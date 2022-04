Maanrakennustöistä johtuvia painumia on esiintynyt aiemminkin Helsingissä.

Herttoniemessä on käynnissä työmaa, jossa porataan hulevesiputkea Itäväylän ja metroradan ali.

Metroradan torstainen painuma Helsingissä Herttoniemen ja Siilitien asemien välillä johtui hulevesiputken poraamisesta.

Asian vahvisti HS:lle rakennuspäällikkö Veli-Pekka Perttinä Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksesta Starasta perjantaina aamulla.

Perttinän mukaan putkityö sai maa-aineksia liikkeelle, mikä aiheutti painuman.

Lue lisää: Vajoaman takia osittain pysähdyksissä ollut metro­liikenne kulkee taas normaalisti

Staran aliurakoitsija poraa hulevesiputkea Itäväylän ja metroradan ali. 80 metriä pitkän teräsputken työntäminen maan alle alkoi viime syksynä.

Painuman huomasivat urakoitsijan työntekijät, jotka seuraavat metroradan liikkeitä poraustöiden aikana ja säännöllisesti niiden jälkeen, sanoo vastaava työnjohtaja Harri Kankkunen Starasta.

”Mittalaitteet havaitsevat painumat millin tarkkuudella.”

Kankkunen arvioi, että painuma oli kooltaan joitakin kymmeniä senttejä.

Ongelma saatiin korjattua torstai-illan aikana, ja perjantaiaamulla liikenne toimi jo normaalisti. Mahdollista kuitenkin on, että painumia tulee vielä lisää, Kankkunen sanoo.

”Putkea on tunkkaamatta noin 14 metriä. Aina voi olla riski. Ei sitä voi pois sulkea, kun tällainenkin pääsi tapahtumaan.”

Oliko tilanteessa suuronnettomuuden riskiä?

”Sitä on vaikea arvioida. Jos on viitteitä mahdolliseen vaaratilanteeseen, liikenne keskeytetään varotoimena. Meillä on näissä nollatoleranssi”, sanoo metrovalvomon vastaava liikenteenohjaaja Markku Kari.

Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteen turvallisuuspäällikkö Juhana Hietaranta kertoo, että tapauksesta alkaa sisäinen keskimääräistä laajempi turvallisuustutkinta.

”Aivan läheltä piti -tilannetta tässä ei ollut, mutta näihin suhtaudutaan aina vakavasti.”

On epätodennäköistä, mutta mahdollista, että osa matkustajista olisi havainnut painuman metrojunan kyydissä matkustaessaan.

Maanrakennustöistä johtuvia painumia on ollut myös aiemmin.

Esimerkiksi viime syksynä samalla työmaalla havaittiin painuma Itäväylän ajokaistojen välissä olevalla alueella, Perttinä kertoo.

Vuonna 2019 Itäkeskuksen ja Roihupellon välisellä metroradalla esiintyi Raide-Jokerin rakennustöiden aiheuttama painuma.

Lue lisää: Raide-Jokerin rakennustyöt vaurioittivat metrorataa Itä-Helsingissä: Metro matelee vauriokohdassa vain 20 kilometrin tuntinopeudella