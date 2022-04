Korjaustöiden odotetaan kestävän koko torstai-illan.

Helsingin metroliikenne on ollut torstaina ruuhkautunut ja metro on kulkenut epäsäännöllisin vuorovälein. Liikenne on täysin pysähdyksissä Herttoniemen ja Siilitien välillä.

Syynä on vajoama Herttoniemen ja Siilitien asemien välillä itään päin kulkevalla radalla.

Aiemmin torstaina kyseisellä välillä oli käytössä vain yksi metroraide. Myöhemmin iltapäivällä liikenne päätettiin pysäyttää molempiin suuntiin, kertoo vastaava liikenteenohjaaja Kim Hämäläinen metrovalvomosta hieman ennen iltakuutta.

Metrot kulkevat toistaiseksi Matinkylästä Kulosaareen sekä Mellunmäestä ja Vuosaaresta Siilitielle.

Hämäläisen mukaan ongelman korjaaminen kestänee koko torstai-illan.

”Kyllähän tämä tulee sekoittamaan illan liikennettä. En osaa sanoa, kuinka kauan, mutta todennäköisesti pitkään.”

Hämäläisen mukaan vajoama metroradalla on harvinaista. Hän ei muista, että vastaavaa olisi tapahtunut ainakaan viiteen vuoteen.

Ilmoitus vajoamasta tuli ulkopuoliselta urakoitsijalta.

Metrossa kello kuuden aikaan olleen HS:n toimittajan Lari Malmbergin mukaan metro kulki hitaasti. Metrojuna oli hetkittäin paikoillaan jopa kymmenen minuuttia.

Malmbergin mukaan metron kuulutuksissa matkustajia suositeltiin käyttämään busseja. Tunnelma oli poikkeustilanteesta huolimatta rauhallinen.