiksi asunnoiksi muutetaan entisiä toimistoja.

Katajanokalla meren äärellä on myynnissä parikymmentä asuntoa, joista yli puolet on myyty. Huoneistojen koot vaihtelevat 35 neliöstä noin 110 neliöön. Kallein asunto maksaa 1,26 miljoonaa euroa.

Laillistettu kiinteistönvälittäjä Kirsi Mäntymäki kiinteistönvälitysyhtiö Luxusm2:sta myöntää HS:lle, että kohde on vaikea.

”Meillä on ollut kaksi korona-aaltoa, ja työmiehiä ei ole tullut, koska rajat ovat olleet kiinni. Projekti kyllä etenee. Asunnot valmistuvat sitä mukaan, kun niitä on myyty.”

Mäntymäen käsityksen mukaan ensimmäisten asuntojen pitäisi valmistua kesäkuun lopussa ja ostajat saavat hyvitystä asuntojen viivästymisestä sopimuksen mukaan.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Wihuri on kuullut valmistumisesta muuta.

”Valmista pitäisi olla syyskuussa, mutta valvoja sanoi, että tuskin on, jos tällainen tahti jatkuu.”

Rakennushanke sai alkunsa, kun toimistotilojen entiset omistajat myivät huoneistot grynderille, jolta ne myöhemmin siirtyivät Icon Ren omistukseen.

Rakennusvalvonnan asiakirjoista selviää, että kohteessa on teetetty rakennusluvan alaisia töitä ilmeisesti ilman vastaavaa rakennesuunnittelijaa, pääsuunnittelijaa ja riittäviä rakennesuunnitelmia.

Katselmuspöytäkirjan mukaan työmaa on ollut ilman pääsuunnittelijaa ja rakennesuunnittelijaa useita kuukausia. Kohteen vastuuhenkilöt ovat vaihtuneet tiuhaan.

Työmaalla tehdyt työt eivät kaikilta osin vastaa laadittuja rakennesuunnitelmia, eikä vastaava työnjohtaja ole puuttunut riskejä sisältäviin työtapoihin.

Samoihin aikoihin taloyhtiö pyysi ylimääräisen katselmuksen järjestämistä kohteessa. Taloyhtiön isännöitsijällä ja hallituksella oli vahva epäily siitä, että rakennusluvan alaisia töitä on jatkettu kiellosta huolimatta.

Katselmuksessa kaupungin tarkastusinsinööri totesi muun muassa, että paineelliset vesiputket oli jätetty tulppaamatta ja niiden päälle oli kaadettu betonivalu. Wihurin mukaan putkia oli tukittu muovipusseilla ja rakennusteipillä.

”Ammattitaidottomuutta ja huolimattomuutta”, Wihuri sanoo.

Hänen mukaansa väärin tehdyt putkityöt ovat aiheuttaneet useita vesivahinkoja.

”Pölyhaittaa on ollut kaikkialla. Siitä on ollut hirmuinen taistelu, että työmaalle pitää laittaa jatkuva alipaineistus, ettei pöly pääse rakenteita pitkin joka paikkaan. Sähköasennuksia on jouduttu purkamaan.”

Joulukuussa 2021 taloyhtiö ilmoitti vastaavalle työnjohtajalle, ettei rakennusluvan alaisia töitä saa jatkaa ennen kuin kohteeseen on nimetty uusi pääsuunnittelija ja uusi vastaava rakennesuunnittelija.

Rakennusvalvonta määräsi kohteeseen työnaikaisen erityismenettelyn. Se tarkoittaa ulkopuolista tarkastusta suunnitelmista ja tehdyistä töistä sekä kirjallista selvitystä havaituista puutteista.

Lisäksi tarkastusinsinööri antoi vakavan huomautuksen työmaan entiselle vastaavalle työnjohtajalle.

Vaikka hanke ei ole taloyhtiön, yhtiöllä on velvollisuus valvoa kiinteistössään tapahtuvia merkittäviä muutostöitä. Wihurin mukaan näin taloyhtiö on myös toiminut: se on palkannut tarkastajan, joka on tehnyt jatkuvia huomautuksia työmaalla.

”Hanke on mennyt aika lailla sekaisin. Olen itse ollut se paha ja pelätty tarkastaja aktiiviurani aikana, tosin vesihuoltohankkeissa. Tämä on ehdottomasti huonoimmin hoidettu projekti, jota olen koskaan seurannut.”

Wihurin mukaan rakennuttaja on jättänyt laskuja maksamatta.

”Heillä on hyvin usein vaihtunut juristi, joka on kiistänyt velat. Tuntuu ikävältä. Kun kävelen tuolla ulkona, ihmiset kertovat huolistaan, paheksuvat ja valittavat. Olemme kaikki osakkaat jo kohta kolme vuotta saaneet kärsiä tästä.”

HS ei tavoittanut rakennuttajan eikä urakoitsijan edustajaa kommentoimaan asiaa.

Oletko ostanut asunnon Satamakatu 4:stä tai jostakin muusta Icon Ren kohteesta? Ota yhteyttä HS:n toimittajaan ja kerro kokemuksistasi: sami.takala@hs.fi.