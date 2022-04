Yksinhuoltaja Emilia Hobin pohtii kuumeisesti kuka hoitaa hänen pieniä lapsiaan kun päiväkodit ovat kiinni. Sukulaisiin hän ei voi tukeutua.

Vantaalainen äiti ja yksinhuoltaja Emilia Hobin on seurannut huolissaan uutisia tiistaina alkavasta kunta-alan lakosta.

Hobinilla ei ole ketään, joka voisi työviikon aikana auttaa 4-vuotiaan Ebba-tyttären ja 1-vuotiaan Ola-pojan hoidossa, kun päiväkoti suljetaan.

”Raahessa asuva tätini kuoli vuosi sitten. Hän oli lähin tuki meidän perheellemme. Hän auttoi myös Raahessa asuvan muistisairaan äitini asioiden hoidossa.”

Tädin kuoleman jälkeen viimeisillään raskaana oleva Hobin järjesti äitinsä muuton Pohjois-Pohjanmaalta Vantaalle. Silloin hän myös havahtui siihen, että hänellä ei ole niin kutsuttua turvaverkkoa. Suurimmalla osalla Hobinin ystävistä on omia lapsia, ja heidän apunsa on sen vuoksi hyvin rajallista.

”Muut ystäväni ovat sen verran nuoria, että he eivät oikein ymmärrä tällaista tilannetta, että kaipaa apua ja tukea ihan paikan päälle kotiin.”

Hobin on palvelumuotoilija, ja hänen on mahdollista tehdä etätöitä kotona Vapaalassa. Ensi viikollakin hänen on mahdollista tehdä etätöitä, mutta ei niin, että lapset ovat silloin kotona.

”Minulla on ensi viikolle sovittuja asioita, jotka vaativat hiljaisuutta ja sitä, että kokoustan koneen ääressä. Ei ole soveliasta, että lapset ovat siinä vieressä pitämässä ääntä.”

Lapset ovat vielä niin pieniäkin, että heitä ei voi ohjata olemaan hiljaa tuntia tai kahta.

”Yksivuotias poikani vaatii jatkuvaa läsnäoloa.”

Hobin tekee toukokuun alusta alkaen 80-prosenttista työviikkoa eli perjantait ovat vapaat. Lakkoviikon tiistaille, keskiviikolle ja torstaille hän tarvitsee lastenhoitoapua.

Hobin laittoi torstaina lastensa päiväkodin vanhempien whatsapp-ryhmään kyselyn, onko joku mahdollisesti samanlaisessa tilanteessa lakon aikana.

”Sieltä tuli vähän lannistavia ilmoituksia, että perheet voivat tukeutua isovanhempiinsa. Minulle se ei ole vaihtoehto, koska äitini pikemminkin itse kaipaa apua.”

Muita isovanhempia tai ylipäänsä isän puoleisia sukulaisia Hobinin lapsilla ei ole, koska Hobin on hankkinut lapset yksin.

Yksi perhe kuitenkin vastasi, että heillä on ongelma pojan hoidosta. Hobin aikoo ehdottaa perheelle, että he järjestäisivät lakon ajaksi yhteisen lastenhoitajan. Lastenhoitaja voisi tulla vaikka Hobinin kotiin hoitamaan kaikkia lapsia ja kustannukset voitaisiin jakaa perheiden kesken.

Emilia Hobinin edesmennyt täti oli hänen turvaverkkonsa. Kun täti viime vuonna kuoli, Emilia Hobinilla ei ole ollut juuri apua lastenhoidossa. Yksivuotiaan Ola-pojan kanssa etätöiden tekeminen ei onnistu kotona.

Hobin aikoo etsiä sopivaa hoitajaa ”Lastenhoito Vantaa” -Facebook-ryhmästä.

”Pari kuukautta sitten laitoin ryhmään ensimmäistä kertaa viestin. Sieltä löytyi lastenhoitaja, joka asuu tässä lähellä ja on ollut meillä muutamia kertoja. Hän on opiskelija, eikä pääse ensi viikolla avuksi.”

Yhteisen lastenhoitajan hankkiminen on ainoa ratkaisu, jonka Hobin keksii.

”Seuraava vaihtoehto on, että pyydän töistä palkatonta vapaata. Näin sinkkuäitinä se ei oikein ole todellinen vaihtoehto, koska kolme henkilöä on yhden ihmisen tulojen varassa.”

Budjetti tulee vastaan siinä, että kovin kalliita palveluita hänen ei ole mahdollista järjestää.

”Päiväkotihoito on arvokas asia. Vaikka on päiväkotimaksut, ne ovat pientä verrattuna siihen, mitä tällaisessa tilanteessa joutuu maksamaan, että pääsee itse töihin.”