Uusi pohjoismainen työnhakumalli patistaa työttömiä omatoimisuuteen, mutta velvoittaa myös työttömiä tapaamiseen te-toimistojen ja työllisyyden kuntakokeilujen henkilöstön kanssa vähintään kahden viikon välein.

Nykymallissa työnhakijan palvelusuunnitelmia päivitetään kerran kolmessa kuukaudessa. Uusi malli tulee voimaan vapun jälkeen ensi viikon maanantaina.

Nopeimmin on edennyt Espoo, joka on jo ehtinyt kokeilla pohjoismaista työnhakumallia käytännön asiakastyössä. Työllisyys­palvelu­päällikkö Hilla-Maaria Sipilän mukaan pilotointi osoittautui järkeväksi ratkaisuksi.

Keskeisiä havaintoja on kolme. Ensimmäinen on sinänsä vanha havainto, että työnhakijat eivät välttämättä toivo tapaamisia kasvokkain.

”Meille tuli palautetta, että eikö tätä voitaisi hoitaa puhelimitse”, Sipilä kertoo.

Toinen havainto oli neuvottelutilojen riittämättömyys. Kun palvelusuunnitelmia pitäisi päivittää kahden viikon välein, luottamuksellisia asiakas­tapaamisia kertyy toimistoille paljon.

Kolmas havainto liittyy ajanvarausjärjestelmän puutteisiin. Valtion te-toimistoille uusi ajanvarausjärjestelmä saatiin, mutta se ei tullut kuntakokeilujen käyttöön.

Sipilä kuitenkin uskoo, että tila- ja ajanvarausongelmat saadaan ajan myötä ratkaistua.

Pilotin asiakaspalaute oli Espoossa myönteistä. Ne työnhakijat, jotka tulivat ajanvarauksen kautta tapaamisiin, pitivät niitä hyödyllisinä. Erityisesti vieraskieliset työnhakijat arvostivat tapaamisia kasvokkain.

Helsingin maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja Ilkka Haahtela harmittelee datajärjestelmien puutteita. Myös Helsingissä on havaittu, että työttömät eivät välttämättä noudata saamiaan kutsuja erilaisiin ryhmätapaamisiin.

Nykyisestä järjestelmästä on kuitenkin mahdotonta saada irti sellaisia tietoja, joiden perusteella kutsuja voitaisiin räätälöidä.

Haahtela arvioi, että rekry- ja koulutustapahtumiin saatetaan kutsua myös sellaisia työnhakijoita, joiden elämäntilanteeseen, koulutustasoon tai työkokemukseen tapahtuma ei sovellu.

”Uuden työnhakumallin idea ja tavoitteet ovat hyviä, mutta datajärjestelmien puutteiden vuoksi se työllistää meitä mahdottomasti. Aikaa menee tarkistamiseen ja tarkistamiseen, ja se on pois asiakastyöstä”, Haahtela sanoo.

Uudistus velvoittaa työvoimaviranomaisia tarkistamaan, että työnhakijat täyttävät velvoitteen 0–4 työpaikkahakemuksesta kuukausittain. Velvoitteiden laiminlyömisestä tulee ensin muistutus, mutta neljännestä laiminlyönnistä lähtien oikeus työttömyyspäivärahaan lakkaa toistaiseksi.

Vielä viime talvena pääkaupunkiseudun isoissa kaupungeissa Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla suhtauduttiin melko skeptisesti siihen, että uusi työnhakumalli edes pystyttäisiin ottamaan käyttöön.

Työttömien määrä oli paisunut koronasulkujen aikana, ja kunnissa pyrittiin samanaikaisesti käynnistämään työvoimapalveluiden edellistä isoa uudistusta eli työllisyyden kuntakokeiluja.

Tilanne on nyt parantunut, sillä työvoimapalveluihin on pakattu rutkasti lisää työvoimaa maan hallituksen myöntämällä lisärahoituksella. Pelkästään Uudenmaan te-toimiston alueella on palkattu 378 uutta työntekijää.

Myös kaupungit ovat budjetoineet lisävaroja ja palkanneet kymmeniä uusia työntekijöitä työvoimapalveluihin.

Taloustilanteen elpyminen on toki kutistanut työttömyyslukuja, mutta isoissa kaupungeissa työttömien määrä on silti suuri. Helmikuun tilastojen perusteella Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla oli yhteensä noin 65 000 työtöntä työnhakijaa.

Kuntien niskoilla on myös suuri pitkäaikaistyöttömien joukko. Esimerkiksi Vantaalla pitkäaikaistyöttömien määrä kolminkertaistui koronavirusepidemian aikana.

Vantaan työllisyyspalveluiden johtaja Susanna Taipale-Vuorinen pitää kohtalon­kysymyksenä sitä, miten pitkäaikaistyöttömiä saataisiin houkuteltua palveluiden piiriin.